Mesajele lui Dragnea la mitingul de la Iaşi: „Noi creștem salariile, pensiile, aducem acasă medicii plecați, redăm demnitatea profesorilor, construim autostrăzile.”

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat noi atacuri dure în direcţia preşedintelui României, Klaus Iohannis, la mitingul organizat joi, la Iaşi. În faţa a câteva zeci de mii de susţinători, Dragnea le-a criticat şi pe cele aproximativ 1.000 de persoane care au scandat lozinci împotriva social-democraţilor la Iaşi.





Update 2: Redăm declaraţiile lui Liviu Dragnea la mitingul de la Iaşi:

„Aici în Moldova suntem aproape de Putna, Voroneț, Cheia Albă, Sucevița, Codrii Neamțului. Văd că suntem mulți, mai mulți decât și-au închipui unii că am putea fi. Salut din Iași pe toți copiii Moldovei, pe urmașii acelor oameni care ne-au învațat ce înseamnă patria. România are nevoie de patriotism și patrioți, ce a pierdut în regimurile Băsescu și Iohannis. Țara noastră a uitat să mai fie o patrie. Băsescu și Iohannis i-au făcut pe români că sunt de două feluri și că trebuie să se lupte între ei. Românii nu sunt de două feluri, nimeni nu are dreptul să-i învrăjbească.

Românii sunt suverani, avem toți aceleași drepturi, dar Iohannis vrea să ne dezbine. Noi trebuie să-i spunem că patria înseamnă pace, nu război, să-l învățăm ce înseamnă patriotismul. Suntem urmașii acestor mari voievozi, iar noi, cei din PSD, știm cât de importantă e pacea, mereu am guvernat în spiritul ei. Noi suntem cel mai mare partid din România, de aceea unii derbedei umblă pe lângă scenă şi sunt bine plătiți.

Românii apreciază mai mult ce facem noi decât ce face opoziția. Noi guvernăm pentru români, creștem salariile, pensiile, aducem acasă medicii plecați, redăm demnitatea profesorilor, construim autostrăzile. Acești oameni fără Dumnezeu nu știu decât să urască și să dezbine. Acordăm sprijin marilor investitori, obținem recolte-record pentru că vrem să mâncăm românește. Și trebuie să votăm românește. Tratăm cu toată deschiderea investitorii străini, dar Iohannis și cei care latră pentru el au uitat că avem obligația să guvernăm dată de popor și Constituție.

Ei blochează România în numele unor interese străine, iar asta înseamnă că țara este trădată. Azi este ziua Europei și o cinstim aici la Iași. Europa ne-a ajutat, ne-a deprins cu civilizația și îi suntem îndatorați, dar e bine să plătim datori corect. Nu vreau să plătim datoria cu contracte, cedare de suveranitate, nu vreau să permitem unora din România să angajeze România pe traiectoria unei colonii care s-a predat cu toate bogățiile.

Azi sărbătorim Ziua Victoriei. Azi e ziua păcii, acea pace după care tânjesc popoarele, pentru care au murit milioane de oameni pe front, este liniștea de care românii au nevoie ca să prospere. Tot azi, 9 mai înseamnă mai presus de toate Ziua independenței. În 1877, Kogălniceanu a rostit: Suntem o națiune suverană și independentă. Noi vom trimite în Parlamentul European români patrioți, adică oameni care știu şi înțeleg să lupte pentru țara lor. Sunt prea mulți trimiși de dreapta și de alte instituții.

În lista noastră pentru Bruxelles sunt oameni deciși, tineri, curajoși şi care își vor apăra țara. Atacurile securiștilor, PNL-iștilor, USR-iștilor se vor lovi de piepturi tari. Este o sinistră operațiune de exterminare politică. PSD le-a stat în gât. Au încercat să ne aresteze, să ne intimideze, dar nu am de gând să renunț, să dau înapoi. Mergem până la capăt cu aceste victorii pentru că suntem un partid prea mare pentru planurile lor cu această țară. Câtă vreme noi suntem mari, îi încurcăm.

Noi suntem cei care punem țara în ordine, guvernăm pentru români, aducem bani în buzunarele românilor. Câta vreme avem succes în guvernare, ei nu au șanse să ne bată democratic, de aceea se folosesc de procurori, servicii și campanii mizerabile în presă. Ce rămâne la capătul acestui război pornit de ei? PSD care face, Iohanis care stă, PSD mărește pensii și salarii, Iohannis îi insultă pe români și provoacă conflicte de stradă, vrea cu orice preț război.

Vreau să fiți mândri de ce am realizat în acești doi ani la guvernare. Am demonstrat că știm, că putem și că vrem. Vă chem pe 26 mai la vot, să apărăm pensiile, banii din buzunarele românilor, dezvoltarea și viitorul nostru în Europa. Vă mulțumesc și Doamne ajută!”

