Horoscop 2019. Previziunile profesorului Radu Ștefănescu. Eufemistic vorbind, anul 2019 este un an complex şi interesant. Seamănă, sincronic, stohastic, cu anul 1959, care nu a fost an de război, sau de nenorociri mari, dar nici grozav ca avans tehnologic sau ca îmbunătățirea calității vieții. A fost doar un an cu… noroc! De exemplu, în acel an, global, s-au câștigat cei mai mulți bani din istorie, la diferite sisteme de loterie. Acum trebuie să vă spun că poți să ai noroc să câștigi la Loto, sau să ai noroc să-ți cadă în cap, de la etaj, un ghiveci cu flori! De aceea spun minerii: ”Să ai NOROC… BUN!





