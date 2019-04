Serbarea câmpenească muncitorească de 1 Mai are rădăcini în misteriosul picnic de Beltane. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





1 mai

Horoscop Pe 1 mai s-au născut: Joseph Heller, William Lily, Danielle Darieux, Glenn Ford, Mihai Ralea, Vladimir Colin, Septimiu Sever, Maia Morgenstern.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox fix, pe 1 mai, sunt Sfinţii: Prorocul Ieremia, Eftimie, Ignatie, Acachie şi Isidora.

În popor se spune: dacă în ziua de Arminden e ploaie, va mai ploua 40 de zile. Dacă luna lui mai e ploioasă, atunci iunie e secetos. Mai ploios – iunie frumos! Dacă plouă în mai, e nădejdie de mălai!

Arminden, Armindeni, Armedina, Armin, Irmin Den, aproape sigur, din slavona: ziua Sf. Prooroc Irimia. În Scripturi se spune că Domnul poruncea lui Ieremia, proorocul Său, să vestească poporului mânia lui Dumnezeu, care venea asupra lor, şi să-l sfătuiască spre pocăinţă.

Ei bine, pe prorocirea lui Ieremia se bazeaza “procreerea imaculata” : “deci a zis Ieremia catre preotii Egiptului, ca va sa se faca un semn, adica au sa se cutremure idolii Egiptului, si vor cadea la pamant din pricina Mantuitorului prunc ce se va naste in iesle din Fecioara.” (Vietile Sfintilor, pag. 367). “Prorocul Ieremia era batran de ani, mic la statul trupului, barba avand de sus lata si jos ingusta.” (idem, pag. 368).

Printre practicile apotropaice din această zi de 1 mai amintim : punerea de crengi sau chiar un butuc înverzit la poarta sau uşă – venirea sezonului cald – creanga sau butucul urmând să fie folosit la cuptorul care coace pâinea nouă – acest obicei are o poveste veche.

Se spune ca vroind sa-L prinda pe Iisus garzile Sanhedrinului au pus noaptea ca semn in fata locuintei Lui o ramura verde. Dimineaţa pornind sa-L aresteze pe Iisus garzile nu au putut găsi casa pentru ca in usa fiecarei case era o ramura verde. Asa s-a pastrat obiceiul.

Obiceiul a fost calchiat peste un vechi ritual european, “Beltane”, al stalpului impodobit cu crengi verzi – care şi astăzi mai se serbeaza cu dans si cantec in Scandinavia si anumite arii anglo-saxone, mai ales enigmatica Ţară a Galilor, în înverzita Irlandă şi misterioasa Scoţie, ultimele refugii ale celţilor, singura populaţie paneuropeană. Celţii au avut o semnificativă înfluenţă şi pe teritoriul nostru, doar suntem printre cei mai vechi europeni! Se făceau focuri mari pe înserat şi se dansa, se spuneau poveşti eroice şi se cânta. O sărbătoare a naturii, în natură!

La 40 de zile după solstiții și echinocții, celții au stabilit niște sărbători spirituale, spiritul solstițiilor și ale echinocțiilor, care erau și repere agricole, sau pentru celebrări sociale. Repere pentru transformare, sfârșitul unui ciclu anual și începutul altuia, termene sezoniere. După cum spunea Mircea Eliade: ”Este un moment de trecere și de transformare, de la un anotimp la altul și de la o stare, către altă stare, o dată, sau începutul unui ciclu, sezonier sau anual, în același timp moartea și regenerarea timpului, ciclicitatea era o eternă reîntoarcere”. Ele se numeau: Samain, Beltane, Lammas și Imbolc. Mai au multe alte denumiri, de exemplu Samain îl cunoștem astăzi sub denumirea de Halloween. Sunt multe de spus, dacă sunteți interesați, dați-mi de știre. Eu nu am făcut decât un foarte scurt rezumat la ceea ce ni s-a predat la curs, la Madrasse Omar Khayyam, sunt vreo cincizeci de pagini despre zodiacul druizilor, cu multe referiri la Mircea Eliade. Derek Parker, principal și șef de catedră, tutorele meu în ale astrologiei, ne-a adus un specialist în problema celților, un breton pe nume Christian-Joseph Guyonvarc'h, care, sprea bucuria mea, ne-a predat, în franceză, trei cursuri excepționale despre celți, în general și despre religia și zodiacul lor, în particular.

De fapt este impropriu să spunem ”zodiac”, adică cerc de animale, unui tip de astrologie care folosea arborii ca substitut și pretext pentru persoane, dar cred că o să supraviețuim dacă folosim termenul în continuare!

Este interesant că la 40 de zile după echinocții, de Halloween și de Beltane, este aceiași zodie: Nucul, iar după solstiții, de Lammas și Imbolc, este Chiparosul. Doi arbori de putere, cu mari puteri magice!

Poate că este vorba doar de un obicei vechi de când lumea!

După cum am arătat ieri, strămoşii noştri se duceau la marea cea mare pentru un spalat ritual de păcate şi aveau grijă să atingă apa mării cu mâna dreaptă, mai întîi – ca să fie sănătoşi şi biruitori tot anul. Marea se numea “mare”, nu am fost neam de jefuitori sau de nomazi şi nu ştiam decât marea aceasta, a noastră. Mai târziu, nemuri de hoţi şi jefuitori, au adus numele de Marea Neagră, Kara Deniz, din “graiul lor stâlcit de câini” cum spunea cronicarul.

Sunt multe obiceiuri: băutul vinului roşu amestecat cu planta magică a lunii – pelinul – 1 mai mai se numeste si ziua Beţivilor.

Ieşirea la verdeaţă la picnic neapărat cu friptură rece de miel şi pasăre şi caş alb, sigur, cu vin roşu cu pelin spre înnoirea sângelui şi sănătatea ficatului şi caş alb spre purificare şi neapărat salate, ceapă verde, ridichi pentru că 1 mai este o zi a pământului care este lăsat să se odihnească şi să se pregătescă de recoltă.

Boierii, când se întorceau acasă aruncau cu farfurii şi lucruri scumpe prin copaci ca să dea rod – spune cronicarul.

Theodor Speranţia arată: femeile şi fetele cumpără vin roşu pelin pe banii de argint care i-au pus de 1 martie, de mărţişor. Acele care nu ar cumpăra vin roşu ca să beie de Armindeni se zice că vor fi urâte tot anul. Oamenii nu muncesc şi se veselesc spunând că nici rândunelele nu-şi lipesc cuibul de Armindeni.

1 mai este Ziua Internaţională a celor ce muncesc. Asa se aminteste de o însingerata luna mai când muncitorii, neorganizaţi, dar inimosi, au iesit in strada ca să-si ceara o viata decenta, o viata de om. Erau şi mulţi mici patroni nemulţumiţi de politica marilor companii, care strivea forţa de muncă, dar şi concurenţa.

S-a intamplat in Statele Unite la 1 mai 1886 cand peste 340 000 de oameni au cerut “8 ore de munca, 8 ore de somn, 8 ore de timp liber”. Din nefericire, in zilele urmatoare violentele au escaladat protestul pasnic transformandu-se in lupte de strada, mai ales in Chicago. Culminand cu piata Haymarket din 4 mai 1886 – cand a fost un adevarat carnagiu.

Au murit pe tot cuprinsul Statelor peste doua sute de oameni – acelasi pret l-au platit tinerii americani pentru libertate, democratie şi șanse egale in anul 1968, in timpul “revoltelor hyppie”.

De aceea a ramas in vocabularul fortelor armate sau de ordine din State mesajul: ”mayday, mayday, mayday” (zi de mai) ca fiind un anunţ de pericol, sau de dezastru.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai în România a venit pe filieră franceză, după primul război mondial. Aşa a ajuns la noi şi obiceiul picnicului de 1 Mai, obicei atât de drag francezilor.

Dar picnicul de Beltane are o vechime de multe mii de ani. Treptat s-a pierdut sensul originar, magic, spiritual. A devenit doar o serbare câmpenească cu grătare și mulți bețivi.

O să încep să vă deslușesc unele înțelesuri inițiatice, în vis, Vineri cea frumoasă și sexy, moartea mea, se uită lung, cu părere de rău la mine și m-a anunțat că nu mai avem mult până la Ambasada României. Pe care o caut, în vis, de când mă știu.

Inițierea, astăzi, nu se mai face de la maestru la ucenic, nu mai am timp de așa ceva. O spun în gura mare, public, mulți se miră, marea majoritate nu înțelege nimic, dar doi-trei, poate unul singur, începe să știe. Ați văzut că în fotografia de titlu este o pictură a lui Edouard Manet. Titlul originar era ”Picnic de Beltane” foarte puțini știu acest lucru, eu am aflat de la regretatul Dan Hăulică, bun prieten cu tata, mult timp ambasadorul nostru la UNESCO. Pictată în anul 1863 este o reluare a temei lui Titian din anul 1509. Titlul picturii a fost schimbat în ”Dejeuner sur l’herbe” din motive pastorale, ca să folosesc un termen calp de astăzi. Nu facea bine, nu se vindea bine un tablou cu titlu păgân, nu-i așa? Cu toate că femeile goale se vindeau bine, atunci și acum. Dar oare ce căuta o femeie nudă la picnic? Simplu, de Beltane era obiceiul să se facă amor în natură, în pădure, să se scalde în apă – ritualuri vechi și bune de sănătate, belșug și viață lungă. Unii mai respectă ritualul, fără să le spună nimeni, așa le vine, după cum m-au informat câțiva cititori. Memoria ancestrală, naturală...

Îmi amintesc perfect că cum exact 35 de ani eram lângă Orașul Perșilor, Persepolis, un vis în piatră, dar asta este o altă poveste, poate v-o spun mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Este sărbătoarea primăverii, a muncii aducătoare de satisfacţii. Numai un Berbec poate înţelege lucrurile acestea. Bucură-te şi mergi la pic-nic cu brânză nouă şi ceapă verde. Pelin, ai? O perioadă de timp buna spre excelentă. Doar dimineata devreme îţi dă ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să zâmbeşti, să amâni ce nu-ţi convine şi să evitaţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Ziua de 1 Mai poate aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o zi plină de veselie, sau o nouă aventură sentimentală. Configurația astrologica îți indică mai multe posibilităţi sa ieşi din criza de timp in care ai ajuns cu obisnuitul tau lasă-mă să te las! Mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi. Distracţii multe şi nelipsitul picnic!

