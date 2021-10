HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR   20 octombrie  2021.  Pericolul longtermismului.

Pe 20 octombrie s-au născut „Jolly Roll” Morton, Arthur Rimbaud, Bela Lugosi, Ivo Pogorelich, Alexandru Rosetti, Costel Constantin, Ioan Grigorescu, Ion Dichiseanu, Pompiliu Marcea, Valentin Silivestru.

În calendarul creştin-ortodox, pe 20 octombrie, sunt Sf. Artemie şi Matrona. Nimic în ”Kalendar”.

Se pare că există o recunoaștere, din ce în ce mai precisă, că omenirea s-ar putea apropia de „vremurile sfârșitului”. Previziunile rele și tragice ale catastrofei aglomerează știrile. Videoclipurile din rețelele sociale cu incendii sălbatice infernale, inundații devastatoare și spitale pline de pacienți cu COVID-19 domină agenda noastră. Distopia sanitară închide orașele într-o încercare disperată de a salva un sistem sanitar, nu pacienții. Un sondaj Gallup, realizat la scară planetară, a adus rezultatul, deloc de mirare, că mai mult de jumătate dintre oamenii întrebați despre viitorul umanității „a evaluat riscul ca modul nostru de viață să se termine în următorii 100 de ani”.

„Apocalipticismul”, sau credința că vremurile sfârșitului sunt iminente, nu este, desigur, nimic nou: oamenii au avertizat că sfârșitul este aproape de milenii și, de fapt, mulți cercetători din Noul Testament cred că repetatele anunțuri cu Sfârșitul Lumii, câteva mii, înregistrate, nu fac decât să confirme o realitate viitoare.

Dar situația de astăzi este fundamental diferită de cea din trecut. Scenariile „escatologice” discutate acum nu se bazează pe dezvăluirile profeților religioși, sau pe interpretările seculare ale istoriei umane (ca în cazul marxismului), ci pe concluzii științifice solide apărate de experți în domenii precum climatologia, ecologia, epidemiologie și așa mai departe.

Știm, de exemplu, că schimbările climatice reprezintă o amenințare gravă pentru civilizație. Știm că pierderea biodiversității și o a șasea posibilă extincție în masă ar putea precipita schimbări bruște, ireversibile, catastrofale în ecosistemul global. Un accident termonuclear ar putea reduce activitatea Soarelui timp de ani sau decenii, provocând prăbușirea agriculturii globale. Și dacă SARS -CoV-2 a venit sau nu dintr-un laborator din Wuhan sau nu, biologia sintetică va permite în curând actorilor siniștri rău intenționați să proiecteze agenți patogeni mult mai letali și contagioși decât orice evoluția darwiniană sau Creație ar putea inventa. Unii filozofi și oameni de știință au început, de asemenea, să tragă semnalul de alarmă despre „amenințările emergente” asociate superinteligenței mașinilor, nanotehnologiei moleculare și geoingineriei stratosferice, care par nu mai puțin formidabile în registrul escatologic.

Astfel de considerații au determinat mulți cercetători să recunoască faptul că, așa cum a scris Stephen Hawking în The Guardian în anul 2016, „suntem în cel mai periculos moment al dezvoltării umanității”. Lord Martin Rees, de exemplu, estimează că civilizația are puține șanse să ajungă până în anul 2100. Noam Chomsky arată că riscul de anihilare a civilizației este în prezent „fără precedent în istoria Homo sapiens”. Și Max Tegmark susține că „probabil că va fi în timpul vieții noastre… fie că ne vom autodistruge, fie vom fii distruși”.

În conformitate cu aceste declarații sumbre, Buletinul Oamenilor de Știință Atomici din anul 2020 a stabilit ceasul său simbolic Doomsday Clock cu doar 100 de secunde înainte de miezul nopții (sau Sfârșitul Lumii), cel mai apropiat de când a fost creat ceasul în 1947. Mai mult de 11.000 de oameni de știință din întreaga lume au semnat un manifest în 2020, afirmând „clar și fără echivoc că planeta Pământ se confruntă cu o situație de urgență climatică și fără o creștere imensă a eforturilor de conservare a biosferei noastre riscăm extincția”. În timp ce tânărul activist climatic Xiye Bastida a rezumat această situație existențială într-un interviu pentru Teen Vogue în anul 2019, scopul este „să ne asigurăm că nu suntem ultima generație”, pentru că acum pare a fi o posibilitate foarte reală.

Având în vedere pericolele fără precedent cu care se confruntă omenirea astăzi, ne-am putea aștepta ca filosofii să fi vărsat o cantitate considerabilă de cerneală asupra implicațiilor etice ale dispariției noastre sau a scenariilor conexe, cum ar fi prăbușirea permanentă a civilizației. Cât de rău, sau ce avantaje ar aduce dispariția noastră și din ce motive? Ar fi greșit să împiedicăm generațiile viitoare să intre în existență? Valoarea sacrificiilor, luptelor și eforturilor din trecut depinde de faptul că omenirea continuă să existe atât timp cât Pământul rămâne locuibil? Bune întrebări, nu-i așa?

Subiectul dispariției noastre a primit puțină atenție susținută din partea filosofilor până de curând și chiar și acum rămâne la marginea discuției și dezbaterilor filosofice. În general, au fost preocupați de alte chestiuni. Cu toate acestea, există o excepție notabilă de la această regulă: în ultimele două decenii, un mic grup de teoreticieni cu sediul majoritar în Oxford s-au ocupat cu elaborarea detaliilor unei noi viziuni morale despre lume numită longtermism, care arată modul în care acțiunile noastre afectează foarte mult viitorul pe termen lung al universului – mii, milioane, miliarde și chiar trilioane de ani de acum înainte.

Acest lucru are rădăcini în opera lui Nick Bostrom, care a fondat Institutul Future of Humanity (FHI) în 2005, și Nick Beckstead, asociat de cercetare la FHI și conducător de programe la Open Philanthropy. Acest principiu a fost apărat în mod public de către filosoful FHI Toby Ord, autorul cărții The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity (2020). Longtermismul este principalul obiectiv de cercetare atât al Global Priorities Institute (GPI), o organizație legată de FHI, dirijată de Hilary Greaves, cât și Forethought Foundation, condusă de William MacAskill, care deține și funcții la FHI și GPI. Adăugându-se la încurcarea titlurilor, numelor, institutelor și acronimelor, termenul este unul dintre principalele „domenii cauzale” ale așa-numitei mișcări de altruism eficient (EA), care a fost introdusă de Ord în jurul anului 2011 și acum se mândrește de a avea o finanțare uluitoare de 46 miliarde de dolari.

Este dificil să exagerăm cât de influent a devenit longtermismul. Karl Marx, în anul 1845, a declarat că ideea filozofiei nu este doar interpretarea lumii, ci schimbarea acesteia și exact asta au făcut longtermiștii, cu un succes extraordinar. Luați în considerare faptul că Elon Musk, care a finanțat și a susținut lucrarea lui Bostrom, a donat 1,5 milioane de dolari către FHI prin intermediul organizației sale surori, denumit și mai grandios Institutul viitorului vieții (FLI). Acest lucru a fost cofondat de antreprenorul multimilionar Jaan Tallinn, care, după cum a declarat recent, nu crede că schimbările climatice prezintă un „risc existențial” pentru umanitate datorită aderării sale la ideologia pe termen lung.

Între timp, miliardarul cu vederi foarte largi și susținător al lui Donald Trump, Peter Thiel, a donat sume mari de bani către Machine Intelligence Research Institute, a cărui misiune este de a salva omenirea de mașinile superinteligente. Alte organizații, cum ar fi GPI și Forethought Foundation, finanțează concursuri de eseuri și burse în efortul de a atrage tinerii în comunitate. În timp ce nu este un secret public că Centrul pentru Securitate și Tehnologii Emergente (CSET) din Washington, DC, își propune să plaseze tineri adepți ai longtermismului în pozițiile guvernamentale la nivel înalt ale SUA, pentru a modela politica națională. De fapt, CSET a fost înființat de Jason Matheny, un fost asistent de cercetare la FHI care este acum asistent adjunct al președintelui SUA Joe Biden pentru tehnologie și securitate națională. Însuși Ord, în mod uimitor pentru un filosof, „a sfătuit Organizația Mondială a Sănătății, Banca Mondială, Forumul Economic Mondial, Consiliul Național de Informații al SUA, Biroul Primului Ministru al Marii Britanii, Cabinetul și Biroul Guvernului pentru Știință”, Secretariatul General ONU și lista poate continua”.

Ideea este că termenul lung ar putea fi una dintre cele mai influente ideologii despre care puțini oameni din afara universităților de elită și din Silicon Valley au auzit vreodată. Cred că acest lucru trebuie să se schimbe, deoarece, ca unul interesat tot timpul de viitor, și care face scenarii peste scenarii, am ajuns să cred că această viziune asupra lumii este cel mai periculos sistem de credință seculară din lume, astăzi.

De ce cred că această ideologie este atât de periculoasă? Răspunsul scurt este că ridicarea împlinirii presupusului potențial al omenirii mai presus de orice ar putea crește exponențial probabilitatea ca oamenii reali – cei în viață astăzi și în viitorul apropiat – să sufere daune extreme, chiar și moartea. Luați în considerare că, ideologia pe termen lung înclină adepții săi să adopte o atitudine nepăsătoare față de schimbările climatice. De ce? Deoarece, chiar dacă schimbările climatice determină dispariția națiunilor insulare, declanșează migrații în masă și ucide milioane de oameni, probabil că nu va compromite potențialul nostru pe termen lung în următoarele milioane de ani. Dacă cineva are o viziune cosmică asupra situației, chiar și o catastrofă climatică care reduce populația umană cu 75% pentru următoarele două milenii, în marea schemă a lucrurilor, nu va fi altceva decât un mic accident – echivalentul unui bărbat în vârstă de 90 de ani care s-a împiedicat când avea doi ani.

De exemplu, argumentul lui Bostromeste că „un dezastru inexistențial care provoacă destrămarea civilizației globale este, din perspectiva umanității în ansamblu, un regres potențial recuperabil”. Ar putea fi „un masacru uriaș pentru om”, adaugă el, dar atâta timp cât omenirea revine pentru a-și împlini potențialul, acesta va înregistra în cele din urmă doar „un mic pas greșit pentru omenire”. În altă parte, el scrie că cele mai grave dezastre naturale și atrocitățile devastatoare din istorie devin trivialități aproape imperceptibile atunci când sunt văzute din această perspectivă grandioasă. Referindu-se la cele două războaie mondiale, SIDA și accidentul nuclear de la Cernobîl, el declară că „tragice sunt astfel de evenimente pentru persoanele imediat afectate, în imaginea de ansamblu a lucrurilor … chiar și cele mai grave dintre aceste catastrofe sunt simple valuri pe suprafața oceanului vieții.”

Arată ca o rețetă pentru dezastru. Crearea unei noi rase de postumani „înțelepți și responsabili” este improbabilă și, dacă tehnologiile avansate continuă să fie dezvoltate în ritmul actual, o catastrofă la scară globală este aproape sigur o chestiune de timp, mai degrabă decât dacă va avea loc. Da, vom avea nevoie de tehnologii avansate dacă dorim să părăsim Pământul înainte ca acesta să fie sterilizat de Soare, peste milioane de ani. Dar faptul crucial pe care doritorii de longtermism îl ignoră este că tehnologia este mult mai probabil să ne provoace dispariția înainte de acest eveniment viitor îndepărtat decât să ne salveze de ea. Dacă, la fel ca mine, apreciați supraviețuirea și înflorirea continuă a umanității, ar trebui să vă preocupe pe termen lung, dar să respingeți ideologia pe termen lung, care nu este doar periculoasă și defectuoasă, ci ar putea contribui și întări riscurile care amenință acum fiecare persoană de pe planetă.

Acum înțelegeți de ce Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos și Elon Musk, etc, miliardarii, în general, au aderat la această ideologie pe termen lung? Bună întrebare și răspunsul este simplu, dar trebuie să mă opresc aici, până mâine, când este o altă zi!