Marele escroc care mi-a dezamăgit visurile tinereții. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





13,14 aprilie

Horoscop Pe 13 aprilie s-au născut: Lord Frederick North, Sir Robert Watson-Watt, Thomas Jeffreson, Samuel Becket, Sir Arthur Travers Harris, Edward Fox, Lucky Seven, John Braine, Gari Gasparov, Maurice Ronet, Ron Perlman, Erick Avari, Allison Williams, Emil Pop, Marius Sabin Peculea, C.D. Zeletin, Sergiu Nicolaescu. Pe 14 aprilie s-au născut: Rod Steiger, Julie Christie, Erich von Däniken, Octav Pancu-Iaşi, Viorel Doboș, Victor Toma, Rodica Mandache.

Horoscop În calendarul fix creştin-ortodox, pe 13 aprilie, sunt Sfinţii: Artemon, Cvintilian, Dada şi Elefterie Persul. Pe 14 aprilie sunt Sfinţii: Pahomie de la Gledin, Martin Mărturisitorul și Tomaida. Nimic în ”Kalendar”. Ploaie și risc seismic.

Pe 13 aprilie, Erich Anton Paul von Däniken îşi sărbătoreşte cel de al 84-lea an al vieţii, probabil cu satisfacţia că a reuşit să tragă pe sfoară o lume întreagă. Personal îl detest din toată inima şi dacă vreodată o să fim faţă în faţă, o să mă reţin mult să nu-i trag două perechi de palme! Aici, sau în Purgatoriu. Este una dintre persoanele care m-a decepţionat cel mai mult în viaţă!

În toamna anului 1969, eram foarte tânăr, student la Politehnică, şi zăceam pe un pat de spital la Paris. Citeam ziarele, toate, încă nu mă puteam mișca prea mult și prin combinații demne de Ostap Bender am făcut rost de un exemplar al „Chariots of the Gods?” scrisă de Erich von Däniken. Am citit cartea pe nerăsuflate, în două nopţi şi o zi... Aşa ceva nu era posibil! Ce dezvăluiri, ce fotografii! Trebuie să merg acolo să văd cu ochii mei! Reacţia unui băiat crescut într-o bibliotecă, care nu învăţase încă faptul că volumele nu sunt scrise numai de oameni cinstiţi şi bine intenţionaţi.

Din 1972 am început să călătoresc des în străinătate. Puneam dolar lângă dolar din diurna mea amărâtă, ca să strâng suficienţi bani ca să ajung la locurile dovezilor din cărţile lui Erich von Däniken.

De unde să ştiu că era un mincinos, un falsificator şi un escroc? Cârciumarul elveţian îmi datorează ani de economie la sânge şi câteva zeci de mii de dolari. Niciuna dintre „dovezile” lui nu s-au dovedit a fi adevărate. Am fost acolo, le-am verificat una câte una!

Dacă ştiam biografia lui, mă feream! Erich von Däniken a fost condamnat pentru hoţie calificată, cu suspendare, când avea numai 19 ani. Tânărul Erich fuge de la şcoala-internat catolică şi se angajează la o cârciumă. După ce face unele boroboaţe şi pe acolo, fură ceva bani şi ajunge tocmai în Egipt. Acolo este implicat în o escrocherie cu bijuterii, ceea ce îi atrage o condamnare de nouă luni. După ce iese din puşcărie revine în Elveţia şi reuşeşte să se angajeze la un hotel din Davos. Acolo fură mai multe sute de mii de franci elveţieni, vreo 130.000$ prin falsificări de acte, în general. Cu aceşti bani duce o viaţă de vis şi face multe călătorii. Are şi o poliţă de plătit, profesorilor şi familiei catolice. Aşa că falsifică dovezi, descrieri, fotografii pentru ca să demonstreze că istoria umană a fost creaţia unor extratereştri veniţi din spaţiu şi nu a oamenilor și a lui Dumnezeu.

După cum i-a spus unei prostituate, amanta lui din acei ani: „Popii şi politicienii se servesc copios de prostia omenească, de mii de ani! De ce nu aş profita şi eu?”

Zis şi făcut, în 1968 apare „Chariots of the Gods” care are un succes teribil. Prostia omenească este imensă şi eu mă număram atunci în rândul proştilor de serviciu! În 1970 Erich von Däniken este condamnat la trei ani de puşcărie pentru deturnare de fonduri, hoţie calificată, fals şi uz de fals. Dar acum, escrocul elveţian este un scriitor de mare succes şi execută doar un an. În timpul acela, în puşcărie, mai comite o atrocitate publicistică: „Gods from Outer Space” şi ea vândută foarte bine. De fapt pentru cartea scrisă în detenţie i s-a redus pedeapsa! Ca şi în România, unde escrocii, hoţii şi falsificatorii se bucură de clemenţa unei Justiţii legate bine de tot la ochi, dacă „comit” o carte în puşcărie.

Escrocul elveţian scrie o mulţime de cărţi, face mai multe seriale documentare, câteva filme - acum este bogat şi mulţumit. Are chiar și o casă de producție. Ne-a tras-o la toţi, ne-a furat pe toţi, a furat și a mințit o lume întreagă!

A reuşit să compromită aspiraţiile mele de adolescent… aşa ceva nu se uită și nu se iartă! Totuşi ceva bun tot a făcut și escrocul cîrciumar elveţian – tot umblând prin lume am găsit alte semne de întrebare la care escrocul nici nu s-a gîndit, pentru că sunt adevărate!

Aici trebuie să fac o paranteză ca să arăt încă odată cât de falsă și nesigură este Wikipedia. Biografia lui Erich von Däniken, în limba română, apare ca un autor de succes și atât. Glorie lui, bun exemplu! La varianta în limba engleză, mult mai completă, apar și o parte din infracțiunile escrocului. În niciuna dintre variante nu apare că tot ceea ce a scris sunt ”fake news”!

Bun, mari escroci au existat întotdeauna, dar nu toți m-au păcălit. Pe Zecharia Sitchin l-am mirosit imediat, nu i-am cumpărat nicio carte, mă mai păcălise un escroc azer la Baku și aveam experiență.

Vedeți, domniile voastre, în această lume a comunismului victorios, a prostimii, vorba lui Dimitrie Cantemir, numai hoții, escrocii, tâlharii, curvele și interlopii o duc bine. Escrocii se îmbogățesc, curvele sfidează. De ce? Acestea sunt valorile marii majorități, a prostimii. De ce spun ”comunism”? Pentru că nu s-a schimbat nimic, nu primează valoarea, ci majoritatea idioată. Este ca în Wikipedia, în care nu valorile fac definiții, nu cei competenți, ci gloata și interesele obscure.

A fost Maica Thereza bogată? La noi valorile mor în mizerie, mor de foame. Îmi trec prin minte numai două exemple: Mihai Eminescu și Emil Racoviță!

Dar nimeni nu îşi pune problema că procentul de prostie creşte pe măsură ce tehnologia devine mai sofisticată. Pentru că nu ar exista atâţia escroci dacă nu ar fi şi mult mai mulţi proşti. De exemplu, în Bali-Bali, unde bărbaţii cu cel mai lung membru încă primesc ca omagiu doi porci, ei bine, în îndepărtata insulă este cea mai mare vânzare de tehnologie de vârf. Sigur, televizoarele LED de doi metri arată non-stop canale porno prinse cu antene sofisticate, prin satelit, iar tabletele şi ultimile smart-uri au ceva deosebit, multe butoane colorate. Băştinaşii din Bali-Bali nu ştiu să citească...

Mă trecea gândul să combat cu argumente porcările „astrologice” de la tv, de pe net, sau de prin revistele de femei, dar am obosit. Regele, Dumnezeu să-l odihnească, a spus odată ceva important, acum mulţi ani, în Elveţia: „... tinere, nu am putut să mă bat cu o floretă împotriva unei armate de topoare!” Acum îi dau dreptate! Mă simt obosit după multele bătălii pierdute cu escrocii și creaturile infernale! Nu merit după o viaţă de adevăr şi cinste, dar războiul o să-l câștig, pentru că adevărul și partea luminoasă a Forței sunt de partea mea. Îmi amintesc ce spunea Nelu Ţugui şi el căzut în această mare bătălie spirituală.

Am făcut multe emisiuni frumoase la Europa FM, la început, cu Nelu Ţugui. Produceam şi realizam două emisiuni: „Lumea pe dos” de o jumătate de oră, sâmbăta şi „Bazar Bizar” de duminică după amiază, de trei ore. După o astfel de emisiune de succes când telefoanele redacţiei se blocaseră de numărul de apeluri, Nelu (Ion) s-a uitat la mine într-o parte, aşa cum numai el ştia: „Radule, tu chiar ştii, că ştii... vezi să nu te răpună ăştia!”

Vedeţi, domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi este o plăcere rară, o plăcere supremă să ştii că nu ai cum câştiga în faţa prostiei, minciunii, escrocheriei. Dar asta nu mă impiedică să lupt în continuare. Trebuie să-mi fac datoria. Cauzele pierdute sunt specialitatea mea! Iar unele au devenit, din cauze pierdute, surprinzătoare victorii. Cu toate că nu cred în reîncarnare, se poate să fie în mine spiritul unui soldat spartan din cei trei sute ai regelui Leonidas. „Astă seară cinăm în Infern!” Cu plăcere... ce menu aveți?

Haideţi să ne destindem un pic, aici în Prahova submontană, în sărăcia mea, este o noapte fabuloasă, norii sunt luminoşi! Probabil de la OZN-uri (sic)! Căţeii mei s-au strâns lângă mine şi privesc cuminţi, dar curajoşi în noapte, la creaturile ei. A plouat și trebuie să mai plouă, este secetă. Nu este cald, dar aerul este pur. Narcisele și zambilele mi-au umplut curtea, zarzării, perii şi prunii plesnesc de flori. Se pregătesc și merii, apoi vișinii și gutuii. Iarba a crescut de douăzeci de centimetri iar verdele ei pur și sănătos îmi vindecă ochii. Aceasta este calea, natura, pentru că, în sprijinul adevărului meu, ca martoră, mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Acest weekend aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o promisiune a unui posibil câştig de bani, sau o călătorie neaşteptată, în weekend. Mare atenţie la durerile de cap! Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar inca nu stii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

