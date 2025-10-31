Mercenarul Horațiu Potra, omul lui Călin Georgescu, pregătit de extrădare: Am semnat documentele Link în comentarii

Horațiu Potra a declarat că nu a făcut nicio înțelegere de colaborare cu autoritățile române pentru a-și îmbunătăți situația juridică, respingând speculațiile apărute în spațiul public. În acest context, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat că nu deține informații despre o posibilă revenire imediată a lui Potra în țară. „În principiu, dacă nu se formulează opoziție, atunci se decide trimiterea în România, sunt chemați polițiștii din România, vin și îi aduc în țară”, a explicat acesta.

El a menționat că, deși avea șanse mari să câștige în Emirate, a ales să revină voluntar în România, afirmând că este nevinovat și că doar justiția română poate lămuri situația sa și a familiei sale.

„Aveam primul proces, în Dubai, aici... pe data de 26 noiembrie, dar împreună cu fiul și cu nepotul meu, am decis să cerem avansarea procesului. Astfel, ne-am prezentat astăzi în fața judecătorilor din Dubai și am semnat documentele de extrădare. Aveam aici dreptul la apărare și șanse mari de câștig, inclusiv la Prima Curte, dar vreau să facă dreptate justiția din România...pentru că ne considerăm nevinovați. Asta voiam să vă spun. Atât”, a spus acesta, la Realitatea PLUS.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că nu deține informații despre o posibilă revenire imediată a lui Potra în țară, dar a subliniat că procedurile pot fi simplificate dacă acesta nu va contesta extrădarea.

„Dacă se confirmă informația că, prin avocați, a transmis că nu formulează opoziție la extrădare și este de acord să fie predat către România, asta înseamnă că procedurile se reduc în ceea ce privește durata, pentru că nu mai este necesar ca un judecător să examineze opoziția la extrădare și astfel domnul Potra și cei împreună cu dânsul urmează să fie aduși mai rapid în România”, a afirmat ministrul, la Antena 3 CNN.

Radu Marinescu a explicat că, dacă nu există o opoziție formală, autoritățile române pot începe imediat procedura de preluare a celor trei din Emiratele Arabe Unite. „În principiu, dacă nu se formulează opoziție, atunci se decide trimiterea în România, sunt chemați polițiștii din România, vin și îi aduc în țară. Ar putea să fie chiar repede această chestiune”, a mai adăugat acesta.

Oficialul a declarat că își dorește ca demersul Ministerului Justiției „să aibă succes cât mai curând”, astfel încât persoanele căutate să poată ajunge rapid în fața justiției române.

„M-aș bucura ca demersul Ministerului Justiției și demersul României, în sensul de a asigura prezentarea în fața Justiției cât mai rapid a persoanelor căutate, să aibă succes cât mai curând”, a mai completat acesta.