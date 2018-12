DE CE S-A DESPĂRŢIT de Simona Halep? UN BĂRBAT CELEBRU a rupt tăcerea. News alert

Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep a precizat într-o amplă declarație de ce a ales să pună punct colaborării cu tenismena româncă.





Cahill a spus, printre altele, că s-ar putea să regrete la un moment dat această decizie și a precizat că a ales să se dedice mai mult fiului său, care urmează să intre la facultate.

„Comunicarea cu Simona a decurs în regulă, e practic parte din familia mea. Ea ştia că urmează un an important pentru mine. Băiatul meu are 17 ani, vrea să devină şi el jucător de tenis şi să ajungă la colegiu în SUA. Aşa că era dificil să mai pot călători 35 de săptămâni pe an.

A fost o decizie uşoară din punctul de vedere al familiei, însă destul de dificil să mă despart de Simona! Ea este însă o campioană, a înţeles şi m-a susţinut”, a precizat Darren Cahill în cadrul unei emisiuni, potrivit Mediafax.ro

„Nu a fost o decizie foarte dificilă, dar s-ar putea să am nişte regrete când vor începe turneele şi o voi vedea pe teren. Totuşi, până la urmă această este decizia pe care am luat-o”, a mai spus Cahill.

Antrenorul australian a avut un răspun ferm, atunci când a fost întrebat dacă va mai antrena pe cineva anul viitor: "Nu voi mai antrena. Voi continua colaborarea pe ESPN, voi urmări tenisul, în special pe cel masculin".

Colaborarea dintre Simona Halep şi Darren Cahill a început în anul 2015. În această perioadă, sportiva noastra a câştigat primul Grand Slam din carieră şi a încheiat de două ori la rând pe primul loc in clasamentul WTA, în 2017 şi 2018.

