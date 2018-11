Guvernul DĂNCILĂ va fi EXECUTAT silit

Guvernul României se va confrunta, în perioada următoare, cu demararea procedurilor pentru executarea silită a sentințelor judecătorești prin care angajații din Educație au câștigat drepturi salariale restante.





“Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ constată faptul că în Proiectul de OUG privind rectificarea bugetară, nu au fost incluse sumele pentru plata sentințelor judecătorești, așa cum prevede legea. Această atitudine față de colegii noștri care au sentințe judecătorești din anii trecuți și care nu sunt puse în executare, va crea o stare justificată de profundă nemulțumire”, anunță FSLI într-un comunicat.

“Guvernul României are obligația de a respecta legea și de a asigura condițiile pentru

punerea în executare a sentințelor judecătorești. Așa cum un cetățean este executat imediat de către statul român în situația în care are o datorie financiară, firesc este ca și cetățeanul să primească de îndată datoria financiară pe care o are statul față de el. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă. În cadrul ședinței de Dialog social de la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, dar și în cadrul ședinței Plenului Consiliului Economic și Social, am solicitat MFP să facă efortul de a rezolva această problemă, avertizând că, în caz contrar, se vor demara procedurile pentru executarea silită a acestor sentințe judecătorești.

Singurul lucru acceptat de către Ministerul Finanțelor Publice este acela de a fi trecut un articol în OUG conform căruia: Până la sfârșitul anului 2018, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin HG, pot fi alocate sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale. Argumentul invocat de MFP potrivit căruia acești bani nu pot fi cuprinși în ordonața de rectificare, deoarece ar duce la depășirea deficitului bugetar, nu este acceptat, pe bună dreptate, de către membrii noștri de sindicat“, a declarat președintele FSLI Simion Hancescu.

