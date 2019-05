Halep-Bencic, în semifinala de la Madrid. La ce oră va fi marea revanşă după eşecul de la Dubai? News alert

Simona Halep, locul 3 WTA, va încerca, astăzi, să obțină o nouă calificare în finala Open-ului de la Madrid, turneu pe care românca l-a câștigat în 2016 și 2017.





Constănțeanca s-a calificat în „careul de ași” de la „Caja Magica”, după ce, ieri, a dispus de australianca Ashleigh Barty (9 WTA), scor 7-5, 7-5.

Adversara de astăzi a româncei, elvețianca Belinda Bencic (18 WTA), a învins-o în „sferturi” pe lidera WTA, japoneza Naomi Osaka, scor 6-3, 2-6, 5-7. Meciul Simona Halep - Belinda Bencic se va disputa nu mai devreme de ora 15:30 (în direct la Digi Sport 1.

De înfrângerea japonezei trebuie să profite Simona Halep, care este obligată să câștige turneul de la Madrid pentru a redeveni numărul 1 mondial.

„Am jucat contra ei la Dubai, am condus tot meciul, dar n-am reusit să câștig. Bineînțeles, că va fi un meci greu, însă este pe zgură, e altceva. Mă aștept la orice, dar am încredere că pot câștiga meciul”, a spus Simona Halep, la Digi Sport.

În februarie, Bencic s-a impus în faţa lui Halep (4-6, 6-4, 6-2) în sferturile turneului de la Dubai, care s-a încheiat cu victoria jucătoarei elveţiene.

Bencic are 2-1 în meciurile directe cu Halep. Românca a învins în 2014 în turul al treilea la Wimbledon, cu 6-4, 6-1, iar Bencic a profitat de abandonul Simonei în finala de la Toronto, în 2015, la scorul de 7-6 (5), 6-7 (4), 3-0.

