HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 24,25 iunie 2023. Meteorit din afara sistemului solar  

24,25 iunie

Pe 24 iunie s-au născut Nicolas Flamel, E.I. DuPont, Fred Hoyle, Mick Fleetwood, Sânziana Pop, Constantin Gruescu, Dinu Flămând, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Bene, Nicolae Docan, Tania Filip. Pe 25 iunie s-au născut Antonio Gaudi, George Orwell, George Michael, Hermann Oberth, Doru Stănculescu, Dorinel Munteanu, Paul Gherasim, Şerban Papacostea, Iulia Buciuceanu.

O notă specială pentru Nicolas Flamel, care, legenda spune, este imortal și împlinește astăzi 696 de ani, undeva, în Europa, sau în lumea largă, alături de soția sa Pernelle care s-a împărtășit și ea din elixirul alchimic al vieții fără de moarte, ceva misterios pe bază de aur lichid. Poate că-și fac un fel din mâncărurile delicioase aflate în cartea lui Nicolas Flamel, notarul alchimist din Paris: ”1001 feluri de ale mâncării, bune pentru corp și suflet, făcute la îndemâna iubitei mele soții Pernelle”.

În calendarul creştin-ortodox este sărbătoare mare, însemnată cu roşu, pe 24 iunie: Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Dar mai sunt şi Sf. Niceta şi Ioan cel Nou din Suceava. Pe 25 iunie, duminică, sunt Dionisie, Dometie şi Fevronia.

Sânzienele. Drăgăica. Ziua Soarelui. Ursina. Amuţitul cucului. Originea sărbătorii de astăzi, ultima din seria solstiţiului de vară se pierde în negura vremii, mult înainte de daci, lupii cei mândri, care considereau moartea o eliberare şi se aruncau râzând în suliţi ca soli către Zamolxe. Probabil, de la agatârşii cei misterioşi şi, poate, de la legendarii cabiri.

Se pare că în noaptea ce a trecut, dar şi în aceasta, aveau loc ritualuri secrete, Marile Mistere, cu siguranţă feminine, ca sfârşit al festivalului solstiţiului de vară.

Noaptea magică a duhurilor aer-foc, ce au nume ştiute numai de iniţiaţi, numite comun Sânziene, sau Drăgaice, este un eveniment oracular referitor la soarta recoltei dar şi a destinului individual. Se presupune că era prilejul şi a unor sacrificii umane.

Peste vechea sărbătoare europeană, în secolul VII, s-a calchiat ziua de naştere a lui Ioan Botezătorul, aşa cum peste Sol Invictus, marea sărbătoare, aproape de solstiţiul de iarnă, s-a suprapus ziua Naşterii lui Iisus. De fapt, ziua de naştere a fondatorului şi a înaintemergătorului religiei creştine nu se mai cunosc exact, sau nu se vrea să fie cunoscute de mulțime.

Sunt multe şi diverse obiceiurile de Sânziene. De la jocul flăcărilor la boul înstruţat. Sunt multe taine, secrete mari şi grele şi plăteşti cu capul dacă le spui înțelesul, dacă dezlegi ce au legat alții.

Dar ceva tot trebuie să vă spun, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi. De Sânziene se face amor, este indicat mai ales pentru „femeile ce prind plod greu”. Este obligatoriu, cel puțin așa spune Pamfile, pagina 69.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, cred că trebuie să mă grăbesc să vă spun ceva din ce știu.

Mă uit în timp, înapoi și mă minunez. Ce viață am avut, ce de aventuri, ce oameni importanți și celebri am întâlnit. Printre ei se numără și profesorul Mircea Eliade. Doar este Noaptea de Sânziene, nu? Anul nu mi-l amintesc exact, dar se poate găsi la ministerul energiei, dacă mai este în arhivă registrul cu deplasările în străinătate ale inginerilor din sistem. Hai să zicem că era în anul 1978, așa cred. Eram cu profesorii Rusu de la Timișoara și Kogălniceanu de la Iași. La Chicago, pentru proiectul CANDU. Obiectul deplasării este clasificat și în ziua de astăzi. Domnul Kogălniceanu, așa îi spuneam, că nu o să-i spun unui ditamai profesor universitar și din neamul Kogălniceanu ”tovarășe”, ei bine, profesorul de la Iași îl știa bine pe Mircea Eliade și mai bine pe soția lui, cea de a doua, căreia îi spunea Georgette. A vorbit cu ei la telefon și i-a invitat la o cină la hotelul nostru, care nu era grozav, două stele numai, parcă se numea ”Red Roof” nu mai știu exact, dar foarte curat și cu o bucătărie excelentă. Dacă nu aveam diurnă mare, aveam însă cheltuieli generoase de protocol. Cred că patronul hotelului era italian. L-am așteptat pe Mircea Eliade ca pe un eveniment major din viața mea.

Au venit. Soția, Christine, mergea puțin înainte, profesorul părea că este la remorcă. Înalt, slab, ciolănos, puțin adus de spate, privea peste noi la ceva ceea ce numai el vedea. Părea absent și totuși nu era așa. Ne-am ridicat în picioare, profesorul Kogălniceanu a făcut prezentările, am sărutat mâna doamnei și am dat mâna cu Mircea Eliade. Am dat mâna cu Mircea Eliade, ce eveniment! Profesorul avea o mână rece, osoasă, strângerea lui de mână a fost ușoară, dar cordială. Soții Eliade erau interesați de tot ceea ce se petrecea în țară. Cei doi profesori i-au informat corect, fără derapări, sau minciuni patriotarde. A venit întrebarea, inevitabilă, din partea doamnei, ce ne-a adus la Chicago. Cei doi profesori au tăcut și s-au uitat la mine, eu eram diplomatul care se ocupa de relații și de comerț exterior. Le-am povestit despre industria care are nevoie de mai multă energie și de posibilitatea ca România să construiască o centrală atomoelectrică, iar la Chicago, care are o industrie de pe primele locuri din lume și nu era vorba numai de automobile, se pot încheia unele contracte pentru piese și subansable de mare tehnicitate. Ați venit la cumpărături, a spus, veselă, doamna Eliade. Am comandat, am mâncat. După desert, profesorul Mircea Eliade a început să se caute prin buzunare și să scoată: o pipă, o punguliță cu tutun, un tamper, un futac adică, o cutie de chibrituri obișnuită.

Pipa era un Vauen Dr. Perl, o bijuterie de pipă, întărită cu inel de sterling, argint adică. Tutunul era un tutun aromatic, vanilie și cireșe amare, ceva american, Virginia și Cavendish, cu siguranță. Pe atunci se putea fuma oriunde și în lift. Tamperul era, cred, tot din argint, solid, cu un cap al lui Sherlock Holmes cu pipa în gura. Am căutat și eu, am găsit recent, adică acum douăzeci de ani, la Peterson un model similar, dacă nu identic, cred că este din titan, după culoare și greutate. Dar tot cu capul lui Sherlock Holmes. Nu, nu fumez, poate o pipă pe anotimp, dar asta nu m-a împiedicat, în amintirea lui Eliade să achiziționez peste 60 de pipe. Două dintre ele mi le-a făcut cadou profesorul. Mi-a mărturisit că mai toate pipele, tutunul și accesoriile sunt cumpărate de către studenții lui, sau cei cu care lucra la Universitate. Nu am timp de prostiile astea, a adăugat, referindu-se la shopping. Tot ceea ce știu despre arta fumatului din pipa o știu de la Mircea Eliade. De fapt, Mircea Eliade gândea din pipă. Era un exercițiu necesar de concentrare.

Fumătorul din pipă are ceva strategic, intenționat premeditat, aristocratic și respectabil, totodată. Nu vă mai obosesc cu exemplele de fumători de pipă din istorie. Un singur exemplu este de ajuns: Albert Einstein fuma pipă, rar, este adevărat.

Profesorul Mircea Eliade pufăia tot timpul, însă, aveam să aflu din reproșurile elegante ale doamnei Eliade. Ce boieroaică! Asta însemna că mai tot timpul se gândea, reflecta la ceva. Sacru, sau profan?

Vă rog să mă scuzați, așa de tare m-au năpădit amintirile că trebuie să fiu cu mine însumi. Este ceva ce nu am spus nimănui până acum, dar trebuie să mă eliberez de povara îndoielii. Mircea Eliade cred că era la vârsta mea de acum, când nu mai ai chef de treburi casnice, ci te interesează altceva. Ești în bună formă fizică, cât te lasă vârsta și beteșugurile, dar ai un blocaj să mai bați cuie, de exemplu. Trebuie să le facă altcineva. Un ajutor, un om în casă. V-am spus, nu am mărturisit nimănui, până acum, dar trebuie să mă sfătuiesc cu domniile voastre. Înainte să se retragă, am chemat și am plătit eu taxiul, generos, șoferul mi-a mulțumit în spaniolă, doamna Eliade i-a spus lui Kogălniceanu: ”George, mulțumesc mult, dar Radu (adică eu) este mai boier ca mine!”

Ceva nu mă lasă să dorm. Soții Eliade au avut mai întotdeauna menajeră-bucătăreasă și un om în casă. Profesorul era profesorul, iar doamna era o boieroaică. Oare am ratat posibilitatea să devin omul în casă al lui Mircea Eliade, cel care face și desface, poate chiar să particip la opera lui genială? Voi ce ziceți? Dacă ziceți ceva, atunci și scrieți-mi. Am nevoie de părerile domniilor voastre!

Acum mă duc să caut rețetarul de mâncăruri alese al lui Nicolas Flamel, îl am pe undeva, așa că nu o să folosesc Sanda Marin, ci un alchimist medieval nemuritor. Poate este mai gustos!

Poate o să-mi pregătesc și o pipă, așa cum am văzut la Mircea Eliade. Pipa mea preferată este un Lindström churchwarden, originală, numerotată 102, dintre cele 187 de bucăți făcute de mână de inventatorul sistemului de răcit fumul, cu muștiuc luuuung, pipa are vreo 30 de centimetri. O să vă povestesc și istoria acestei pipe, dar altădată, nu au intrat zilele în sac.

Dar, ca deobicei, despre altceva doream să vă povestesc.

În anul 2014, un obiect interstelar – despre care se crede că provine dintr-un alt sistem stelar – a străbătut cerul Pământului ca un meteor, apoi s-a prăbușit în oceanul Pacific, lângă Papua Noua Guinee. Astronomul de la Harvard, Avi Loeb, conduce acum o căutare pe mare, pieptănând fundul oceanului cu ceea ce este în esență un magnet mare, în speranța că va ridica fragmente din acel obiect. A găsit bucăți de sârmă, cuie, capace cioburi mici de metal și cenușă vulcanică.

Dar, în această săptămână (21 iunie 2023), Loeb a raportat că echipa sa a găsit mici sferule metalice a căror compoziție sugerează o origine nepământească.

Loeb a postat informațiile în jurnalul său de bord, care este publicat la Medium . El a inclus o fotografie a câtorva dintre obiectele ciudate, care sunt minuscule, de doar aproximativ 0,3 mm (aproximativ o sutime de inch) în dimensiune. Și a adăugat încă câteva fotografii în ultima sa postare din 22 iunie (vezi fotografia de titlu)

Loeb aseamănă căutarea cu „găsirea unui ac în ocean”.

Loeb și echipa sa sunt pe o navă de expediție numită Silver Star . Ei caută urme ale ceea ce se numește acum IM1, considerat pe scară largă drept primul meteor interstelar cunoscut.

Adică, s-a stabilit că este primul obiect dintr-un alt sistem stelar despre care se știe că lovește atmosfera Pământului și traversează cerul nostru ca un meteor.

Avi Loeb este cunoscut pe scară largă pentru ideea că unele obiecte de origine interstelară ar putea fi artificiale, realizate de civilizații extraterestre. Cartea sa din 2021 se intitulează Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth . A fost un best seller din New York Times. Și Loeb are o a doua carte pe acest subiect, care va apărea la sfârșitul acestui an.

Așadar, IM1 – cunoscut pe atunci ca CNEOS 2014-01-08 – s-a prăbușit în Oceanul Pacific, lângă Papua Noua Guinee, pe 8 ianuarie 2014. Senzorii Departamentului de Apărare al SUA (DoD) au detectat meteorul în acel moment.

Și oamenii de știință au studiat apoi traiectoria obiectului, înainte de a lovi atmosfera Pământului. În acest fel, au identificat-o ca fiind posibil interstelară, adică ca provenind dintr-un alt sistem stelar, în anul 2019.

În aprilie 2022, Comandamentul Spațial al SUA – care este responsabil pentru operațiunile militare în spațiul cosmic – a confirmat într-o notă că meteoritul care a lovit Pământul în 2014 a venit într-adevăr aici dintr-un alt sistem stelar.

Căutarea în sine

Iar căutarea lui Loeb pentru rămășițele obiectului a început pe 14 iunie 2023. Echipa folosește o sanie magnetică de adâncime, trăgând sania peste fundul oceanului.

Loeb lucrase anterior pentru a restrânge calea pe care meteorul a luat-o peste ocean, pentru a găsi un loc probabil de impact. După cum el și Amir Siraj explicaseră într-un proiect de lucrare din 9 mai 2023:

Folosim datele de la un seismometru din apropiere pentru a localiza mingea de foc într-o regiune de 16 kilometri pătrați în zona de 120 de kilometri pătrați permisă de precizia coordonatelor furnizate de DoD. Localizarea îmbunătățită este de mare importanță pentru o viitoare expediție de recuperare a fragmentelor de meteori.

Ce sunt sferulele?

Deci, ce sunt aceste sferule? Până acum, echipa a găsit 11 dintre obiecte, încorporate în cenușa vulcanică. Sunt într-adevăr minuscule, majoritatea au aproximativ 0,3 milimetri în diametru și unele puțin mai mici. Echipa este acum în căutarea mai multor dintre ei. Loeb a sous :

Este dificil să identificăm vizual sau să separați cu pensete sferule mai mici de 0,25 milimetri, așa că folosim un filtru cu această dimensiune a ochiurilor. Mai mult, sferulele mai mici sunt acoperite de marea abundență de particule minuscule din cenușa vulcanică. Există, prin urmare, un punct favorabil de aproximativ o dimensiune de 0,25 milimetri pentru a găsi perle metalice care sunt vizibile în imaginile noastre la microscop, ușor de manevrat cu penseta și nu sunt la fel de rare ca omologii lor mai mari.

Loeb estimează că ruperea meteorului a produs cel puțin 10.000 de sferule mai mari de un sfert de milimetru. El a spus:

Având în vedere că lățimea la scară de metri a saniei este de aproximativ o mie de ori mai mică decât lățimea câmpului presărat IM1 așteptat, am estimat că IM1 trebuie să fi produs aproximativ zece mii de sferule mai mari de un sfert de milimetru. Acest număr este de acord cu valoarea așteptată dintr-un model teoretic detaliat pe care l-am publicat acum un an cu studenții Amory Tillinghast-Raby și Amir Siraj.

De asemenea, poate fi praf din IM1 amestecat în cenușa vulcanică, așa cum a sous Loeb pentru Vice :

De asemenea, este posibil ca particulele de praf de la IM1 să fie ascunse în cantitatea mare de pulbere neagră pe care am colectat-o ​​până acum.

Compoziție neobișnuită

Sferule similare au fost găsite și înainte de impactul cu meteoriți sau asteroizi. Ceea ce este cel mai interesant la aceste noi sferule, totuși, este compoziția lor, conform analizei inițiale. Loeb a declarat:

Am găsit o compoziție de fier, cu puțin magneziu și titan, dar fără nichel. Această compoziție este anormală în comparație cu aliajele produse de om, asteroizii cunoscuți și sursele astrofizice familiare.

Spre deosebire de majoritatea meteoriților, care provin de la asteroizii din sistemul nostru solar, sferulele conțin puțin sau deloc nichel. Cu toate acestea, nichelul este este comun în meteoriții din sistemul solar:

Mai mult de 95% din toți meteoriții conțin metal fier-nichel (FeNi). În consecință, meteoriții au concentrații de nichel mult mai mari decât cele ale aproape oricărei roci terestre.

După ce expediția este terminată, Loeb va analiza sferulele și alte materiale în laboratoarele de la Harvard:

Am asigurat spațiu pentru a stoca toate materialele recuperate la Observatorul Colegiului Harvard și pentru a analiza compoziția elementară și izotopică a acestuia cu diagnostice de ultimă generație.

Extraterestru, dar nu neapărat artificial

Pentru a fi clar, Loeb nu spune că aceste sferule sau meteorul trebuie să fie de origine artificială. Ipoteza principală este că acestea provin de la un meteor interstelar. Și așa cum am menționat deja mai sus, dovezile sugerează că obiectul a provenit dintr-un alt sistem stelar, la fel ca ‘Oumuamua . Dar nici Loeb nu exclude o origine mai exotică:

În total, descoperirile remarcabile ale sferulelor IM1 de către echipa noastră deschid o nouă frontieră de descoperire pentru compoziția materială a meteorilor interstelari. Această frontieră ar putea arunca o lumină nouă asupra evoluției sistemelor exoplanetare, precum și asupra posibilei existențe a obiectelor spațiale tehnologice din alte civilizații. Spiritul de colaborare și camaraderia stabilite prin această misiune de succes au pus o bază solidă pentru expedițiile ulterioare ale aceleiași echipe în anii următori.

După cum i-a spus și Loeb lui Vice :

Aceasta a fost cea mai palpitantă experiență din cariera mea științifică. Ea reflectă o oportunitate unică de a învăța despre alte civilizații tehnologice din cosmos prin studierea Oceanului Pacific.

Loeb este binecunoscut pentru afirmațiile sale conform cărora ’Oumuamua ar fi fost posibil să fie o navă spațială artificială. Majoritatea astronomilor, în ciuda naturii neobișnuite a obiectului, susțin că era natural – un tip necunoscut de asteroid, sau cometă.

Loeb conduce, de asemenea, Proiectul Galileo , care încearcă să găsească dovezi directe ale UAP în atmosfera Pământului.

Puteți citi toate actualizările lui Avi Loeb despre căutarea resturilor de la IM1 în articolele sale pe Medium .

Așa că în acest weekend o să caut să descarc filme SF, cu cât mai vechi, cu atât mai bine. Doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 24,25 iunie 2023

BERBEC Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte sâmbăta ca să pui ordine în lucrurile tale. Pregateşte-te sufleteşte pentru pragurile pe care le ai de trecut săptămâna viitoare. Sâmbătă nu intra in discutii despre patrimoniul comun cu familia sau asociatii. Nu-ti schimba planurile, sau programul! Este de bine! O periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesanta. Duminică nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă, chiar daca eşti intr-o zi liberă – distracţia este tot un consum de energie – face să nu obţii rezultatul dorit. O veste sau o informatie interesantă în a doua parete a intervalului. Invata, în această lume superficială şi grăbită, să-ţi acorzi atenţie şi să nu te grăbeşti nejustificat. Nu trage toata activitatea pe umerii tai si nu-ti atribui toate sarcinile – pana la urma o sa ratezi! Şi lumea o să întoarcă capul, jenată, mai ales dacă o să arzi grătarul.

TAUR Energic şi carismatic sâmbătă poţi pune pe curs critic acţiunile care te interesează în domeniul sentimental. Seară de dans! Sâmbătă ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Eşti inspirat în domeniul financiar. Seara socială – poate chiar un eveniment, gen nuntă, botez. Aspectele planetare oferă un timp pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt, de asemenea sub un semn fast. Transformări în bine, mai ales acasă. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza răcelei sau incidentelor domestice sau rutiere. Un nativ, tot semn de pământ, din anturajul tau, te barfeste si te acuza pe nedrept, dar vei depasi situatia cu succes si cu oarecare profit social – duminică. Birfele si intrigile sunt la ordinea zilei. Nu te simti stinjenit, o mie de ani intriga si barfa au fost in Bizant preferate violentei si razboiului. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, asa ca ai rabdare si vei afla ceea ce doresti!

GEMENI Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Sâmbătă poţi profita de acest lucru! In acesta perioada păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Stomacul tău nu este în cele mai bune toane aşa că trebuie să-l protejezi, sa iei măsuri. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. O perioadă indicată pentru investiţii în grătare şi în cărbuni – petreceri şi distracti pe cinste! Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu este bine sa mai faci bancuri fizice, dintre care cel preferat este sa dispari pe neasteptate ca măgarul in ceaţă, limitează-te la minciunile obişnuite. Sunt mai de efect.

RAC Sâmbătă nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Schimbări în bine, pe plaja, la munte, şi în dragoste, adică oriunde. O veste iti face mare plăcere. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Mai putin tutun, mai putina cafea, mai putin alcool, dar nu renunta total, pentru ca bucuriile vietii sunt asa de putine si rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii seniori este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte sanatatea. De nivelul de trai nu mai vorbim! Pentru cei tineri acest weekend trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce sunt de fapt şi ceea ce doresc sa faca in viaţa. Sigur, după distracţie. Timpul nu asteaptă, trece fulgerător şi dintr-o speranţă ajungi uşor o… promisiune nerealizată.

LEU Sâmbătă cu toate că dedici ziua celor dragi şi apropiaţi, gândurile tale sunt tot la afaceri. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de acasă, din curte, dacă ai. O problemă personală îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colegi, prieteni, rude, sigur in cei verificati! Schimbarile dese – cheia marilor succese! Dacă ai dificultăţi, schimbă stilul, schimbă modul, schimbă felul – tenacitatea este buna cand esti în câştig. Mare atenţie la tensiunea arterială.

FECIOARĂ Configuraţia stelară arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Un Leu sau o Leoiacă te poate ajuta decisiv. Sâmbătă este o zi excelentă, mai ales în a doua parte, pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Nu-ţi pierde timpul cu legături sub nivelul tău. Partea benefica a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti adevarata chemare în viaţă. Sentinţa precedentă se refera la perioada în chestiune. Viaţa ta este vraişte, ştii asta, dar nu iei nici o masura! Poate te gândeşti puţin la asta, te rog… Perioada este în general, benefică şi aduce realizări şi noroc. Bate un vânt de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ti capul la contributie cum sa faci urgent rost de bani! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Poate aşa îţi rezolvi o parte din probleme. Sănătatea este mediocră, atenţie la alergii şi la ceea ce mănânci.

BALANŢĂ Stelele te avertizeaza: strict interzis să te deplasezi, mai ales cu avionul. Perioada weekend-ului este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Această perioadă din luna iunie este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate. Un fel de mini-muson. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai bine merci în căminul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale – nu este încă timpul! Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Duminică, idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din zodia purtătorului de balanţă printr-o creştere a agresivităţii si a lipsei de pragmatism.

SCORPION Sâmbătă, o informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe verzituri, salate, fructe şi lămâi, dar nu fructe dintre cele care fermenteză repede. O perioada buna pentru planificarea activitatii şi mici achizitii. Să fim drepţi, te-ai cam îngrăşat, chiar dacă nu ai fost in concediu. Pana te apuci să slabesti mai bine ajusteza-ti garderoba pe noile dimensiuni. Ca să nu fie hainele cimpoi pe tine! Posibile mici dureri de cap, la propriu si la figurat pe fondul unui Marte (patronul tau!) slab aspectat. Mai pe seară, Luna iti aduce o oportunitate neşteptata. Duminică, nu te grabi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, asa incat decizia sa fie justa. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu prea şti de unde. Întreaba un prieten… Poate te împrumuta… poate te trimite la alt prieten!

SĂGETĂTOR Dedică weekend-ul celor dragi, celor apropiaţi, familiei, anturajului, în general. Pari uşor plictisit şi distrat de tot ce ţi se întâmplă… asta pentru că te pregăteşti de ceva important. Mici favoruri din partea anturajului, în special a sexului opus. Zilele de 24 şi 25 iunie sunt mai putin favorabile călătoriilor lungi. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în cercul de prieteni sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Duminică poţi obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! Sanatatea este cam veştejită, treci masiv pe produse naturale, dar atentie la stomacul tau sensibil.

CAPRICORN Sâmbătă o întâlnire programată se amână, fii fără grijă, se rezolvă, însă. Seara propice relaxării şi distracţiilor. Perioada în discuţie este un prilej de schimbări. Dacă ai de făcut deplasari sau călătorii, weekend-ul aceasta este perioada. Schimba locul si îţi schimbi şi norocul. O mică supărare provocată de cineva din anturajul apropiat, dar pe total perioada iti este favorabilă. Vorbe şi barfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care situatii, insa, se vor rezolva repede – dureri de cap, sau de genuchi. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, nu investi, nu da bani cu împrumut. În mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi nişte conflicte inutile, de altfel. Ceva foarte important nu pare că se intamplă în aceasta perioadă!

VĂRSĂTOR Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă pentru domeniul tau de activitate, sau din anturajul tau de weekend, Leu sau Vărsător, te va ajuta, probabil sâmbătă. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de prietenie şi în dragoste. În dimineaţa zilei de 25 iunie, duminică, ai o ocazie de parvenire sociala, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu sa o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese.

PEŞTI Sâmbătă este o perioadă mai deosebită. Într-o astfel de zi poţi să te îndrăgosteşti de cine nu trebuie, sau să acorzi încredere tot cui nu trebuie. Sau să fii genial în tot ceea ce faci! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Poti petrece sfarsitul de săptămână cu prietenii la munte sau la mare. Dacă nu te sperie preţurile. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei, dar si distractiei si relaxarii. Nu incepe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul celor două zile, duminică seara. Ai uitat ceva… Nimic nu este nou sub soare, lucrurile se uită pentru că nu este nimeni să-ţi amintească de ele.