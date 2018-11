HALEP, apariție de SENZAȚIE. IMAGINI nevăzute până ACUM! GALERIE INCENDIARĂ

Simona Halep a organizat, zilele trecute, o petrecere pentru a sărbătorii sezonul foarte bun. Ea a câștigat primul trofeu de Grand Slam și se află în continuare pe primul loc în clasamentul WTA.





Printre cei prezenți la petrecere s-au aflat membrii familiei și prietenii apropiați, iar un invitat de seamă a fost Ilie Năstase, care a venit împreună cu iubita sa, scrie spynews.ro.

Simona Halep a vorbit recent despre obiectivele pe care le are în 2019. Lidera WTA a afirmat că vrea să-și treacă în palmares și câștigarea turneului de la Wimbledon, după ce în 2018 s-a impus la Roland Garros.

„Vreau să câștig un nou turneu de Mare Șlem, e un obiectiv pe care mi-l setez în fiecare en. Am câștigat Roland Garros, acum Wimbledon este obectivul. Sunt încrezătoare că voi avea un sezon bun, chiar dacă ar putea fi un început lent de an din cauza faptului că nu am jucat foarte multe meciuri la finalul acestui sezon”, a afirmat Halep.

