O gaură neagră situată în deșertul din estul Yemenului naște mistere neexplicate nici în prezent. Unele voci susțin că aceasta s-a format prin eroziunea de calcar sau în urma mișcării sărurilor geologice. Altele spun că ar fi vorba despre un „supervulcan” care, la un moment dat, va erupe.

Puțul Barhout, cunoscut și sub numele de „Fântâna/Gura iadului”, fascinează atât oamenii de știință, cât și turiștii. Fenomenul este înconjurat la tot pasul de povești cu spirite rele și demoni care ar putea să aibă legătură cu formarea găurii negre.

Cum arată interiorul găurii negre

Puțul se află la aproximativ 1.300 de kilometri est de capitala Sanaa, în apropiere de granița cu Omanul. Deșertul în care este situat se află în provincia yemenită Al-Mahra, la Hadhramaut. Adâncimea aproximativă a găurii estimată de oamenii de știință se situează între 100 și 250 de metri, în timp ce lățimea ar fi de 30 de metri.

Potrivit legendelor locale, „Gura iadului” ar reprezenta, de fapt, o închisoare pentru demoni. Localnicii se tem să se apropie de gaură și evită zona cu orice preț, de teama unui blestem. În interiorul puțului, mirosul emanat este foarte greu. Într-un stat trecut prin multe fenomene neplăcute – războaie civile și alte grave dezastre -, localnicii vor să-și protejeze pacea, astfel încât evită chiar și să vorbească despre puț.

În gaură nu se pot observa foarte multe. Marginea acesteia confirmă că datează de foarte mulți ani.

În interior, lumina Soarelui nu pătrunde deloc, însă din gaură ies, uneori, păsări, care ulterior se reîntorc în adâncurile puțului. Folclorul local susține că obiectele din apropierea găurii sunt „supte” de aceasta.

Geologii nu au reușit niciodată să pătrundă spre fundul găurii

Oficialii yemeniți au transmis presei internaționale că nu sunt în cunoștință de cauză de ceea ce se află în gaură. Oamenii de știință nu au reușit niciodată să pătrundă până pe fundul acesteia.

„Este foarte adâncă, nu am ajuns niciodată pe fundul ei, este prea puțin oxigen și nu există ventilație”, a spus Salah Babhair, directorul general al autorității locale pentru studii geologice și resurse minerale.

„Am mers să inspectăm zona și am intrat în puț. Am ajuns la o adâncime de peste 50-60 de metri și am observat lucruri stranii în interior. Am simțit și un miros ciudat… Este foarte misterios totul”, a mai relatat geologul.

Potrivit specialistului, puțul ar data de „milioane și milioane” de ani. „Aceste locuri au nevoie de mai mult studiu, de cercetări și investigații”, a mai spus geologul.

Camerele video introduse în interiorul găurii de către oamenii de știință nu au reușit să surprindă foarte multe fenomene, din cauza absenței luminii solare dinăuntrul acesteia.

Pe de altă parte, astfel de găuri adânci pot fi cauzate și de activități umane, precum: foraje, minerit, construcții, potrivit Digi24.