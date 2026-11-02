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Grigore Antipa este protagonistul volumului 3 al seriei care reconstituie, pe înțelesul copiilor, portretele unor români remarcabili. De marți, la chioșcurile de ziare!

Grigore Antipa este protagonistul volumului 3 al seriei care reconstituie, pe înțelesul copiilor, portretele unor români remarcabili. De marți, la chioșcurile de ziare!
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Din cuprinsul articolului

Aventură în Delta Dunării

Colecția “Români de succes” continuă la chioșcurile de presă cu volumul GRIGORE ANTIPA SALVEAZĂ DELTA DUNĂRII. Motanul Oscar îi invită de această dată pe copii în Delta Dunării, unde îl vor cunoaște pe Grigore Antipa, naturalistul al cărui nume îl poartă acum unul dintre cele mai iubite muzee din București. “Atunci când obosesc de prea mult studiu, merg la pescuit. Mie chiar îmi plac peștii! Și în acvariu, și în farfurie, așadar, excursia programată în Delta Dunării mi s-a părut prilejul ideal pentru a afla lucruri interesante despre pasiunea mea. Unde mai pui că am avut și ocazia unică de a petrece timp în compania savantului Grigore Antipa. Am fost și în minunata Pădure Letea și n-a lipsit mult să fiu înghițit de niște nisipuri mișcătoare. Ce aventuri grozave!”, le transmite Oscar celor mici. Însoțindu-l pe simpaticul motan, copiii vor afla povestea omului datorită căruia ne putem bucura și astăzi de acest colț minunat de natură numit Delta Dunării.

Volume de colecționat cu ilustrații captivante

Prin Colecția “Români de succes”, cei mici vor descoperi inventatori, oameni de știință, personalități istorice sau artiști ale căror nume și realizări merită cunoscute. Editura Corint Junior  aduce acum această colecție valoroasă și la chioșcurile de ziare. Volumele destinate copiilor peste 6 ani sunt cartonate, iar paginile prind viață prin ilustrații captivante, pline de expresivitate. Cărțile îmbină armonios adevărul istoric cu farmecul imaginației.

Prin Colecția „Români de succes”, personalități marcante se transformă în eroi de poveste și ajung mai aproape de copii. La fiecare două săptămâni, un nou volum vă așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara.

Căutați GRIGORE ANTIPA SALVEAZĂ DELTA DUNĂRII, începând din 3 noiembrie! Preț 49.99 lei.

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Volumele colecției și datele de apariție

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Constantin Brâncuși și coloana din văzduh – Acum la chioșcuri

Grigore Antipa salvează Delta Dunării – 3 noiembie

Hariclea Darclee și misterul partiturii dispărute – 17 noiembrie

Petrache Poenaru și războiul împotriva petelor de cerneală – 2 decembrie

Ana Aslan și elixirul tinereții – 15 decembrie

Emil Racoviță și expediția spre Polul Sud – 29 decembrie

Traian Vuia și pasărea de metal – 12 ianuarie

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