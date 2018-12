SUA, RUSIA și prezidențialele din 2004. Cozmin GUŞĂ despre victoria lui Traian Băsescu

Cozmin Guşă a vorbit la Realitatea TV despre speraţele românilor, despre exasperarea faţă de guvernarea PSD pentru a răspunde întrebării „Cum a reuşit Traian Băsescu să îl detroneze pe Adrian Năstase?” Sau cum a instalat, pe mâna lui George Soros, „a doua frăţie a Securităţii”, ceea ce ulterior a devenit „paralel”?





Analiza realizată de Cozmin Gușă surprinde momentul 2004, atunci când Traian Băsescu l-a învins pe Adrian Năstase în alegerile prezidențiale.

„Anul 2004 pornea sub auspiciile pe care le-am prezentat în Episodul 1 - Alegerile din 2000, care arătau o Românie pesedizată, un Adrian Năstase capturat, cel puțin la începutul anului 2004, de baronii importanți ai PSD. România, totuși, integrată în NATO, cu vizita lui George Bush la București, în toamna lui 2002, prin care ne anunța că deveneam membri ai Alianței. Încă eram la PSD. Practic, a fost o vizită istorică dar a fost privită cu foarte multă circumspecție, deși ni se anunța un lucru fundamental. În fine, ne venise rândul și George Bush a făcut, practic, o vizită prin care dorea să marcheze frontul dar și rolul pe care România ar fi trebuit să îl joace în plan militar și geo-strategic. Era interesant, însă din păcate noi nu pusesem în mișcare mecanismele de compatibilizare. Țin minte că în 2002, către final, eram destul de absent din România pentru că primisem o bursă din partea statului francez, o bursă de trei luni la Paris. Știu că a fost agitație mare în partid pentru că eram plecat o perioadă atât de lungă, dar era o oportunitate foarte bună întrucât era vorba de o școală internațională pe negocieri economice internaționale. Pe mâncătoria din partid din acea vreme, toți spuneau că dacă eu merg să mă pregătesc pentru negocieri economice internaționale, Năstase merge la președinție în 2004, e clar că urmează ca eu să fiu prim-ministru. Această situație venea peste sitituația în care încercam să impunem alegeri parlamentare anticipate. Eu eram în Franța, dar veneam joi seara la delegația permanentă și apoi luni dimineața plecam. Făceam cursuri marți, miercuri, joi vineri”, a explicat Cozmin Gușă.

Rolul cheie al Bucureștiului

„Venind în țară am găsit o viermuială de tip politicianist apropo de locurile la tribună, cine să stea mai aproape de Bush, cine ce să facă, o chestie tipic românească. Acolo, s-a întâmplat un lucru pe care l-am descifrat mai târziu. La acea mare tribună, unde eu nu m-am dus, lumea nu era lămurită de ce avea să spună președintele SUA. Și, dintr-o dată, pe lângă apariția curcubeului, George Bush spune o chestie șocantă, dedicată întâlnirilor fără presă, în care decretează faptul că Bucureștiul trebuie să joace un rol de punte de negociere între Washington și Moscova. Și eu m-am mirat pentru că nu îl bănuiam pe Bush Jr. de asemenea capabilități geo-politice. Lumea a rămas perplexă și atunci Adrian Năstase a făcut o greșeală capitală, la câteva zile, întrebat ce a vrut să spună George Bush. Dintr-un soi de timorare a unui fost membru al Partidului Comunist care nu vrea să fie legat de Rusia sau de Moscova, el a dat un răspuns greșit în are a spus că nu a înțeles ce a vrut să spună președintele american, în loc să își asume ceea ce era de fapt. Ce se întâmplase? George Bush ca să fie ordonat era pregătit cu două categorii de notițe, cele din partea oficială și cele din partea neoficială, pe care trebuia să le spună într-un cerc restrâns. Și nu știu ce a făcut, dar a încurcat notițele. De ce spune asta? Pentru că la câțiva ani distanță am stat la o masă cu consilierul care i-a scris discursul, o persoană foarte preocupată de România, Damon Wilson, și care mi-a zis la întrebarea mea toată povestea. Treaba pe care trebuia să o spună cu factorii de decizie din România, a spus-o cu tribuna. Acum dacă a făcut sau nu intenționat acest lucru, rămâne de văzut, dar a încurcat bilețelele și a spus un lucru de strategie geo-politică discretă la microfon”, a povestit consultantul politic.

Conform lui Cozmin Gușă, acesta era un element care arăta României drumul de urmat și rolul pe care urma să îl avem ca graniță NATO și ca partener strategic al Statelor Unite.

„Mesajul era următorul: Noi, SUA, nu putem să avem contacte directe cu Rusia lui Vladimir Putin, dar voi, România, că sunteți la graniță, aveți un trecut comunist, trebuie să fiți o punte de legătură. Asta era strategia. Din cauza faptului că Bush a dezvăluit-o, iar ai noștri erau stresați, nu au mai dorit să discute despre asta într-un mod argumentat. Deci, cam asta a fost cu debutul nostru în NATO, o neînțelegere care nu a fost speculată de către ai noștri și care ar fi putut să ne valorizeze în plan internațional. Era mare lucru, am fi putut avea foloase mari. Așa stăteam la nivelul anului 2003”, a completat el.

Năstase devenise o marionetă

Cozmin Gușă a mai spus că în 2003, după ce a demisionat din PSD, și-a înființat un ONG, numită "Inițiativa 2003" și în care se vorbea despre solidaritate, despre pericolul baronilor. ”Pentru societate era cam devreme, dar convingerile mele erau foarte clare”, a continuat acesta.

Potrivit consultantului politic, la acea vreme PSD avea 40% în sondaje, Adrian Năstase peste 40% înaintea anului electoral. ”Țin minte că în toamna aceea începuse să mă caute Băsescu. El simțea că în jocul lui politic din 2004 ar fi avut nevoie de mine. Eu nu voiam să aud de Băsescu pentru că în perioada în care am fost la PSD avusesem o convenție ca să mi-l lase pe Băsescu mie, în sensul că mă puteam bate cu el și în ringul de box și în noroi. Am avut suficiente scene în care într-un fel mi-a luat frica și nu își mai permitea să vină cu argumente și trecea direct la jigniri. Pentru acest fapt, Năstase mi-a propus să fiu, în 2004, contra-candidatul lui Băsescu la primăria generală a Capitalei, lucru pe care l-am acceptat, dar în condițiile mele. Când l-am văzut pe Năstase că mă trădează, practic am renunțat la proiect, dar am acceptat să mă bat cu Băsescu”, a declarat acesta.

Cozmin Gușă a afirmat că Băsescu, știind toate aceste lucruri, a vrut să își securizeze un front. ”A început să mă curteze în 2003, însă nu i-am dat niciun răspuns. Prima dată când ne-am întâlnit i-am spus clar: Băi, Traiane, ne-am bătut prea mult, nu se poate, nu merge. El mi-a răspuns: Merge, totul pentru victorie. Am cedat târziu, în ianuarie 2004. De ce? Vedeam totuși cum Năstase devenise ușor - ușor o marionetă a unui sistem de complicități din jurul lui, cu toată camarila din jurul lui. Asta pe mine m-a speriat pentru că eu vedeam mai departe că dacă Năstase iese președinte cu această camarilă care l-a înhățat, cu acest partid pe care nu îl mai controlează, pericolul este major pentru România. Și asta m-a făcut să acceptat discuțiile cu Băsescu și în ianuarie 2004 am bătut palma. Dar cum? Eu aveam un set de cinci principii la Inițiativa 2003 care se refereau la solidaritate națională, integrare euro-atlantică, lupta împotriva baronilor. Și am semnat cu el un protocol pe baza acestor principii, în sensul dacă el semnează și accepta ca PD-ul să le urmeze. Băsescu nu se aștepta la asta. După aceea, am ieșit amândoi la o conferință de presă. El a venit cu o plasă. În timpul conferinței a scos din plasă un Pinocchio. Eu când îl acuzam în 2002 și 2003 că minte foarte mult, îi ziceam Pinocchio și i-am trimis cadou o păpușă Pinocchio ca să se uite tot timpul la ea și să nu mai mintă. El a ținut minte, a păstrat păpușa și la conferința de presă în care anunțam alianța nostră, el a spus pe masă Pinocchio ca să arate că nu mai minte și că și-a asumat chestia cu Pinocchio, dar să îmi răspundă și mie”, a detaliat consultantul politic.

Băsescu ar fi putut fi un președinte de succes

Potrivit lui, Băsescu era de departe cel mai talentat politician. ”Eu în continuare cred că dacă Băsescu nu ar fi fost acaparat de camarila sa și de către fel de fel de oameni din serviciile secrete care nu voiau bine României, ar fi putut să fie un președinte de succes. Din păcate, oamenii care te înconjoară la un moment dat și care nu cred în proiectul tău, în loc să potențeze calitățile pe care le ai, îți pontențează defectele”, a precizat acesta.

„Băsescu la nivelul anului 2004 își îmbrăcase cămașa morții, era în faza în care dosarul flota se plimba pe la Cotroceni, cu Șerban Nicolae care mai dădea sau nu avize din funcția de consilier al lui Iliescu pentru urmărire penală, înconjurat de avocați. Era un Băsescu care dormea 3-4 ore pe noapte, cu stres, de frica pușcăriei, că au fost multe arestări în 2004. Nu avea știința de a empatiza cu partidul lui, îi plăcea să impună și atât, și asta i-a adus o lipsă de solidaritate în partid pe care o trata cu multă autoritate”, a mai explicat Cozmin Gușă.

Despre Elena Udrea, consultantul politic a spus că ea a intrat în sistem aproape de Băsescu la alegerile locale din 2004, dar candidând din partea alianței Dreptate și Adevăr, dar pe locurile PNL. ”Cert este că Elena Udrea a fost alegerea lui Theodor Stolojan și a lui Ludovic Orban ca să fie prima pe lista de consilieri generali la Muncipiul București. Elena Udrea lucrase cu mine la PSD, a fost consiliera mea pentru șase, șapte, opt luni, în 2002. După aceea a devenit un fel de șefă pe partea juridică la grupa consilierilor generali care făceau alianță în favoarea lui Băsescu. La locale în 2004, a mai fost un moment interesant. Din lipsă de candidați care să se bată cu Băsescu, Năstase a ales o soluție proastă, pe Mircea Geoană, care nu era recomandat pe partea de administrație. Și a fost bătut din primul tur. Năstase îi sugerase că dacă face acest sacrificiu când va câștiga alegerile prezidențiale îl va pune prim-ministru. Acest sacrificiu i-a retezat potențialul politic”, a mai spus acesta.

Cozmin Gușă a explicat că PUR era o construcție mai veche a lui Voiculescu și el a avut mereu ambiția asta de a avea partidul lui. ”A încercat să facă fel de fel de giumbușlucuri dar fără succes. Practic atunci nu juca potențialul politic, ci pe cel mediatic, pe care îl negocia”, a explicat el.

„În 2004, PSD-ul cu guvernarea în mână dădea orice fel de bugete primarilor PSD ca să recâștige alegerile. Noi trebuia să luptăm și în condițiile în care presa era partizană, Voiculescu era de partea PSD-ului cu Antenele. Trebuia să luptăm să găsim un canal și am generat o garnitură de candidați și am reușit, cu mine șef de campanie, nu doar să obținem un scor de 15%, ceea ce era dublu față de potențialul PD-ului lui Băsescu, ci și zece comunități urbane cu primar, inclusiv în București”, a spus acesta.

Realitatea TV, o insulă de normalitate

Cozmin Gușă a mai precizat că partea cu media este interesantă. ”În 2003, după ce am plecat de la PSD am început o comunicare cu Sorin Ovidiu Vântu. Eu, necunoscându-l pe Vântu, am refuzat să mă întâlnesc cu el când eram la PSD pentru că nici nu înțelegeam ”animalul”. Dar, după aceea am început să vorbim. Aceasta a fost o șansă pentru că Vântu în 2003-2004 a negociat și a cumpărat Realitatea TV. A fost singura televiziune care a susținut și altceva în afară de PSD și Năstase. A fost o insulă de normalitate în acea perioadă. Practic Realitatea a fost singura entitate care mediatiza corect. Băsescu spune că a ajuns președinte singur, dar el avea multe datorii, de la mine, până inclusiv la Vântu care a contat foarte mult”, a completat el.

Acesta a mai povestit că erau vremuri foarte dure atunci. ”Eu am găsit de două ori șobolani moți în fața casei în cutie de carton. Era clar semnul mafiei că urma să te ”cureți”. Se juca dur atunci. Prima dacă când am găsit cutia cu șobolanul, l-am băgat în coșul de gunoi, iar a doua oară am luat în mașină cutia și l-am pus într-un coș de gunoi de lângă o clădire în construcție, nu cumva ca cineva din familia mea să vadă și să se sperie. S-au întâmplat și astfel de lucruri în 2004”, a spus acesta.

Potrivit lui, nimeni nu lua în calcul idea ca Năstase să fie băutut la alegerile prezidențiale pentru că contra-candidatul lui era Stolojan. ”Ei nu își făceau probleme, Stolojan trebuia să joacă un rol șters, iar Năstase să câștige”, a mai spus Cozmin Gușă, adăugând că el l-a anunțat pe Băsescu că nu se va implica în campania lui Stolojan.

Momentul ”Dragă Stolo...”

„I-am spus și lui Băsescu: noi, cu Stolojan, pierdem meciul! Campania mergea din ce în ce mai prost, Stolojan nu avea priză la oameni. Raluca Turcan era șefa lui de cabinet, iar el nu făcea nimic fără acordul ei. Și la un moment dat, Stolojan fiind stresat, cu o față ciudată s-a dus la Iași în campania și a trecut printr-o ușă de sticlă, pe care nu a văzut-o, s-a tăiat la cap. PSD-iștii au folosit chestia ca să îl arate cât e de nepregătit și dezorientat. A fost un semnal de alarmă. La scurt timp după, era o acțiune a Alianței Dreptate și Adevăr la Satu Mare la care avea de făcut ceva în campanie și a trebuit să merg și eu. Acolo, m-am întâlnit cu Stolojan la masă, la o întâlnire a oamenilor de afaceri. Am discutat acolo, erau câteva sute de oameni. Și la un moment dat Stolojan se apucă de plâns. Da, a început să plângă. I-am zis să mergem să ne plimbăm puțin pe afară. A început să plângă mai tare. Am încercat să vorbesc, mi-a zis de presiunile de la PSD, șantaj...Mă gândeam, cine să îl șantajeze pe un om al statului. L-am condus în cameră și m-am întors în restaurant să mă gândesc. Era septembrie pe la final, nu mai era mult până la alegeri. Mă gândeam dacă Stolojan plânge așa la o întâlnire cu prietenii, ce o să facă la dezbaterile cu Năstase, cu dușmanii. L-am sunat pe Băsescu, i-am povestit. Băsescu a rămas mut. I-am zis că nu avem ce face, trebuie să facem rocadă pentru că omul nu mai rezistă. S-a generat acel moment cu plânsul lui Băsescu și cu dragă Stolo...”, a povestit Cozmin Gușă.

„Important este cum a ajuns Băsescu la acel plâns și la acea situația care a fost extrem de profitabilă din punct de vedere electoral. Nu s-a prins lumea că e jucată, dar eu eram prin spate, mă apucam de cap. El ca actor politic a avut dreptate.

După aceea a urmat o conferință de presă și iar se apucă să plângă. Pentru mine era deja prea mult”, spus acesta.

„Atât de mare era pericolul din partea baronilor, iar misiunea lui Băsescu era să stopeze. Cu Băsescu, așa s-a consumat și am intrat în campanie. A intrat în scenă Călin Popescu Tăriceanu ca viitor pontențial prim-ministru. Dar a mai fost o ciudățenie în campania electorală din 2004, eu tot îi spuneam, atacă-l pe Iliescu, cu KGB-ul... și el tot ezita. Și la un moment dat ne-am dus la Maramureș și am făcut o modificare în program și înainte de Băsescu am vorbit eu, în fața unei săli de 1000 de oameni și l-am luat pe bătrânul Iliescu de la origini, de la Moscova și sala era în delier. Băsescu nu a mai avut ce să facă, a perfecționat discursul. Campania a decurs bine, nu se credea că Băsescu va câștiga, dar eu vedeam trendul”, a mai explicat Cozmin Gușă.

Acesta a mai spus că partenerul american îl evalua pe Băsescu prin prisma unui rău necesar.

