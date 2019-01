Ce zodie poate evita un incident neplăcut, sau o gafă monumentală. Afacerea cu extratereștrii. Horoscop 11 ianuarie 2019

Horoscop Pe 11 ianuarie 1838 a avut loc, la orele prânzului, un mare cutremur de pământ, cu epicentrul în Vrancea. După descrierea cronicarului: „La Sf. Teodosie s-a întâmplat cutremur mare, de povestesc bătrânii că nu se putea sta omul în picioare, de s-aplecau copacii cu vârful la pământ, vitele şi oile zbierau, iar câinii urlau a mort” (Th. Speranţia). Probabil, de gradul 8 Richter.





11 ianuarie

Horoscop Pe 11 ianuarie s-au născut Alexander Hamilton, Rod Taylor, Karel Kadlec, Nikos Kavvadias, Jean Chretien, Boris Caragea, Leonid Dimov, Carol Popp de Szathmary.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox este Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte. Și Sf. Vitalie. Post

Iniţial, protector al pruncilor şi al femeilor însărcinate, sau cu probleme la naştere, Sf. Teodosie, primul călugăr de obşte, devine protector şi stăpân şi peste cutremure.

Analizând istoric acest detaliu asistăm la modul de edificare a mitologie, a legendei – cum se conferă puteri noi unui Sfânt!

Pe 11 ianuarie 1838 a avut loc, la orele prânzului, un mare cutremur de pământ, cu epicentrul în Vrancea. După descrierea cronicarului: „La Sf. Teodosie s-a întâmplat cutremur mare, de povestesc bătrânii că nu se putea sta omul în picioare, de s-aplecau copacii cu vârful la pământ, vitele şi oile zbierau, iar câinii urlau a mort” (Th. Speranţia). Probabil, de gradul 8 Richter.

Nu se ştie exact câte vieţi s-au pierdut, câte sate s-au distrus, câte oraşe au fost mistuite de foc, urmare a cutremurului. Multe, foarte multe, probabil!

Poporul a interpretat dezastrul, nenorocirea care se abătuse asupra-i, ca pe o pedeapsă a Sfântului, care nu fusese respectat. În logica populară imbatabilă, cine poate dezlănţui urgia cutremurului, acela poate să o controleze şi deci să apere de cutremur!

Mai are Cuv. Teodosie o particularitate care îmi place foarte mult: alungă dăunătorii, paraziţii.

Pilda care ni s-a transmis arată un călugăr foarte bătrân care nici nu mai putea să meargă, dar tot sare în ajutorul oamenilor. Dus pe braţe pe ogoarele bântuite şi pustiite de lăcuste şi omizi el se roagă Sf. Treimi şi spune: „Aşa vă porunceşte Stăpânul vostru cel de obşte al tuturor, să nu pierdeţi ostenelele omeneşti şi să nu mâncaţi hrana săracilor!”. Iar dăunătorii au pierit pe dată!

Ce bine ar fi să vină Sf. Teodosie şi pe la noi şi să alunge lăcustele şi omizile cu două picioare, ca tare s-a umplut ţara de profitori şi de paraziţi, de dăunători!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, în pustnicia mea nu sunt singur, chiar dacă călugărul Cristian s-a întors la lavra lui, că mare nevoie aveau de el, de credința lui profundă și izvorâtoare de idei și decizii corecte, așa cum trebuie. Iar vrăjitoarea Măturoia, este în Austria, au angajat-o la o clinică fițoasă, nu mai este vrăjitoarea Măturoia. Nici nu mai vorbesc cu ea, și-a pierdut tot farmecul pe care îl avea când spune numai adevărul, ceea ce gândea. Au rămas lângă mine animăluțele, cățeii, pisicile, aricii care hibernează, ba și familia Robert, niște șoricei mici, mici, cât o nucă, maron, șoricei de pădure.

Dar, în mulții ani de când scriu la EvZ am avut onoarea și plăcerea să corespondez cu mulți dintre domniile voastre. Cam o sută- o sută cincizeci îmi scrieți mereu, așa că nu sunt singur. Câțiva îmi scrieți chiar zilnic, spre marea mea bucurie. Sunteți elită și citindu-vă mă simt mândru de nația mea, de ADN-ul meu, de haplogrupul meu, de România și de români. Elita este locomotiva necesară nației, regina roiului. Ca să vedeți că nu mi s-a inflamat glanda patriotică o să mă refer la unul dintre domniile voastre. Nu o să-i spun numele, nu i-am cerut voie. Iată ce îmi scrie, dar am mai completat și eu cu părerile mele, doar este articolul meu:

”Nu mai strigați la extratereștri, dacă ne aud?!” – sunt cuvintele memorabile, celebre, ale senatorului Edward William Proxmire, la ședința de aprobare a bugetului NASA. Se întâmpla în anul 1982. A fost o amputare drastică a programului SETI, care trebuia, de atunci, numai să ”asculte” nu să și ”vorbească”. SETI, Sentinel, META și BETA au fost programe ale savanților, începând din anul 1960, urmând o idee a lui John D. Kraus, expusă în numărul din martie 1955 a ”Scientific American”. Programele aveau ca scop ascultarea spațiului în căutare de semnale inteligente dar și transmiterea unor semnale radio de pe Pământ. Cu toate că autorii de romane SF și artiștii, niște liberali periculoși, l-au ridiculizat pe Bill Proxmire, eu cred că senatorul democrat de Wisconsin a avut dreptate. Cred că este o dovadă de lipsă de responsabilitate, tipică oamenilor de știință, să trimiți semnale aiurea, în spațiu, dezvăluind poziția Pământului și gradul de dezvoltare tehnologică.

Domnea, în America anilor 60 și 70, prin campusurile universitare, o euforie a păcii și a prieteniei, cu orice preț, era epoca hippy și a LSD. Să ne amintim de filmul-cult ”Întâlnire de gradul trei”, din anul 1977, capodopera lui Steven Spielberg. În același an, în mai, apărea ”Star Wars” a lui George Lucas. Două viziuni diferite, aș putea spune diametral opuse, despre spațiu, explorare și extratereștrii.

”Venim în pace, duceți-mă la liderul vostru!” așa credeau, pe la mijlocul secolului trecut, naivii autori de SF, că o să aibă loc primul contact cu extratereștrii.

Apoi, ceva sau cineva le-a schimbat unghiul de vedere. Când americanii vor să spună ceva, fac întâi un film! Ceea ce este de remarcat este că rușii nu au avut programe de stabilire a contactelor cu extratereștrii! Poate unde contactul era deja stabilit?

Probabil că v-am spus, altă dată, despre teoria conspirației, care spune că după baletul OZN din anii 50, americanii și rușii au un, să spunem contract, cu o specie de extratereștrii. Și că se fac o mulțime de eforturi ca să se ascundă acest lucru. Se spune că SETI era un astfel de program de acoperire. Dacă căutăm extratereștrii, înseamnă că nu am făcut contactul cu ei, nu? Gurile rele de la Langley spun că SETI a fost doar un prilej ca să-și bage nasul tot felul de agenții în computerul tău. Și eu am pus la dispoziția SETI o parte din capacitatea de calcul a computerului meu, un amărât de 486 DX, dar super, în anul 1992. Nu era încă Facebook, care are, din proiectare, din setări, rolul unui spion perfect. Ai cont pe Facebook, foarte bine, nu mai ai nicio intimitate, totul este la vedere pentru cine trebuie, toate mațele din computerul tau, toate siturile vizitate, și cele porno, toată corespondența, toate cumpărăturile, operațiunile bancare, toate parolele și codurile, totul!

Am citit, mai demult, cred că acum un an, un articol al lui Robert Sanders, editat de Todd Jaquith și apărut în ”Futurism”. Ei bine, articolul începe, triumfător: ”The need to reach out and make contact with another, complementary mind—whether in our personal lives or collectively, as a species—is a powerful human urge. And now the dream—no matter how remote—of opening up a line of communications with a nonhuman intelligence is entering a new, more systematic phase.” Și o continuă tot așa. Spre marea mea îngrijorare aflu că iresponsabilitatea nu a încetat odată cu Frank Drake și Carl Sagan, fondatorii SETI, ci are, în continuare, prozeliți.

Hai să o luăm istoric. În anul 1974 este trimis în spațiu Mesajul Arecibo, de către o echipă de inconștienți condusă de marii naivi, Drake și Sagan, în cadrul dubiosului proiect SETI. Mesajul, transmis prin unde radio conținea descrierea grafică binară a unui uman, codată, ca și schema Sistemului Solar, descrierea ADN și grafica transmițătorului, farfuria de la Arecibo. Semnalul a fost trimis în direcția nebuloasei M31, celebra Nebuloasă Andromeda. Frank Drake și Carl Sagan nu erau deloc proști, au fost doar iresponsabili! Moda lansată de atrăgătorul și carismaticul evreu ateu, Carl Sagan, de a vorbi cu extratereștrii a avut partizanii ei. Chiar și la NASA pe la începutul anilor 70. Pioneer 10 și Pioneer 11, sonde care erau proiectate ca să părăsească Sistemul Solar, purtau mesaje către extratereștrii, niște plăci de aur, cu reprezentarea unei femei și a unui bărbat, atomul de hidrogen și Sistemul Solar. Mai era ceva, trecut cu vederea. Fisiunea unui atom! Adică, tataie extraterestrule, să știi că noi avem bombița atomică, să fii atent cu noi!

Urmează Voyager Golden Record, o placă de patefon din aur, tehnologie de secol XIX și instrucțiuni cum trebuie reprodusă placa. Apoi a fost The Last Pictures și multe milioane de mesaje trimise în spațiu de pe sateliții geostaționari, proprietate particulară.

Apoi, în anul 1982, intervine un om cu capul pe umeri, senatorul democrat de Wisconsin Edward William Proxmire, care nu mai dă bani NASA ca să trimită mesje în spațiu. V-am povestit mai sus.

Ridicolul continuă, însă, în prezent. O organizație particulară din San Francisco, METI, Messaging Extra Terrestrial Intelligence, are ca scop trimiterea de mesaje către sisteme solare apropiate de Pământ, care pot susține viața. Un inconștient vesel, Douglas Vakoch, fostul director SETI al Interstellar Message Composition, a declarat, pentru Forbes: “It’s too late to conceal ourselves in the universe, so we should decide how we want to represent ourselves. Extraterrestrials may be waiting for a clear indication from us that we’re ready to start talking.” Iresponsabilul savant susține că va trimite mesajul către o planetă stâncoasă, care orbitează Proxima Centauri, cel mai apropiat sistem solar de Pământ.

Cine permite acestor savanți iresponsabili să ia decizii cu impact global și să vorbească în numele Pământului, a întregii populații de peste șapte miliarde? În numele meu, NU, cu siguranță! Și să dezvăluie poziția planetei noastre și faptul că pe Pământ există câteva miliarde de exemplare de coloidali din cea mai bună proteină. Dacă extratereștrii sunt canibali?!! Ați văzut serialul ”V”? Glumesc, dar glumesc serios!

De ce sunt împotriva acestor excentricități științifice, a trimiterii de semnale către posibili extratereștrii? Pentru că sunt ridicole și periculoase! Mai mult, îi cunosc foarte bine pe acești iresponsabili, pe oamenii de știință, pe savanți, era să fiu unul dintre ei. Sunt de un egoism și de o vanitate fără limite. Contează numai tema LUI de cercetare, grantul LUI, comunicarea LUI științifică, premiile LUI academice! Poate să arunce Pământul în aer, ca să demonstreze că EL a avut dreptate!

Stând strâmb și judecând drept totul mi se pare de o prostie cosmică și de un ridicol absolut. Mesajele sunt copilărești și absolut inutile! Se pornește de la prostia imensă că extratereștrii au organe de simț asemănătoare cu ale noastre. Și că, în general, sunt similari cu noi! De unde știu savanții cei ridicoli că extratereștrii la care ajung undele noastre radio nu le simt ca pe o radiație mortală? Mesjul nostru tâmpițel, de pace, devine o declarație de război! Iar chestia cu placa de patefon m-a făcut să râd trei zile. Bun, să știți că sunt încă implicat într-o chestie cu extratereștrii. S-a observat, de cine trebuie, că am o abilitate. Când văd un obiect știu exact la ce servește, cum poate fi folosit. Foarte repede și foarte exact. Mai sunt câteva sute ca mine pe tot globul.

Dacă o să cadă ceva extraterestru pe Pământ, o chestie, ca în filme, există o probabilitate foarte, foarte mică, ca în pustnicia mea să aterizeze un helicopter negru, fără însemne. Să știți că o să iau cățelușele cu mine. Să miroasă și ele un extraterestru! Cu toate că recent, anul trecut, în vară, de la organizația respectivă mi-a venit un mesaj în care spunea să confirm că sunt pe coordonatele indicate de mobilul meu și să nu mă deplasez fără el!

Până atunci să nu vă faceți griji, prea mari! Savanții iresponsabili se joacă cu focul, este adevărat, dar cu niște chibrituri mici, mici de tot. Ca să nimerească un extraterestru, o stație de ascultare extraterestră, cu semnalele lor radio slabe și împrăștiate, ar fi o șansă din multe mii de miliarde. Nu avem noi ”norocul” ăsta, nici măcar în anul 2019, un an al norocului!

Cu toate că teoria conspirației spune că există deja legături cu extratereștrii, dar sunt ascunse de guverne, și cu strategii de acoperire gen SETI, METI etc. Dacă căutăm extratereștrii, înseamnă că încă nu avem legături cu ei, așa este?

Părerea mea este că problema cu extratereștrii este o altă afacere. Cum în Evul Mediu veneau păcătoșii la discotecile popilor să pupe moaște contra cost și să cumpere indulgențe, toată afacerea cu păcatele, dracii și îngerii era o investiție sigură, aducea bani cu sacul. Acum într-o societate secularizată extratereștrii aduc afaceri cu filme, cărți, conferințe, seriale, tricouri, reclamă, șepci, hârtie igenică etc etc. Bani să iasă! Mai mult. Teoria conspirației spune că printre dosarele aflate în sertarul din dreapta al biroului oval al unui tip dintr-o casă albă se află și dosarul DSS NEO DAMIEN. DAMIEN numai bunul Dumnezeu știe despre ce este vorba, de aceea este clasificat. DSS înseamnă Deep Space Survey și NEO vine de la Near Earth Objects. Atenție, nu sunt asteroizi sau comete, sunt obiecte! Probabil că o să se confecționeze o presă de acoperire cum că ne apărăm de comete, asteroizi răi și alte chestii, ca în ”Armaggedon”. Cert este că DSS NEO are 300 de focoase nucleare multiple, mult mai performante ca Satan 2, iar rachetele purtătoare pot lovi, precis, ținte la de cinci ori distanța până la Lună.

