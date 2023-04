Horoscopul lui Dom’ Profesor,  4 aprilie 2023. Fotosinteza nu funcționează exact așa cum credeam noi

4 aprilie

Pe 4 aprile s-au născut Anthony Perkins, Andrei Tarkovsky, Valeriu Ciobanu, Ştefan Tăpălagă.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Iosif imnograful, Gheorghe din Maleon, Zosima și Platon.

Până pe 11 aprilie nimic de semnalat în „Kalendarul” de la daci, poporul cel curajos şi harnic.

Demult de tot, din timpul dacilor, când s-a stabilit poate, pentru prima dată calendarul, omul lucra pentru el şi familia lui. Satele erau bine întărite şi apărate de obşte, iar cine muncea, avea! Undeva exista şi statul dac, cu cetatea măreaţă în care trona regele-lup, dar departe şi fără o legătură directă şi permanentă – doar în vremi de restrişte, de năvăliri, foamete, războaie, foc, cutremure şi inundaţii se auzeau buciumele şi treceau ca fulgerul călăreţii regelui, solii nenorocirii – sau, solii veseliei, când erau motive de bucurie şi petrecere, sărbătorile lupilor, care, mereu, durau trei zile!

Mai târziu, când au venit străinii: romanii, goţii, gepizii, slavii, cumanii, ungurii, turcii, grecii fanarioţi – au iobăgit pe ţăran, pe păstor – pe omul pământului şi l-au furat cât au putut. Sigur că acest aspect este discutabil, istoric vorbind, probabil nu sunt izvoare scrise ca să-mi susțină teza, dar vă întreb, istoria de acum o mie de ani, de exemplu, cine a scris-o, ţăranul, sau cel care îl fura?

Poate ar fi bine să citiți articolul de acum un an, mie îmi place https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-4-aprilie-2022-muzica-matematica-sharp-gf-777-gettoblaster-si-jvc-pc-w330-superaudio.html.

Oamenii de știință descoperă accidental că fotosinteza nu funcționează exact așa cum credeam noi

Cercetătorii au descoperit întâmplător că un pas cheie în fotosinteză poate avea loc mult mai devreme în proces decât se credea anterior.

Unul dintre cele mai bine studiate procese chimice din natură, fotosinteza, poate să nu funcționeze așa cum credeam noi, au descoperit, din greșeală, oamenii de știință.

Fotosinteza este procesul prin care plantele, algele și unele bacterii transformă bioxidul de carbon și apa în oxigen și zaharuri pentru a le folosi ca energie. Pentru a face acest lucru, organismele folosesc lumina soarelui pentru a oxida sau a lua electroni din apă; și reduc sau dau electroni moleculelor de bioxid de carbon. Aceste reacții chimice necesită fotosisteme – complexe de proteine ​​care conțin clorofilă, un pigment care absoarbe lumina și dă frunzelor plantelor și algelor culoarea lor verde – pentru a transfera electroni între diferite molecule.

În noul studiu, publicat pe 22 martie în revista Nature, cercetătorii au folosit o nouă tehnică, cunoscută sub numele de spectroscopie de absorbție tranzitorie ultrarapidă, pentru a studia modul în care funcționează fotosinteza la o scară de timp de o cvadrilionime de secundă (0,000000000000001 secundă) pentru prima dată. Echipa a încercat inițial să descopere modul în care chinonele – molecule în formă de inel care pot fura electroni în timpul proceselor chimice – influențează fotosinteza. Dar, în schimb, cercetătorii au descoperit că electronii ar putea fi eliberați din fotosisteme mult mai devreme în timpul fotosintezei decât credeau oamenii de știință că este posibil.

„Ne-am gândit că folosim doar o nouă tehnică pentru a confirma ceea ce știam deja”, co-autorul studiului, Jenny Zhang, un biochimist specializat în fotosinteză la Universitatea Cambridge din Anglia, a declarat într-un comunicat. „În schimb, am găsit o cale cu totul nouă și am deschis puțin mai departe cutia neagră a fotosintezei”.

În timpul fotosintezei sunt utilizate două fotosisteme: fotosistemul I (PSI) și fotosistemul II (PSII). PSII furnizează în primul rând electroni PSI prin luarea lor din moleculele de apă: PSI excită apoi electronii înainte de a-i elibera pentru a fi în cele din urmă dați dioxidului de carbon pentru a crea zaharuri, printr-o serie de pași complexe.

Cercetările anterioare au sugerat că schelele proteice din PSI și PSII erau foarte groase, ceea ce a ajutat la conținerea electronilor în interiorul lor înainte de a fi transmise acolo unde erau necesari. Dar noua tehnică de spectroscopie ultrarapidă a dezvăluit că schelele proteice erau mai „permitive” decât se aștepta și că unii electroni ar putea scăpa din fotosisteme aproape imediat după ce lumina a fost absorbită de clorofila din cadrul fotosistemelor. Prin urmare, acești electroni ar putea ajunge la destinații mai repede decât se aștepta.

„Noua cale de transfer de electroni pe care am găsit-o aici este complet surprinzătoare”, a spus Zhang. „Nu știam atât de multe despre fotosinteză pe cât credeam”.

Scurgerea electronilor a fost observată atât în ​​fotosisteme izolate, cât și în cadrul fotosistemelor „vii” din interiorul cianobacteriilor.

Pe lângă rescrierea a ceea ce știm despre fotosinteză, descoperirea deschide noi căi pentru cercetări viitoare și aplicații biotehnologice. Echipa crede că prin „piratarea” fotosintezei pentru a elibera mai mulți dintre acești electroni în stadiile anterioare, procesul ar putea deveni mult mai eficient, ceea ce ar putea ajuta la producerea de plante care sunt mai rezistente la lumina soarelui sau pot fi replicate artificial pentru a crea surse regenerabile de energie care să ajute la combaterea schimbările climatice, potrivit declarației. Cu toate acestea, este nevoie de mult mai multe cercetări înainte ca acest lucru să se întâmple.

„Mulți oameni de știință au încercat să extragă electroni dintr-un punct anterior al fotosintezei, dar au spus că nu a fost posibil, deoarece energia este atât de îngropată în schela proteică”, a spus Zhang. „Faptul că putem, potențial, extrage într-un proces anterior este uimitor”.

Dar, astăzi îl pomenim pe marele regizor rus Andrei Arsenievici Tarkovsky. Un adevărat, un mare Berbec!

Andrei Tarkovsky! Câte amintiri din tinereţe! I-am văzut toate filmele iar “Stalker”, poate, de douăzeci de ori. Acum câțiva ani am văzut un film rusesc, “Tigrul alb”, și apoi filmul cu un Oscar al lui Nikita Mihalkov, ”Burn by the Sun”, apoi ”Duelistul” producții care amintesc ceva din atmosfera filmelor vechi, filme excepționale, sovietice, ruseşti. Amintesc, doar, dar decât nimic!

Cred că dacă tot sunt în dispoziția asta mi s-ar potrivi, poate ”Andrei Rubliov”. Un film greu ca un clopot de biserică. Da, se potrivește cu starea mea de spirit, cu speranța fără sfârșit că mâine, este în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 4 aprilie 2023

BERBEC O zi în formă, dar… Menajează-ţi forţele, evită aglomerația şi fii mai atent la răceli şi viroze, eşti vulnerabil la atacul microbian. Noi posibile relaţii la orizont, în domeniul social. Astăzi este ziua destăinuirilor. Configuraţia astrologică îţi conferă un dar, dacă se poate spune, al comunicării şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice. Depinde de tine, (liberul arbitru funcţionează întotdeauna) ca să sortezi datele şi să le foloseşti la momentul oportun.

TAUR Astăzi sunt posibile unele probleme în familie, sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri negative pentru orice amănunt. Zâmbeşte şi clarifică situaţia cu umor şi bună credinţă! Cruţă-te de eforturi mari. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat astăzi în cochilia confortabilă a lipsei verbului. Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi. Dragostea este mediocru aspectată, cu un aspect mai puţin favorabil la mijlocul săptămânii.

GEMENI Se aproprie nişte termene, praguri, nervozitatea creşte în jurul tău. Sfatul stelelor este să te grăbeşti încet, altfel pierzi din vedere amănunte importante. Nu pleca la drum lung! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu, dar nu te deplasa după căderea întunericului. Te găseşti într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile.

RAC Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică. Ai mare nevoie să te relaxezi, să te distrezi. Un tip de energie se obţine pe seama altui tip de energie. Nu te enerva, este prima măsură necesară! Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi bună pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau de propria bucătărie, grădină sau balcon. Păstrează-ţi calmul şi zâmbeşte şi totul o să fie cum trebuie!

LEU Atenţie la alergii şi viroze. Astăzi problemele Leilor par să devină mai serioase. Tu consideri aşa. Se apropie Sf. Paşti şi se pare că ţi-ai fixat un termen, pe care vrei să-l respecţi! Ziua de astăzi prezintă un prilej benefic şi chiar profitabil. Cu toate că este întârziat de Saturn, nu este un prilej de scăpat! O nouă idee de afacere, o propunere interesantă sau o nouă relaţie! Din toate poţi să profiţi cu ceva. Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu partenerii tăi, raporturi care nu te încântă prea mult.

FECIOARĂ Ai ideile foarte clare, dar încă nu găseşti modalitatea, tehnologia, ca să le aplici, atât în domeniul profesional cât şi în cel sentimental. Astăzi încerci să lămureşti o situaţie! Dimineața programul prestabilit poate suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Mai ai răbdare şi nu forţa finalizarea unei situaţii, ci justifică întârzierea cu un zâmbet şi o ridicare din umeri : „C’est la vie, c’est la guerre”, adică în traducerea unui personaj de al lui Caragiale: asta-i via, asta-i gara!

BALANŢĂ Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale familiei şi relațiilor cu prietenii, domeniul sentimental şi emoţional, iar cele defavorizate privesc sectorul mijloacelor financiare, banii, adică! Ziua este dinamică şi densă, de aceea nici nu ştii cînd va trece. O veste bună de departe şi o dezamăgire minoră. Toată ziua, dar mai ales la prânz şi pe seară – atenţie sporită la cheltuieli şi la promisiunile făcute. Eşti înclinat emoţional să faci cheltuieli foarte mari (gîndeşte-te de două ori înainte de a băga mîna în buzunar). Mercur afectat nu te favorizează în comunicare: vorbeşti cu o mulţime de oameni, faci liste şi strângi date – dar nu finalizezi nimic!

SCORPION Astăzi ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa de acţiune. Adică trebuie să mediezi într-un mediu haotic, în care fiecare trage după interesul lui! Eşti pus in fata unei decizii. Daca ai fi bancher aş zice că este portofoliul de credite, dacă ai fi politician ar fi o noua strategie de imagine, daca ai fi un tycoon al mediei ti-aş spune ca este vorba de grila de programe. Dacă eşti ca mine atunci poate că te gândeşti la ce să renunţi în cursa pentru supravieţuire. Atentie! Decizia ta contine un ghimpe şi nu este unul de… trandafir. Analizeaza cu atentie!

SĂGETĂTOR O zi cam obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O veste bună, poate pe seară. Evită disensiunile cu partenerii de afaceri sau de pat şi transformă-le nemulţumirea în propuneri de afaceri pentru viitor. Dacă ştii să spui minciunele frumoase! Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Nu da curs invitaţiei ci spune că eşti ocupat şi reprogrameză. După amiază ai, totuşi, de rezolvat nişte afaceri. Pe plan emoţional, în amor tăcerea este mai importantă uneori decât un discurs elocvent.

CAPRICORN Încerci să muncești, sau să înveți, fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul negativ al anturajului, sau clienților. Trebuie să desparţi mistificările, minciunelele, de realitate! Ziua este, totusi, densă pentru că trebuie să pui cap la cap nişte date, informaţii, zvonuri care nu par a avea legătură, dar pentru tine înseamnă ceva. Astăzi este o zi de asteptare si relaxare. Ai, în sfîrşit, feed back-ul acţiunilor tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aşteptai din domeniul relaţiilor de afaceri si sociale şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp. Mănâncă raţional, la ore decente, respectă-ţi stomacul şi el te va servi cât va putea.

VĂRSĂTOR Amână ceea ce nu poţi rezolva, este o metodă verificată. Mai ales dacă e vorba despre relaţii sentimentale cam încordate, sau, din contră, prea reci. Măcar încearcă să clarifici lucrurile! Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii. Problemele personale nu sunt bine aspectate. Nu aborda subiecte controversate, mai ales cu cei dragi. Astăzi nu te grăbi, nu te enerva, nu lua decizii importante. Zîmbeşte, nu vorbi mult, ascultă şi lucrurile se vor aranja de la sine. Dacă conduci, nu sunt probleme. Evită, însă, căderea serii. Întunericul ascunde multe, nu vrei să știi ce!

PEŞTI O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, sau nou, doar activitatea obişnuită! Te bucuri de o abilitate specială fiind şi cu intuiţia şi carisma personală bine aspectate. Femeile revin din nou pe primul plan, de orice sex şi orientare sexuală ai fi – sau este vorba de ceva feminin, în orice caz. Sau/şi o rugăminte a unei femei – este bine să-i dai curs şi să ajuţi atâta cât poţi. Încă o dată ziua nu este prea favorabilă – atenţie la proiectele pe termen foarte lung care nu sunt bine aspectate, aşa că nu te omorî degeaba pentru o cauză deja pierdută. Mai aşteaptă, în siguranță, în acvariul tău!