A vrut să se sinucidă de două ori! Ce îi lipsește celei mai atrăgătoare blonde din România? - Foto

Cea mai sexy blondă din România, fosta soție a unui fotbalist de la echipa națională, a vrut să se sinucidă de două ori în mai puțin de o săptămână.





Fosta soție a lui Cristian Daminuță, fost fotbalist al echipei naționale, a avut două tentative de suicid în mai puțin de o săptămână, scrie Cancan.

la doar câteva zile distanță după ce a încercat să-și pună capăt zilelor, ingerând un cocktail de pastile, Iasmina Halas a mai avut o tentativă de suicid ce pare tras la indigo. Ca și în primul caz blonda a fost salvată de o amică. Din câte se pare, amica sa a fost cea care a anunțat autoritățile și i-a sunat pe părinții tinerei.

„La doar câteva zile distanță de la primul gest, Iasmina a repetat figura. De data asta a fost mult mai rău. A ajuns la urgențe, iar după ce și-a revenit a făcut scandal. Cu greu a fost calmată de un echipaj de poliție. Doctorii au suspectat-o de unele probleme și i-au recomandat să meargă la un spital de specialitate. A încercat să se sinucidă de două ori în mai puțin de o săptămână”, a mărturisitit o prietenă a frumoasei blonde.

„Oricine trece printr-o perioadă mai grea în viaţă, şi eu am trecut prin aşa ceva. Am trecut printr-o depresie. Au fost mai multe evenimente care m-au dus la acest gest ruşinos, pot să spun! Acum două zile am fost plecată de la părinţii mei (…) Mă deranja orice, orice mi se spunea, mă supăram şi mă enervam pe toată lumea. Şi dacă eram întrebată dacă mănânc mă enervam (…) M-am certat şi cu părinţii mei şi eu am o relaţie bună cu ei şi am fost afectată. Pe drum de la Oraviţa am luat mai multe pastile cu gândul de a-mi încheia viaţa.

M-am urcat în maşină cu gândul de a-mi lua viaţa, credeam că ajung în Timişoara că mă pun să dorm şi totul se va încheia (…) Fix când eram în faţa blocului, nu aşteptam să fiu salvată, m-am întâlnit cu prietena mea bună. S-a uitat la faţa mea, şi-a dat seama că parcă nu sunt eu şi m-a ajutat. Mi-a sunat părinţii care mă susţin necondiţionat. Am fost împreună la biserică şi cred că doar prin credinţă pot depăşi acest moment”, povestea Iasmina, imediat după prima tentativă de suicid.

