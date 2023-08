Horoscopul lui Dom’ Profesor – 16 august 2023.  Încă îi pomenim pe Sfinţii Martiri Brâncoveni Constantin Vodă şi cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi sfetnicul Ianache.

16 august

Pe 16 august s-au născut Madonna, Pierre Richard, Alexandru Agache, Filaret Barbu, Virgil Ierunca, Florin Bogardo, Gabriela Melinescu, Gelu Solomonescu, Ion Gheorghe, Ovid Crohmăliceanu.

Pe 16 august este scris în calendarul creștin ortodox: Sf. Mahramă a Domnului. Sf. Martiri Brâncoveni şi Sf. Iosif de la Văratec.

Tradiţional, în „Kalendar” pe 16 august sunt Cercurile Sf. Marii, ultima zi a serbărilor Herei.

„Evenimentul Zilei” din 16 august 1949 a umplut de tristeţe o naţiune întreagă: Margaret Mitchel, celebra autoare a romanului „Gone with the Wind” a încetat din viaţă urmare unui accident în care a fost lovită de un automobil, condus pe contrasens de un şofer beat.

„Gone with the Wind” este romanul meu preferat. Când am ajuns în Atlanta, printre primele locuri pe care le-am vizitat a fost „The Dump”, astăzi „Margaret Mitchel House and Museum”.

Ce fată frumoasă a fost Margaret, o adevărată fiică a Sudului!

Dintr-o familie foarte bună şi înstărită. Pe măsură ce mă documentam mai mult îmi dădeam seama că romanul a avut şi o tentă autobiografică, sigur, în economia ficţiunii!

Tot pe 16 august, în anul 1956, a încetat din viaţă sărac şi uitat de toţi Bela Lugosi, cred că primul, celebrul interpret a lui „Dracula”. A fost înmormântat ca un vampir, cu mantia lui Dracula, după cum lăsase în testament.

Dar astăzi, 16 august, încă îi pomenim pe Sfinţii Martiri Brâncoveni Constantin Vodă şi cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi sfetnicul Ianache.

Cu Brâncoveanu, știu eu ce știu. S-a transformat în fantomă ca mulți dintre cei desprinși din această viață prin violență și bântuie cu bunătate și înțelepciune pe cei care, încă, mai slujesc țara, românismul.

Este vorba despre Biserica Sf. Gheorghe Nou din București. Biserica a suferit la cutremurul cel mare din martie 1977 și mi-a dat cel mai mult de furcă la întocmirea documentaţiei de consolidare. Pentru că, la îndemnul proaspătului Patriarh Iustin Moisescu şi a părintelui Neamu de la Sectorul tehnic al Patriarhiei, constituisem un colectiv de ingineri, arhitecţi şi meseriaşi care se ocupa cu întocmirea şi executarea urgentă a proiectelor de consolidare a bisericilor avariate de cutremur.

Dar atunci, în vara lui 1977 s-a întâmplat o minune. V-o povestesc, chiar dacă nu o să mă credeți. Este treaba domniilor voastre, adevărul rămâne adevăr! Eram obosiţi şi nemîncaţi. Era noapte. Sala pusă cu dragoste de Patriarhie la dispoziţia noastră era plină de planşete, foi de calc, rigle de calcul, noile și scumpele calculatoare electronice, două ”Texas Instruments”, cărţi de specialitate, tabele, şabloane, Rotring-uri şi tuşuri scumpe, calc și ozalid, tuburi de proiecte, culegeri de STAS-uri şi încă o mie de lucruri de proiectare. Toate cumpărate din banii noştri. Rămăsese doar arhitectul Gabriel Piţigoi şi cel care vă povesteşte. Ceilalţi plecaseră, erau prea obosiți, iar o parte erau ”în delegație” zidarii de la Floreşti începuseră lucru la Săftica și trebuia cineva să-i îndrumeze. Săftica este monument istoric și grija pentru păstrarea originalului trebuia să fie mare.

Am adormit amândoi cu capul pe planşetă. Şi am avut amândoi, aproape, acelaşi vis! Se făcea că un bărbat înalt, cu faţa nobilă, cu barbă şi mustăţi, îmbrăcat în caftan domnesc se plimba în jurul Sfintei Biserici Sf. Gheorghe Nou şi ne arăta, tăcut, dar zâmbind, diferite puncte pe clădire. Visul unei nopți de vară.

Ne-am trezit. Ne durea capul, tare. Ne-am uitat unul la altul şi apoi am povestit ce am visat, la început cu prudenţă, apoi… Gabi, arhitectul, a început să facă semne pe planuri, acolo unde arătase domnitorul: „da, da, aici tiranţi, aici centură de beton puternic armat, aici subfundaţie, aici injecţie cu răşină, aici ţesătură de scoabe”. Şi calculul de rezistenţă, dimensionare, îl întreb! Asta este treaba ta mi-a spus liniştit arhitectul, pe vremea lui Brâncoveanu nu prea erau ingineri structuralişti.

Taina este că pe atunci, în anul 1977, nu ştiam exact că, în subsolul, în cripta Sf. Biserici sunt ascunse moaştele Brâncovenilor. Ne spusese preotul de acolo, în taină, dar am crezut că este o încurajare să facem lucru bun. Da, dar Brâncoveanu, fantoma lui, ştia că vrem să facem un lucru bun, dar oboseala şi epuizarea ne împiedicau, așa că ne-a ajutat.

Dar altceva doream să vă spun despre Constantin Brâncoveanu. Eu l-am înțeles. Poate că este vorba de litra de sânge pe care o mai am de la Marele Clucer Dimitrie Ștefănescu, stră-strămoșul meu.

Brâncoveanu îl admira până peste poate pe moldoveanul Dimitrie Cantemir. Del Chiaro este martor, dar și lucrarea recentă a marelui savant Mihai Maxim, Dumnezeu să-l odihnească, care a stat zeci de ani în arhivele din Istanbul, ”L’Empire Ottoman Au Nord Du Danube”. Așa că marele nostru domnitor muntean, rege, ca să fiu mai exact, a vrut să facă și el ceva pe măsura regelui moldovean. A clădit, a ridicat biserici, a inițiat un stil arhitectonic, a fost mecena pentru tipărituri și arte. Sigur că mulții lui bani proveneau din jecmăneala poporului și a boierilor. Așa era obiceiul pe atunci. Mă întreb, s-a schimbat ceva astăzi? Bună întrebare!

Dar Brâncoveanu știa să înmulțească banii, avea o artă a comerțului exterior, cum se spune astăzi. Cumpăra arme de la austrieci și le vindea la preț mare la tătari. Praf de pușcă de la ruși și vindea la turci. Alimente din Transilvania pe care le vindea armatei rusești. A cumpărat mai multe proprietăți în Transilvania, Veneția și… Istanbul. Avea o bancă la Veneția. A turnat monede de aur în Transilvania.

În sudul Istanbulului, Constantin Brâncoveanu avea o mare fermă, unde creștea o herghelie foarte numeroasă, numai cai negri, de ascendență arabă. Era principalul furnizor al armatei turcești, al ofițerilor. Această herghelie l-a făcut pe sultan să vadă negru. El avea monopolul furnizării cailor către armată! Așa că a hotărât moartea rivalului lui în afaceri și confiscarea marii lui averi. A fost o afacere, bani, nicidecum o problemă religioasă, de această părere a fost și Nicolae Iorga. Întotdeauna este vorba de bani, religia este invocată întotdeauna ca o scuză convențională și acceptată de prostime. De exemplu încercarea de asasinat a lui Salman Rushdie, de acum câțiva ani. Ziariștii și politicienii au făcut spume atribuind încercarea de asasinat domeniul religiei. Nimic mai greșit. Din nou este vorba de bani. Capul lui Salaman Rushdie valorează, la propriu, aproape șase milioane de dolari, bounty oferit de pasdaranii și presa din Iran.

Într-o epocă furtunoasă, unde trădarea și asasinatul erau monedă curentă, domnitorul, adică regele, Constantin Brâncoveanu a făcut o greșeală. A crezut că mita, banii și capul plecat pot rezolva orice. Avea bani de îi întorcea cu lopata, de ce nu a cumpărat o armată de mercenari din Occident? Se întreabă mulți istorici. Nu l-a dus capul, sau i-a fost frică? El a făcut ceea ce era politic corect, atunci, și s-a bazat pe cuvântul și onoarea sultanului care îl făcuse domnitor pe viață.

Ceea ce se întâmplă și în ziua de astăzi când orbii noștri conducători se bazează pe tratate și nu înarmează armata. Pentru că, până la urmă, nu le păsă de popor, ci doar de propria persoană. Tobele războiului se aud, războiul a început, bine a spus bătrânul Kissinger, în mai a împlinit 100 de ani. Oare conducătorii noștri nu sunt doar orbi, sunt și surzi? Bună întrebare!

Revenind la martirul Brâncoveanu și la ai săi, trebuie să vă spun că există o lucrare rară, pentru că a fost scoasă în foarte puține exemplare, aproape pe sub mână. Eu o am și o prețuiesc. Mihai Maxim, ”Brâncoveanu și Înalta Poartă. Documente noi din arhivele turcești” care demonstrează, fără nicio posibilitate de interpretare, că domnitorul muntean a fost victima perfidiei și a intrigilor Cantacuzinilor și a lăcomiei sultanului turc. Nu a fost vorba de religie, de trecerea la islam, niciun moment. Nimic nu ar l-ar fi scăpat pe domnitor și pe fii lui, a fost o crimă urmată de jaf. Și pe ”sfetnicul Ianache” de fapt Marele Clucer Ianache, boierul care ținea socoteala averii domnitorului. A tăcut și a plătit cu capul!

Pentru această descoperire istorică, probată cu documente mai presus de orice îndoială, regretatul Mihai Maxim a fost marginalizat și i s-a furat postul de la Istanbul. Ce tâmpiți, ce trepanați! Descoperirile lui Mihai Maxim, probate de documente certe, demonstrează cât de lacomi erau și sunt musulmanii, demonstrează răutatea dusă până la crimă a turcilor. Sau, tocmai asta a deranjat?

După 1711 și pe deplin după 1716 la cârma Țării Românești apar fanarioții, foștii dragomani, greci din mahalaua de lemn a Fanarului din Sudul Istanbulului. ”Cele mai mari jigodii din lume” avea să noteze călătorul, spionul și autorul francez Pierre Loti. În timpul fanarioților s-a stricat definitiv ce mai era de stricat în poporul ăsta.

Dar lasă că nici după lovitura de stat, nu mi-e rușine cu ce ticăloși au apărut pe piață, noii fanarioți. O corespondentă îmi spunea, mai demult, de etimologia cuvântului ”ticălos”. Provine de la fanarioți, noii veniți se mirau tot timpul de cât de frumoase erau ținuturile nostre: ”Ti Kalos, Ti Kalos!” ce frumos, ce frumos. Și le-a rămas numele la fanarioți de ticăloși! Faptul mi-a fost povestit de Elena Solunca, Dumnezeu s-o odihnească!

După ce au suferit martiriul pentru lăcomia cea mare a câinilor de turci care le doreau averile, trupurile creștinilor români au fost aruncate de păgânii turci în mare, iar capetele purtate în suliți prin Istanbul.

Dar două caiace aşteptau. Corpurile au fost salvate de la dezonoare de greci creştini şi îngropate după datină în cimitirul creştin din insula Haliki.

Doamna Marica, soţia lui Constatin, după aventuri demne de un roman, reuşeşte să aducă în ţară, în anul 1720, moaştele celor ucişi la Istanbul şi le va depune în cripta bisericii Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, fără nicio inscripție, doar pe o candelă sunt menționați Brâncovenii.

Doamne, ce aventuri, demne de cărţile lui Dumas, în timpul drumului către București cu moaștele martirilor Brâncoveni! Pentru că a fost vorba tot de muşchetari, dar muşchetari români, conduşi de marele spadasin Marin, olteanul, cel cu două pistoale de argint la brâu şi cu două spade fără gardă, două șașce, ca ale Brâncoveanului. Olteanul era ambidextru, adică folosea la fel de bine şi mâna stângă şi pe cea dreaptă! Bătălii şi dueluri, cavalcade şi trăsuri răsturnate, împuşcături imposibile. Marin a împuşcat un şef turc, un aga, de la aproape două sute de metri, descurajând pe ceilalţi turci să-i mai urmărească. Așa au câștigat timp, au trecut Dunărea și au ajuns la București.

Ce subiect de roman, ce subiect de film!

Dar filmele românești de astăzi tratează subiecte de rahat ca să fie pe placul străinătății și să primescă premii pentru că au făcut țara românilor de râs. Nu de străini, de dușmani, mi-e frică, ci de jigodiile, de cozile de topor din țară.

Acum o să mă duc să revăd o comedie, ca să mai îmi treacă simțămintele bizantine, ce altfel decât ”Le grand blond avec une chaussure noire” pentru că, astăzi, marele actor francez Pierre Richard împlinește 89 de ani și tot mai joacă în filme. Este bine să fii actor și încă unul de comedie, pentru că rămâi în amintirea spectatorilor tăi mereu tânăr și vesel.

Așteptând posibilul happy-end al filmului dramatic care este viața de fiecare zi în România, să înregistrăm că mâine este, în definitiv, o altă zi!

NOTĂ Din rațiuni editoriale ”Horoscopul lui Dom’ Profesor” va apărea până la ora oficială 22:30, pentru ziua următoare.

HOROSCOP 16 august 2023

BERBEC Dimineaţa, dacă ai dificultăţi, probleme, nu ezita să le împărtăşeşti cu cei din jur, să le ceri sfatul şi ajutorul. Eşti sociabil şi binevoitor, dar nu trebuie să faci eforturi obositoare! Astazi ai aproape o zi întreagă de aspecte cosmice aproape favorabile. Pentru un procent mare din Berbeci, cu siguranţă. Profita si gaseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu-ţi mai face atâtea griji, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexă. Şi… nu mai fii naiv, nu te mai lăsa dus de nas de presă, de televiziuni…

TAUR Stelele spun că eşti prea vorbăreţ, „dai din casă”! Măsoară-ţi vorbele şi controlează-ţi atitudinea, mai ales în mediul profesional. Altfel, te costă! Nu pleca la drum lung, pe seară! O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată. Planifică-ţi timpul în aşa fel încât să te şi distrezi. Evită semnele de foc! Totuşi, ai configuraţii minore faste, mai ales in domeniul afacerilor cu amănuntul, comerţului, în general. Poţi să cumperi ceva care îţi place şi să fie şi relativ ieftin.

GEMENI Astăzi încearcă să nu calci greşit, nici la propriu, nici la figurat. Nu te lăsa încântat, sedus, nu fii superficial. Dacă cineva îţi zâmbeşte, înseamnă că are un interes! Tu faci la fel, nu? Plimbarea planetei protectoare Mercur pe lângă Marte, în Fecioară, nu îţi dă foarte multă libertate de mişcare şi exprimare. Eşti redus la programul zilnic, fie că este vorba de serviciu, distracţie sau vacanţă. Nu încerca să schimbi ceva, astăzi noul, noutatea, chiar călătoriile, excursiile – nu îţi sunt favorabile!

RAC Ai o sursă de amuzament, un coleg, un prieten, cineva din jurul tău. Cu veselie suporţi dificultăţile şi căldura mai uşor! Azi simţi nevoia unei ambiaţe plăcute, oameni care să te înţeleagă! Azi ai nevoie de mult optimism pentru rezolvarea treburile tale cotidiene. Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea în decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Dar, nu te forţa să convingi persoane rudimentare sau răuvoitoare. Lasă-i în plata Domnului! Te-ai gândit vreodată la semnificaţia „plata Domnului”?

LEU Eşti bine inspirat, dar nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Dacă eşti la serviciu, azi evită discuţiile cu şefii. Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ şi doar să asculţi, iar astăzi este una dintre acele zile. Poţi afla o multime de noutati nebanuite, care iti vor fi de folos. Sezi si cugeta, spune o veche zicala din Ardeal, care astazi ti se potriveste perfect. Ia mai multe informatii şi abia atunci poţi lua o decizie buna!

FECIOARĂ O zi favorabilă în ceea ce priveşte legăturile de prietenie, contactele sociale, relaţiile umane. Ai o perioadă bună de afirmare, la serviciu, acasă, sau în anturaj, dacă eşti în vacanţă. Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, iar astăzi, marţi, îţi faci planuri puţin cam utopice pentru restul săptămânii. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, în cele din urmă…

BALANŢĂ De astăzi noul, ca şi categorie filozofică, îţi este favorabil. Eforturi constructive concentrate începând chiar de dimineaţă. Dar trebuie să analizezi, la rece, situaţia, să fii realist! Stai in afara exagerarilor de tot felul ! Configuratia astrologica iti indica sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru că lucrurile se vor lămuri. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te-au făcut să te îndoieşti de un prieten. De obicei trădările astea sunt pur fictive şi fac parte din paranoia ta cotidiană bine temperată. Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine!

SCORPION Nu lăsa situaţia să se… învenineze! Dacă nu îţi place ceva, dacă te deranjeză, spune, ia atitudine, politicos, civilizat. Dar, te poţi lansa fără grijă în noi proiecte, sau noi cuceriri! Dacă ai de trecut un prag, sau un interviu, sau pur şi simplu vrei să convingi pe cineva, atunci astăzi este ziua favorabilă! A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, ieşirii cu prietenii la un suc, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Însă nu trebuie să uiţi că Saturn, retrograd, indică şi că unele lucruri pot întârzia. De obicei cele pe care le aştepţi cu nerăbdare…

SĂGETĂTOR Urmează sfaturile bune care ţi se dau! Aşa poţi să reuşeşti să-ţi îmbunătăţeşti calitatea vieţii, să înlături unele griji şi temeri. Nu suporţi critica, nici măcar pentru cei din jurul tău! Uneori te înşeli în privinţa oamenilor, pentru ca iţi faci pareri preconcepute. Evita dezamagirea, fiind mai pragmatic in relaţiile cu colegii, dacă eşti la serviciu, sau cu anturajul, dacă eşti în vacanţă. Atenţie la solicitarea nervoasă, la stres, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative! Marea majoritate a informaţiilor vehiculate nu ar trebui să te intereseze!

CAPRICORN Exprimă-te liber, fă-ţi simţită prezenţa, prin vorbe şi atitudine, fie că eşti la serviciu, sau în vacanţă. Circumstanţele sunt de partea ta şi poţi să-ţi arăţi bunele intenţii şi simpatia! Neliniştea si nerăbdarea proprii naturii tale sunt pe cale sa-ti joace o festa. Trebuie sa ai răbdare si sa astepti, altfel strici totul! Aşa că lasă decizia pe mai târziu. Pe fondul unei configuraţii slabe şi cam confuze, voinţa si determinarea care te-au caracterizat în ultimul timp incep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre… ia gândeşte-te!

VĂRSĂTOR Te implici mult, dai de la tine, fie că e vorba de serviciu, vacanţă sau relaţii sentimentale. Este o investiţie, îţi faci socoteala că o să primeşti cel puţin la fel de mult cât oferi tu! De azi începe o perioadă potrivită pentru promovarea intereselor personale şi avansare sociala. Luna în aspecte tari este un generator de idei fanteziste şi trăznite, idei pe care, se pară că nu te gândeşti mult ca să le pui în practică. Un procent dintre nativi pot să aibă astăzi o surpriză plăcută: şefii sau patronii te pot aprecia în mod deosebit, pentru o periodă de realizări şi acumulări, sau poţi fi foarte popular printre cei din jur, dacă eşti în vacanţă.

PEŞTI Astăzi nu ezită să negociezi, să discuţi până la cele mai mici detalii, dacă este vorba despre interesele tale. Nu lăsa loc la interpretări şi nu te baza pe înţelegerea celor cu care discuţi! Astăzi rezolvi cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva mai multe decât o atitudine încruntată, agresiva şi neplăcută! Peştii sunt mari specialişti în tăceri… grăitoare! Dar, astăzi, trebuie să comunici, să vorbeşti precis şi clar, să convingi fără riscul unor interpretări ulterioare.