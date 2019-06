PATA RÂT, locul nermarcat pe hartă, care înseamnă boală, sărăcie cruntă și chiar moarte. Imaginile unei lumi mai puţin ştiute în România

Se ajunge destul de greu acolo, cu mașina sau pe jos și doar dacă ești dispus să ai parte de aventura vieții tale. O potecă presărată cu pericole, pe care o poți urma cu ochii închiși, după miros. În zare se vede un fel de Everest construit din gunoi. Miasmele te avertizează de la primul pas către direcția gropii de gunoi Pata Rât că la destinație te așteaptă boala, sărăcia cruntă și chiar moartea însăși.





E un amestec de mirosuri pestilențiale pentru un străin al zonei, ceva ce greu poate fi descris, dar sigur o veritabilă fabrică de microbi pentru locuitorii din zonă. Jurnaliștii Evenimentului Zilei însoțiți de talentatul fotoreporter clujean Andrei Gubaș au mers pe acest traseu și au ajuns în locul groazei: un munte de gunoaie neîngrădit, dar strașnic păzit de o armată de maidanezi cu colții rânjiți de foame

Nu știe nimeni de unde vine numele Pata Rât, nu apare pe nici o hartă, dar el înseamnă locul unde se află groapa de gunoi de la periferia unuia dintre cele mai bogate orașe din România, Cluj-Napoca. Aici, autoritățile i-au împins pe cei săraci. În unul dintre cele mai mari ghetouri din țara noastră, unde peste 70% din populație e de etnie romă, își duc traiul zilnic aproape 2.000 de suflete, dintre care sute de copii.

Viețuiesc între un morman de gunoaie și cenușa toxică

Când vorbim despre Cluj ca fiind un model de civilizație, cultură și prosperitate, nu ar trebui să uităm un lucru. Înainte de a fi TIFF, Untold sau Electric Castle, Clujul a fost cunoscut prin Pata Rât. Ea se găsește pe dealurile de lângă al cincilea oraș ca mărime din România, iar movila atinge în anumite locuri înălțimea unei clădiri de șase etaje. Locul emană un miros nociv și substanțe despre care organizațiile de protecție a mediului susțin că sunt otrăvitoare pentru sol și pentru om. Totodată, cei aproape 200 de copii care locuiesc în zonă se joacă printre deșeuri, acolo unde zecile de familii și-au improvizat locuințe din resturi, după ce au fost evacuate din tabere asemănătoare.

Cartier clădit chiar printre gunoaie, din gunoaie!

Oamenii ne-au arătat cum e să trăiești în groapa de gunoi a unuia dintre cele mai bogate orașe din România. Aici viața se scurge în ritmul în care sosesc mașinile de gunoi. Mirosul usturător i-a făcut să nu mai vadă mizeria. Acolo mănâncă, acolo dorm, acolo își întemeiază o familie, acolo își cresc copiii. Într-o groapă imensă de gunoi, oamenii caută fiare sau peturi, singurele lucruri care le mai aduc bani pentru hrana cea de toate zilele. Dacă nu găsesc nimic de vândut, resturile putrezite din sacii menajeri devin alimentele cu care se hrănesc.

„Mai mare sărăcie nu-ți trebuie”

Gabriel L. are 60 de ani, iar jumătate din viață a trăit printre gunoaie. Din momentul în care a ajuns în acest loc mizerabil, bărbatul a uitat ce înseamnă aglomerația de la oraș. A uitat cum e să trăiești presat de timp. În groapă, secundele sunt ore, iar orele sunt zile. „Mai mare sărăcie nu-ți trebuie! Eu îs din Așchileu Mare, acolo am lucrat. Nu-s prea sănătos. Am zece copii, toți îs prin Gherla, la școala ajutătoare. Unii-s căsătoriți. Femeia mea e moartă de opt ani. I-o plăcut să bea și așa o fost. O rămas fata de doi ani și șase luni. O rămas și io sângur am crescut-o. Am luat alocația de pe copii. Acum, mai fac și io ce pot. Mă mai ajută copilu de jos cu ce poate, că am un fecior carei însurat jos (în oraș n.r.). Are și el patru copii mici. Mă mai duc cu căruța, mai strâng flacoane de bere. Vine iarna, înghețăm de frig aici. Prin septembrie mă apuc să strâng lemne să am pe toată iarna. E greu, foarte greu. Mi-e milă de copilașul ăsta. Dacă ar da Dumnezeu să fiu bine, măcar să învețe carte. Măcar ei să nu ajungă așa. Să învețe școală, să iasă măcar ei din sărăcia asta”, ne-a povestit bărbatul, cu lacrimi în ochi.

La Pata Rât am cunoscut-o și pe Maria, o tânără de 20 de ani, care a ajuns în groapă după ce a aflat că urmează să fie mamă, împinsă chiar de bărbatul căruia urma să îi dăruiască primul copil. În urmă cu un an, fata a aflat că este însăr cinată. Această veste ar trebui să reprezinte un motiv de bucurie pentru majoritatea femeilor. Pentru Maria, însă, nu a fost așa. Când a aflat că va avea un copil, bărbatul a părăsit-o. „S-a dus. M-a lăsat cu tot cu copil aici, în groapa de gunoi”. De doi ani, tânăra trăiește un calvar, însă nu singură, ci alături de Ștefan, micuțul ei, unica speranță de care se agață.

A născut chiar în acel infern

Maria l-a născut pe Ștefan în baraca sa, printre gunoaie. De multe ori se trezește noaptea plângând pentru viața mizerabilă pe care o duce. Puiul ei este, însă, acolo să o încălzească cu un zâmbet. Lipsită de grija și susținerea unei mame, Maria a găsit aici ceea ce nu a avut acasă, o familie. Aici a cunoscut-o pe Ioana, o femeie în vârstă de 56 de ani, văduvă și fără copii. A ajuns și ea printre gunoaie după ce bărbatul i-a murit într-un accident pe șantier. Acum, tânăra și bătrâna se ajută reciproc.

„La București e la fel?”, întreabă. Iar nouă ni se pune un nod în gât și plecăm îngânând un răspuns care nu iese nicicum.

În secolul XXI, fără apă și curent

