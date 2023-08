Horoscopul lui Dom’ Profesor – 19,20 august 2023. Coco Chanel și H.P. Lovecraft

Pe 19 august s-au născut Bill Clinton, Orville Wright, Malcom Forbes, Gabrielle “Coco” Chanel, Gene Roddenberry, Andrei Belov, Ian Gillan, George Enescu, D.R. Popescu. Pe 20 august s-au născut H.P. Lovecraft, Rajiv Gandhi, Carla Fracci, Andrei Koncealovski, surorile Kessler, Ionel Brătianu, Octav Onicescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla, iar pe august 20 sunt Prorocul Samuel, Sever, Eliodor și Teoharie. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 19 august 1897 a fost, că, pentru prima dată în lume, pe străzile Londrei au apărut taxiuri Bersey cu motor electric. Nepoluante, silenţioase, fără vibraţii, taxiurile electrice aveau o viteză doar de 12 km/h şi o autonomie de 50 km. Sub presiunea cartelurilor petrolului au fost scoase din uz în 1900 şi nu s-a permis o a doua generaţie de maşini electrice, care ar fi atins 40 km/h şi o autonomie de 200 km. Planurile acestei a doua generaţii de maşini electrice nu au mai fost găsite niciodată.

Ce să ne mirăm. Însuşi marele inginer Rudolf Diesel a fost aruncat peste bordul navei „Dresden” care îl ducea în America ca să breveteze motorul care consuma un litru de motorină la 100 de mile. La fel cum a dispărut fără urmă inventatorul automobilului electric cu 460 km autonomie! Văd că și acum, în prezent, se fac presiuni asupra lui Elon Musk și Tesla Motors. Câte un articol defăimător colo, câte o minciună dincolo…

Astăzi, 19 august 2023, o pomenim pe Gabrielle ”Coco” Chanel, de la care naștere se împlinesc 140 de ani. Cea mai importantă femeie a secolului XX. Sper că se cunoaște biografia ei, ar trebui studiată în școli. Totuși ceea ce nu se prea scrie este că Domnișoara, cum cerea să i se spună, credea în astrologie și consulta doi astrologi diferiți în cazul unor mari decizii de viață. Și asupra caracterului și calităților și defectelor relațiilor sociale. Astrologia nu a trădat-o niciodată pe Coco. De exemplu când a fost pusă să aleagă parfumul creat special pentru ea, ea a ales sticluța numărul 5, pentru că era numărul ei norocos, Zodia Leului este a cincea zodie. Așa a ajuns Chanel No. 5 cel mai celebru parfum din lume. De asemenea Coco Chanel o consulta pe Louise Lenormand, mare specialistă în tarot și în oracolul care îi poartă numele, fiica celebrei Marie Lenormand. Dar să nu ne grăbim!

Pentru că astăzi, duminică, 20 august, îl pomenim pe marele scriitor american Howard Phillips Lovecraft, vă informez că am mai multe cărți de ale lui, cred că peste o duzină, în limba engleză, de la diferite edituri, cumpărate din anticariatele din Londra. Lovecraft este maestrul terorii pure intelectuale, celebru autor, de la începutul secolului XX, de ”horror fiction”. El imaginează o lume întreagă, cărți care nu s-au scris niciodată, din care citează copios, de exemplu celebrul și infamul ”Necronomicon” – o mitologie îngrozitoare, cu legende și istorii infiorătoare. ”The Call of Cthulhu” este capodopera lui, dar nu mai puțin dătătoare de frisoane decât restul operei. Lovecraft, un tip ciudat rău și bolnăvicios, s-a săvârșit din viață la vârsta de numai 46 de ani. Gloria lui a fost postumă. Lovecraft este un autor numai pentru cei care au imaginație și reușesc să țină pasul, să fie martori la prăbușirea în neant, nebunie și delir. Numai pentru cunoscători!

Cred că o să citesc ceva de Lovecraft, pe muzică de TSHF, apoi trebuie să o visez pe Vineri, trebuie să o întreb ceva. Toate astea până mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 19,20 august 2023

BERBEC În acest weekend călătoriile, excursiile, drumeţiile sunt bine aspectate. Ceea ce nu trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Mercur, din Fecioară, nu este favorabil.

O perioadă favorabilă prin oportunităţile care ţi se oferă. Weekend-ul este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul social şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a marii tale capacităţi de a te concentra pe perioade scurte şi a rapidităţii care te caracterizează. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual. Pe perioade scurte de timp nimeni nu-ţi poate face faţă! Nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Evită neînţelegerile cu anturajul prin cererea insistentă de explicaţii şi precizări. Duminică ai o întîlnire care îţi face plăcere.

TAUR Poţi întâlni sâmbătă oameni al căror ţel suprem în viaţă este să-ţi facă ţie zile fripte. Genul de funcţionar de stat de la ghişeu. Dar există şi o parte bună a zilei: primeşti o veste bună.

Weekendul este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie! Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekend-ul, segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente. O hotărâre de mai demult, în registrul sentimental, nu se dovedeşte cea mai potrivită şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – după cum arată Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Pe de altă parte ceva întârzie în continuare, planetele colective retrograde fac ca întârzierile să se acumuleze şi să provoace chiar pierderi. Trebuie să clarifici situaţiile sentimentale!

GEMENI Limitează-te la distracţiile de sâmbătă. Nu trebuie să întreprinzi nimic important financiar. Investiţiile şi achiziţiile constituie o nebunie periculoasă în această zi frumoasă de august.

Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iţi doreşti, de fapt. Nu ai timp! Aşa ziua de sâmbătă trece repede, confiscat de grijile cotidiene, de cumpărături, plata facturilor, socializare pe net! Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere la un Leu. Poate nu ar fi rău să te distrezi puţin, dar dacă te simţi zdrobit de oboseală, după săptămâna ce a trecut, mai bine odihneşte-te. Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol! Duminică ai de făcut un drum. Dar nu o să-l faci. Iată o zi liniştită, cum nu ai mai avut de mult. Profită şi îmbunătăţeşte-ţi igiena vieţii şi calitatea somnului.

RAC Cheltuieşti prea mult şi până la urmă pe mici lucruri inutile. Spre seară, o veste bună, de departe. Probabil un raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale. Şi o petrecere drăguţă!

Aspecte favorabile in acest weekend. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi, duminică dimineaţa o sa vrei să faci puţină curaţenie în casă şi în suflet. Poate te duci la Biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă. Fără să exagerezi este bine să consumi mai multe lichide, lactate în special. În aceiaşi ordine de idei trebuie să-ţi reamintesc că iaurtul este un aliment excepţional. Cu usturoi?! După moda spartană. Duminică, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză, un armistiţiu şi foloseşte seara de duminică numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

LEU Opreşte-te şi numără până la zece dacă cineva te enervează. Apoi zâmbeşte laaarg, cu toţi colţi – şi… mănâncă-l pe nefericit! Să-i fie de învăţătură să se mai ia de Lei într-o zi de sâmbătă!

Leii sunt specialiştii în generozitate gratuită şi în politici păguboase ai zodiacului. Buni de gură, adică cu gura mare, au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte dintre Lei trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Da, dar o vorbă bună spusă la momentul oportun este de platină! Sâmbătă nu cere imposibilul de la cei din jur. Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi. Sigur, în gând poţi să dai o mulţime de replici ironice şi cinice, aşa cum îţi place ţie. Dar pe dinafară, zâmbeşte şi acceptă prin tăcere prostiile celor din jur. Nu uita că IQ românilor este un foarte modest 94. Media. Continuă să vezi viaţa prin ochelari cu lentile roz. Eşti inteligent, dar te tratezi! A propos, nu mai consuma medicamente aiurea, că aşa l-ai văzut pe Dr. House. Eşti tu „dăştept” dar medicii au învăţat şase ani cum să te păcălească. Dă-le dreptate şi ia pilulele cum au zis. Duminica trece repede, pentru că îţi este foarte somn. Te trezeşti târziu şi te duci la culcare devreme, cu animăluţele tale. O zi model!

FECIOARĂ O zi de sâmbătă obositoare, dar până la urmă foarte plăcută. Seară deosebită. Dacă eşti în vacanţă, un plus de distracţie. În general, lucrurile devin mai dinamice, evenimentele mai dese.

Weekendul acesta este pentru armonioasele Fecioare o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Nu că ţi-ar servi la ceva, viaţa este uneori indescifrabilă, suntem întotdeauna între Destin şi Liberul Arbitru şi micile noastre orgolii de a „planifica” sunt adesea ridicole. Dar trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, dacă eşti dintr-un oraş mare, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! In sfârşit, o duminică potrivită pentru tine, dupa o săptămână cenuşie şi obositoare. Profită de favorurile stelelor şi distreaza-te cât te ţine fizicul şi punga.

BALANŢĂ Compromisurile au în tine un maestru incontestabil. Astăzi poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite şi poţi obţine armonia şi consensul atât de preţuite de zodia ta.

Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Cam miroase a paguba si dezastru. Daca te uiti in „portofel” o sa constati ca aşa este. Redu drastic cheltuielile ca sa nu dai faliment ca Grecia, de exemplu. Oricum, comparaţia îţi satisface orgoliul, dar tot dai faliment! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului – asta sâmbătă. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută duminică – poate un spectacol poate o petrecere. Tu alegi, stelele doar propun! Un aspect particular al stelelor fixe te invita la mai mult calm si la practicarea, duminica, a unui hobby legat de trecutul tău. Îţi mai aminteşti ce bine era!

SCORPION O sâmbătă senină şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Astăzi norocul este prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole şi necazuri fără să faci nici un efort.

Un weekend foarte plăcut. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu confruntările şi provocările. Stai blând! Deschide bine de tot ochii! Duminica asta ai in sfarsit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Dar cine mai colectioneaza timbre, astazi ?! Duminica asta configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate.

SĂGETĂTOR Este momentul unui mic bilanţ personal. Ce ai făcut, ce mai ai de făcut, câţi bani îţi trebuie, pe cine mai suni… treburi din astea de contabilitatea sufletului. Stabileşte priorităţile.

Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi – sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Frenezia noului te ţine până mâine, când duminică fiind te cuprinde lenea. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Lasă totul în urma ta spun Venus şi Jupiter, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate, în adevăr. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent.

CAPRICORN O vreme de vacanţă şi petreceri, de un timp plăcut petrecut în compania celor dragi. Unii Capricorni au ceva timp liber şi pentru relaxare. O zi plăcută, în care te simţi tot timpul vesel.

Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast, adică excursiile de weekend. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea iti este pusă la încercare. Nativele din zodia Capricornului, mai ales, vor fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa ceri ajutor atunci cand este absolut necesar. Aşa o să eviţi situaţiile când orice ai face – nu mai este nimic de făcut! O informaţie de la nişte prieteni te pune pe pista cea bună, duminică. Lumea zice că este o indiscreţie… Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile tot weekend-ul, dar este mai bine să nu te iei de cei născuţi sub zodii de pământ şi apă.

VĂRSĂTOR În acestă zi de sâmbătă trebuie să lupţi din greu ca să-ti aperi convingerile şi ideile tale, dar nu duci lipsă nici de argumente nici de inspiraţie… la o convorbire de 109 minute la mobil!

Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Pe seară, sâmbătă seară, poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele. Călătoriile sunt sub un semn fast – poţi pleca în weekend la mare, la munte, dacă nu ai făcut-o până acum. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Sanatatea este bună şi chiar si banii sunt intr-o dinamica pozitiva.

PEŞTI Persevereză pe drumul, sau în acvariul actual. Oricum, tot în saramură o să ajungi – adică, ca te obicei, se vor folosi alţii de tine. Familia şi prietenii, care îţi fac program de weekend.

Realizări mici însă pline de bucurii. Dacă vrei sa pleci undeva, în weekend intr-o calatorie sau excursie, mai bine amâna. Lasă medicamentele neprescrise deoparte şi mai ales continua căutare a adevărului „absolut” : tot nu ai ce face cu el, nici nu te eliberează, nici nu te face mai puternic, ci doar te doare. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea supravegheaza-ti regimul alimentar. Păstreaza-ti calmul în discuţiile din dragoste: iti cade o discuţie “aprinsă”. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu oricine, chiar dacă este român, se naşte poet! Sanatatea este mediocru spre bine aspectata, iar banii nu sunt in cele mai bune configuratii. Deci, un weekend obişnuit.