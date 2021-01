Se numeşte Alice Frank Stock şi a locuit în acelaşi bloc cu Adolf Hitler. Era un imobil elegant din Munchen, iar părinţii ei erau evrei.

După ce locuise acolo încă din 1920, familia ei a reuşit să fugă din Germania nazistă. Se întâmpla cu doar câteva zile înainte de începerea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Înainte de plecare, Alice Frank Stock fusese martora unui eveniment care avea legătură cu Hitler. Văzuse cum fusese scos un coşciug din blocul în care locuia împreună cu Hitler. Oare ştia dictatorul că are vecină o evreică?

Hitler avea o legătură cu nepoata?

Poate acest eveniment ar fi trecut neobservat dacă nu era vorba despre Hitler, liderul mişcării naziste la acea vreme. Zvonurile s-au răspândit rapid în bloc, în ciuda riscurilor şi a pericolului generat de subiect.

„Locuiam într-o casă mare și erau două intrări. Unul era apartamentul nostru, numărul 14, celălalt era fie numărul 13, fie 15. Acolo locuia Hitler.

Am auzit multe de la bucătar și de la alții. Am văzut un coșciug scos. Cred că o nepoată a lui Hitler locuia acolo și apoi a murit.

S-au speculat cum și când a murit. Cred că a existat adevăr în acel sicri a fost o femeie. Dar nu a existat niciodată o confirmare și nu puteai vorbi deschis”, a dezvăluit fosta vecină a lui Hitler.

Geli Raubal, fiica surorii sale vitrege

Se pare că femeia din coşciug era Geli Raubal, fiica surorii vitrege a lui Hitler. Relația lui Hitler cu Geli Raubal a fost o problemă controversată chiar și în cadrul partidului nazist.

S-a zvonit că perechea ar fi avut o relație romantică. Şi asta în ciuda decalajului de vârstă de 19 ani și a legăturilor de familie.

Raubal s-a sinucis cu arma lui Hitler în apartamentul din München în 1931. Avea 23 de ani… Teoriile despre implicarea acestuia în moartea ei persistă și astăzi.

Hitler şi întâlnirile cu o evreică

Alice a adăugat: „Nu i-am vorbit niciodată (n.r. – lui Hitler). Odată am fost la operă după ce am primit bilete prin școală. Erau în loja regală şi am fost foarte mulțumită.

Am ajuns acolo seara și erau oameni SS care spuneau: «Nu poți intra aici, du-te cu două rânduri mai jos!»

În timp ce cortina se ridica, m-am uitat la loja regală și acolo era Hitler. L-am văzut o dată sau de două ori venind și acasă.

Doi bărbați din SS au sărit afară din maşină și el s-a grăbit spre casă, îngrozit evident de cineva care ar fi încercat să-l omoare”, a mai spus Alice.

Alice a lucrat pentru BBC

În cele din urmă, Alice s-a mutat în Anglia și locuiește acum într-un azil din Bristol. Perioada în care locuia împreună cu părinţii August și Valerie pe Prinzregentplatz încă o urmăreşte.

După ce a părăsit Germania, ea a lucrat pentru BBC și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Şi-a întâlnit soțul – Roy Macdonald Stock, câștigător al Crucii Militare – în timp ce lucra pentru OECD la Paris, în 1966. Perechea a fost împreună 38 de ani înainte de a se căsători în 2004 și nu a avut copii.

Au părăsit capitala Franței în 2009 și s-au retras la Bristol, de unde Roy era originar. Din păcate, el a murit în 2011.

Sfaturile lui Alice pentru o viaţă lungă

La 102 ani, Alice îşi permite să dea sfaturi de longevitate. „Am avut o viață bună. Aș recomanda multă plimbare și drumeții, împreună cu un pahar de vin roșu!”, a spus cea care a scăpat la limită de urgia nazistă.

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, Alice a avut o zi de naştere restrânsă. Faţă de alţi ani, ea nu a mai putut fi împreună cu apropiaţii.

A petrecut însă cu personalul și rezidenții de la Druid Stoke Bupa Care Home. În altă parte a Europei, clădirea din München în care a locuit cu Hitler e locuită în continuare.

De-a lungul anilor, ea a fost ocupată pentru diferite scopuri.

