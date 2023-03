Imagine din tinerețea lui Traian Băsescu. Cum arăta fostul președinte alături de soția și cele două fiice ale sale. Foto

În poză, fostul președinte al României stă așezat pe un scaun, în fața lui fiind o machetă cu un vapor. În spatele lui, în picioare, stau cele două fiice, de o parte și de alta, alături de mama lor ce se află la capul lui Băsescu.

De asemenea, în imagine se poate observa că cele două fete ale cuplului, Ioana și Elena, au moștenit frumusețea de la mama lor.

De-a lungul timpului, fosta prima doamnă a României a fost o prezență discretă, care nu a dorit să iasă în evidență sau să apară în presă. Într-un interviu din 1995, aceasta dezvăluia că este casnică, însă atunci când l-a cunoscut pe Traian Băsescu lucra în turism pe litoral, iar meseria îi plăcea foarte mult.

„Și îmi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetița la creșă, dar nu se adapta. Era mereu bolnavă și nu mânca. Așa că am rămas acasă. Singură. Soțul meu pleca mereu pe mare”, a declarat mai demult Maria Băsescu.

Prima dragoste a fostului președinte

Înainte să o cunoască pe Maria, fostul președinte a avut o scurtă idilă cu o altă femeie. Elena Ștefan s-ar fi numit aceasta, iar cei doi s-au cunoscut în perioada în care el era în primul an la Institutul de Marină, la Constanța, iar Elena studia Biologia, în același oraș.

Tânăra studentă era originară din comuna Dragalina, județul Călărași, acolo unde a ajuns ulterior directoare de școală. „Ia uite, aș fi putut să fiu Prima Doamnă azi! A fost primul meu iubit”, i-ar fi spus Elena unei prietene ani mai târziu. Nu se știe de ce a ajuns la final relația lor, dar cert este că, la aproximativ doi ani de când s-au despărțit, Traian Băsescu s-a căsătorit cu Maria.