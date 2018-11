Mercur retrograd, am încurcat-o cu toții, dar mai ales Săgetătorii ! Și Scorpionii ! Bine, și Peștii ! Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii (5). Horoscop

Horoscop TIGRU – LEU Foc şi lemn, din nou. Tigrul-Leu ar trebui să fie cel mai fericit dintre animale. Regele animalelor n-are nici o grijă pe lume: rivalul său de totdeauna e de partea sa, de astă dată. Totuşi, persoanele născute sub aceste două semne ar trebui să fie atente: uneori, orgoliul lor exagerat poate umbri raţiunea. Dacă aveţi de-a face cu aceste persoane, păstraţi-vă simţul umorului. De obicei, latră, dar nu muşcă!





Horoscop Pe 17 noiembrie s-au născut Vespasian, Ludovic al XVIII-lea, regina Astrid, Bernard Law Montgomery, Soichiro Honda, Toni Sailer, Ferdinand Möbius, Martin Scorsese, Danny DeVito, Constantin Căpităneanu, Şerban Tassian, Antonie Plămădeală, Ştefan Vencov, Constantin Baraschi, Ilie Oanţă, Teodora Lucaciu, iar pe 18 noiembrie s-au născut Louis Daguerre, Carl Maria von Weber, Colin Campbell Mitchell, David Hemmings, Alan Shepard, Kim Wilde, Mihai Pop, Corneliu Baba, Cornel Todea.

În calendarul creştin-ortodox, pe 17 noiembrie, sunt Sfinţii Grigorie Taumaturgul şi Lazăr Zugravul, iar pe 18 noiembrie sunt Sfinţii: Platon, Roman şi Zaheu. Nimic în ”Kalendar”, geto-dacii se pregăteau intens de iarnă și de Anul Nou. S-o mai juca si weekendul acesta Vladmir Vladimirovici Putin, cu masina de cutremure? O să trăim și o să vedem.

Credincios promisiunii făcută domniilor voastre, continui Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii, cu a V-a zodie, Leul, în anii zodiilor chinezești:

V. LEUL

49.ŞOBOLAN - LEU

Cu toate pînzele sus! Focul şi apa se combină pentru a elibera energii nebănuite. Nu vă temeţi că Şobolanul-Leu e mereu pe punctul de a avea un atac de cord. Activitatea este lucrul care-l menţine cel mai bine. Setos de putere, cu mult simţ critic, Şobolanul-Leu are nevoie, dar şi merită, de poziţia de conducător pe care a cîştigat-o. Cu toate aparenţele de siguranţă, în sufletul său dăinuie permanent teama de eşec. Simte nevoia de a despica firul de păr în patru şi de a-şi consuma rezervele de instabilitate lăuntrică, mereu reînoite, prin accese de retorică. Cînd se linişteşte, poate fi un excelent profesor. Cunoaşte multe lucruri şi ştie, cu un fler neobişnuit, să le împărtăşească.

50. BIVOL - LEU

Oarecum temperaţi de influenţa elementului apă al Bivolului, Leii născuţi în anul Bivolului nu se iau prea în serios. Aceste persoane reprezintă un mare sprijin pentru cei mai puţin norocoşi. Nu le place, cu toate acestea, să ofere din milă, sînt conducători înăscuţi, deşi mai liniştiţi şi mai puţin spectaculoşi decît ceilalţi Lei. Cu toate acestea, nu trebuie să se lase orbeşte duşi de ispita puterii. Orgoliul lor poate intra în conflict cu bunul simţ şi pot pierde atunci totul. Napoleon, un Bivol-Leu, deşi o persoană cu mult simţ al măsurii şi deşi ridicat pe treptele înalte ale puterii, prin strategii de o inteligenţă de netăgăduit, a permis gloriei şi sentimentului de putere pe care ţi-l dă aceasta, să-i întunece adesea luciditatea. Cînd lucrurile par a fi perfect trandafirii, persoanele născute sub aceste semne trebuie să-şi amintească că Waterloo poate privi ameninţător din spatele cortinei aurite.

51.TIGRU - LEU

Foc şi lemn, din nou. Tigrul-Leu ar trebui să fie cel mai fericit dintre animale. Regele animalelor n-are nici o grijă pe lume: rivalul său de totdeauna e de partea sa, de astă dată. Totuşi, persoanele născute sub aceste două semne ar trebui să fie atente: uneori, orgoliul lor exagerat poate umbri raţiunea. Dacă aveţi de-a face cu aceste persoane, păstraţi-vă simţul umorului. De obicei, latră, dar nu muşcă!

52. PISICA - LEU

Pentru un Leu, această persoană este calmă. Pentru o Pisică e prea agresivă. Pisica-Leu nu este aşa de extravertită, mondenă şi doritoare de alintări, ca alte Pisici. Cînd e nevoie, poţi conta pe ea să se ralieze la cauza generală. Influenţa Pisicii asupra caracterului Leului e pozitivă, temperatoare. Când doreşte să obţină ceva, ştie (spre deosebire de alţi Lei) să-şi aştepte rîndul sau să atragă atenţia asupra valorii şi meritelor sale. Aparenţa sa “regală” poate induce în eroare: nu are întotdeauna calităţi de conducător. Blînd şi calm, cînd treburile-i merg bine, dar scoate ghearele cînd e contrazis.

53. DRAGON - LEU

Gîndiţi-vă bine înainte de a vă apropia de el. E cel mai puternic Dragon. De ce ar sta acasă la gura sobei, cînd poate ieşi în lume, cu intenţia clară şi convingerea fermă c-o va cuceri? Întotdeauna îi veţi găsi pe aceşti Dragoni în fruntea marilor firme, organizaţii, armate etc. Sînt dotaţi din belşug cu toate calităţile necesare unui conducător. Ei dirijează firme, conduc şi dirijează orchestre, construiesc imperii şi-i inspiră pe poeţi. La nivelul lor maxim de capacitate fac literalmente cît doi. Dacă totuşi veţi găsi Dragoni-Lei în poziţii de subordonaţi, fiţi siguri că ei sunt foarte nefericiţi…

54. ŞARPE - LEU

Dublul semn al focului e mai puţin fericit, decît ar părea unuia din afară. Viaţa, pentru Şarpele-Leu, nu e o stradă dreaptă, perfect pavată. Sînt persoane capabile să-şi aducă multă suferinţă lor înşeşi. Sînt încăpăţînate şi văd lucrurile destul de îngust. De obicei, reuşesc în viaţă, cu greutate, e adevărat, dar norocul Şarpelui şi curajul Leului îi ajută să răzbească . În aparenţă calm, acest Şarpe, blînd la vorbă, e numai flacără interioară.

55. CAL - LEU

Leii sînt conduşi de elementul de foc ca şi Caii. Caii-Lei sînt nobili ca statură şi plini de prestanţă. Leilor le plac aplauzele şi recunoaşterea meritelor lor ca şi Cailor, de altfel.

Calul-Leu e un ”monstru de egoism” şi unul din cîştigătorii competiţiei vieţii. Nu e deloc uşor să trăieşti cu el. Dacă se întîmplă să nu reuşească în viaţă, lovitura dată orgoliului lor va fi de nesuportat. Vor urma furia, regretele şi depresia. Nu încercaţi să-l opriţi cînd rupe hățurile şi pleacă în lume, în căutarea faimei şi a succesului. Dacă nu reuşeşte în această iniţiativă este atît de afectat, încît poate face o depresiune nervoasă. Orgoliul său e de două ori mai mare decît bunul simţ.

56. CAPRA - LEU

Leii sînt, prin definiţie, persoane puternice, cu multă voinţă, a căror reputaţie de conducători îi precede oriunde merg. Influenţa focului leonin asupra focului naiv al Caprei promite Caprei-Leu stabilitate şi voinţă deosebită în faţa duşmanului său numărul unu, nedreptatea. Această persoană poate fi un bun magistrat, un bun angajat în serviciul public sau pur şi simplu o persoană banală şi ştearsă. Sensibilitatea Caprei temperează puţin din agresivitatea Leului. Ea e mai puţin rigidă, mai înţelegătoare şi mai umană decît Leul pur. E, probabil, singura variantă a semnului Capră care nu are nevoie de un partener mai puternic decît ea, pentru că are forţă interioară pentru două persoane.

57. MAIMUŢA - LEU

Foc şi metal combinate din nou. Persoana care rezultă e genul care crede cu toată tăria că poate opri o locomotivă din mers, cu o singură mînă şi care chiar încearcă s-o facă. Încercaţi numai să-l opriți... va scoate scîntei! Maimuţa-Leu e persoana care te face să rîzi mai cu poftă decît oricine, să-ţi ieşi din minţi mai uşor decît oricine şi să plîngi mai cu foc decît oricine. Foc de artificii? Motor uman? Spuneţi-i cum vreţi, dar nu vi-l faceţi duşman. Maimuţa-Leu nu renunţă la luptă pînă nu-şi ştie duşmanul îngropat la doi metri adâncime. Mai bine, să-i fiţi prieten.

58. COCOŞ - LEU

Această combinaţie de metal şi foc nu e genul de persoană care se mulţumeşte să accepte pasiv un refuz sau un eşec.

Elementul dominant în Cocoşul-Leu e orgoliul. Îi place puterea şi ştie cum să o caute, folosind două din calităţile sale de bază: farmecul şi spiritul. Ca toţi Cocoşii, e iute la mînie, dar, pentru că e şi Leu, atenţie, strigătul său de luptă trebuie să fie luat în serios.

E o persoană atrăgătoare şi sociabilă. Bărbaţii se îngrămădesc în jurul femeilor născute sub această combinaţie de semne. Defectul de bază al acestor persoane este greutatea în a se decide asupra opţiunii lor emoţionale/sentimentale. Sînt persoane excentrice. Le place să se îmbrace ţipător şi să facă fapte ieşite din comun, sperînd astfel să atragă atenţia celor din jur. Calitatea lor de bază este spiritul deschis şi generos. Cocoşul-Leu este cel mai puţin conservator dintre confraţii săi.

59. CÎINE - LEU

E un conducător de oşti. Dacă-şi doreşte ceva, nimic nu-i poate sta în cale. Concurenţii pot ava o şansă numai dacă Cîinele-Leu nu e destul de puternic motivat în a reuşi, altfel, nici să nu încerce să intre în cursă. Îi place enorm să fie primul, cel mai puternic şi cel mai merituos. Îi place puterea. Sau cel puţin aşa se pare, căci vorbeşte mereu despre ea. Uneori însă nu-și poate învinge duşmanii doar făcînd mult zgomot. În plus, trebuie să fie atent să nu-şi depăşească limitele. Nu trebuie să uite că, deşi e un Leu fără egal, e şi un Cîine plin de îndoieli.

60. PORC-LEU

Este o persoană dinamică, în veşnică mişcare. Este prin excelenţă făcut pentru viaţa publică. Plin de umor şi vioiciune, Porcul-Leu are mai multe şanse de succes decît ceilalţi Porci. Leul din el îi dă vervă şi agresivitate. Porcul, pe de altă parte, are o influenţă calmantă asupra Leului. Alianţa între aceste două semne e pozitivă şi destinată succesului. Fiţi atenţi însă la îndeplinirea micilor pofte. Cum aţi arăta dumneavoastră, o persoană atît de talentată, sub reflectoare, cu burtă şi pungi sub ochi? Nu prea frumos, nu? Atenţie deci, la desert şi la alcool.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, Mercur este retrograd ! Aici intervine o muzică lugubră de film horror și apare Jason cu masca de hokey și cu drujba în mâini…

Mercur o ține așa, retrograd, până pe 7 decembrie, parcurgând un arc de cerc în Săgetător, pleacă retrograd de la 13 grade din Săgetător, pe 1 decembrie trece în Scorpion, unde ajunge până la 27 de grade, pe 7 decembrie, apoi revine în mișcare directă, după stația de rigoare. Discutam pe ”Dimineața Astrologilor”, după ce am exclus-o din cameră pe femela din Mexic, despre faptul că în prezent Mercur are o importanță din ce în ce mai mare, ca simbolistică, cel puțin.

Trăim într-o era a comunicațiilor, a negustoriei la distanță, a socializării prin comunicare, nu prin prezență fizică. Este normal ca rolul lui Mercur-Hermes să crească, iar când este retrograd să indice mai multe necazuri, neînțelegeri, pierderi de bani și afaceri. Nu este un aspect rar, Mercur este retrograd de câteva ori pe an, de fiecare dată în jur de două-trei săptămâni. Dar, a devenit important!

Mai mult, face o cuadratură urâtă cu Neptun, din Pești. În perioada menționată aș fi foarte atent la comunicare, afaceri, bani și socializare pe net, mai ales dacă aș fi Săgetător, sau Scorpion. Dacă aș fi Pește aș fi foarte atent la vești despre afaceri proaste și bani pierduți. Dar nu sunt decât un Tigru-Geamăn, un amărât de pustnic sărac cu opt căței și toată menajeria, știți domniile voastre...

Acum vă rog să mă scuzați, după scandalul de pe ”Dimineața Astrologilor” am primit de la Pierre, colegul meu de acum 50 de ani de la ”Le Figaro” un dosar. Un dosar, desecretizat, de la poliția franceză despre o crimă machiată în accident subacvatic. Ceva foarte vechi, din anii 70, dar important, atunci a pierit un mare artist francez. Avea puțin peste treizeci de ani, o soție superbă, da, superbă și doi copii adorabili. Era un ”de” se tragea dintr-o veche familie franceză, nobilă. Bănuiala mea, gelozia: ”la femme de mon ami!”.

