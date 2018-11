Hagi S-A IUBIT CU UN BĂRBAT? „De ce a divorțat de prima nevastă? Din cauza lui Handrea!” Dezvăluiri incredibile

Fostul fotbalist Sorin Răducanu a povestit o întâmplare petrecută la Sinaia, înainte de Revoluție, al cărei protagonist a fost Gică Hagi.





Sorin Răducanu, fost fotbalist și candidat la președinția FRF, a făcut câteva afirmații incendiare, la GSP Live. Cel vizat este Gheorghe Hagi, finanțatorul și antrenorul formației FC Viitorul.

„Hagi era timid și cu bun simț. Astea sunt plusuri. Minusuri sunt mai multe. Dacă vă spun una, vă explodează laptopul! Era până în 1989, la Sinaia. Erau mai multe vile între hoteluri. La una dintre vile, erau în vacanța de iarnă Hagi, Belodedici, Balint, doctorul Amer Dințarul și Gigi Becali.

M-am dus și eu și eram mai euforic, țipam pe acolo La mulți ani! și întrebam unde e Hagi. Ceilați au zis În camera aia și strigau Nu intra! Eu nu am ținut cont și am deschis ușa camerei, iar de sub plapumă se ițesc două capete, domnul Gică și domnul Dințar. Eu le tot ziceam La mulți ani! iar ei spuneau Hai că vorbim, lasă-ne în pace! Mai vorbim”, a spus Răducanu.

Înainte de prima soție, Hagi a stat 2-3 ani în casă cu un bărbat, Darius Handrea. De ce a divorțat Hagi de prima nevastă?! Din cauza lui Handrea!

Din pacate, vesti proaste pentru Monica Anghel! Ce se intampla cu ea, dupa ce a slabit brusc

Pagina 1 din 1