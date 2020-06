După ce Emily Burghelea a anunțat că nu mai poate colabora cu echipa Acces Direct doarece toți închid ochii în fața „corețiilor” fizice pe care Viorel i le aplică Vulpiței, fanii emisiunii au luat foc.

În vreme ce unii susțin că Emily minte și că, de fapt, frumoasa blondină urma să fie concediată, alții o încurajează, îi apreciează prezența de spirit și curajul de a expune telespectatorilor aceste abuzuri.

Recent, Șerban Huidu, unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc, a ținut să îi transmit lui Emily Burghelea un mesaj de încurjare, ștergând pe jos cu echipa Acces Direct

Redăm postarea lui Șerban Huidu

Am remarcat, acum cateva lui, o duduita vesela ce nu avea nici in clin si nici in maneca cu emisiunea la care era angajata.

Infectia televizata se numeste, Acces din rect iar juna-Emily. Rolul sau era complet benign: prezenta niste produse publicitare si din cand in cand ii dadea replica matroanei Mirela.

Totul s-a schimbat ieri. Cand amarata aia de Vulpita a venit vanata si i-au acoperit ranile cu machiaj, Emily a cedat. Si a facut ceea ce face o femeie normala. Nu a tacut.

Sa va fie rusine celor ce acceptati violenta de orice fel. Daca politistii, la care a depus plangere fata de 17 ani isi faceau treaba si nu radeau de ea ca Bendeac, poate adolescenta nu era incendiata.

Daca un jeg uman ca Tudoriel Toader nu ar fi fost o sluga de cacat si nu ar fi trecut recursul compensatoriu, jigodia care i-a dat foc fetei nu ar fi fost eliberat. Esti mai vinovat decat animalul ala, Tudoriele.

Noi nu facem ca Emily. Lasam capul in jos si ne uitam in alta parte cand se intampla o nedreptate. Suntem lasi si sfidatori. Cel mai bun exemplu este colegul de la antena al lui Emily: Bendeac.

Ala care radea cu gura pana la urechi de povestirile groaznice prin care a trecut o fata. Pe motiv ca e asistenta. Deci Emily, daca ajungi de rasul libidinosului, sa stii ca noi te alpaudam pentru gestul tau.

Cel mai bun lucru pentru Rau este ca Binele sa nu faca nimic. Sa intoarca si el capul. Dar voi ma puteti injura pe mine ca niste adevarati razbunatori: doi-trei-si:…