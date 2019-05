Simona Halep şi-a aflat adversara din primul tur de la Roland Garros. News alert

În primul tur de la Roland Garros, Simona Halep o va înfrunta pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA. Campionul en-titre de la băieţi, Rafa Nadal, se va duela cu un jucător venit din calificări





Naomi Osaka are un traseu infernal! Dacă va trece de Anna Karolina Schmeidlova, în turul secund o va înfrunta pe câştigătoarea dintre Jelena Ostapenko şi Victoria Azarenka. Pe partea liderului mondial, Osaka, se mai află şi Serena Williams, Alison Riske sau Ashleigh Barty. Marius Copil îl înfruntă pe Benoit Paire, locul 51 ATP, în primul tur.

Campionul en-titre de la băieţi, Rafa Nadal, se va duela cu un jucător venit din calificări, în primul tur de la Roland Garros 2019. Adversarii românilor în Turul I la Roland Garros 2019 Simona Halep vs Ajla Tomljanović Mihaela Buzărnescu vs Ekaterina Alexandrova Sorana Cîrstea vs Petra Kvitova Irina Begu vs Lin Zhu Marius Copil vs Benoit Paire Meciuri notabile de la băieţi: Roger Federer vs Lorenzo Sonego Rafael Nadal vs un jucător venit din calificări Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz Dominic Thiem vs Tommy Paul Nick Kyrgios vs Cam Norrie Grigor Dimitrov vs Janko Tipsaveric Mischa Zverev vs Richard Gasquet

