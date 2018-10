Greu din PSD INTERCEPTAT ŞI DE RUŞI, ŞI DE AMERICANI. Înregistrări explozive în care apar Dragnea şi un ÎNALT OFICIAL AL SUA

Vicepreşedintele PSD, Adrian Ţuţuianu, a lansat declarații-bombă într-o înregistrare făcută publică de postul de televiziune România Tv şi în care, printre altele, a menţionat că a chefuit cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm.





Cei doi ar fi petrecut până la 2:00 la restaurantul hotelului Peștera, care aparține unui fost parlamentar PSD.

„Am stat, am mâncat, am băut, am stat până la 2 noaptea”, precizează Țuțuianu în înregistrare.

„A doua chestiune: A fost foarte deranjat de venirea lui Hans Klemm la Târgoviște, deși eu am fost corect cu el. Cu o lună înainte i-am spus: Uite, m-am dus cu Klemm la vreo trei aplicații de-astea militare și am avut și două întâlniri la Parlament… la Ministerul Apărării. Eu nu m-am dus vreodată la vreo ambasadă.

Cine a vrut să vorbească cu mine i-am chemat la Ministerul Apărării. Cu americanii m-am văzut mai des că cu semnătura mea s-au cumpărat rachetele Patriot și în ziua când am plecat de la minister primisem aprobarea Congresului American pentru rachetele HIMARS.

Astea sunt contracte Guvern la Guvern, le-am semnat fără să-mi fac o mie de socoteli. I-am spus că-l chem pe Klemm. I-am propus următoarea chestiune. I-am zis atunci Liviule..., într-o discuție, eu în general vorbeam cu domnul președinte, dar eram amândoi la o cafea.

I-am zis: măi, ca să îmbunătățim relațiile cu partenerii ăștia occidentali importanți, cred că e bine ca fiecare să încercăm să-i luăm la discuții, să-i ducem prin județe, mai dăm o masă, mai cântăm o horă, mai facem un foc de tabără prin apropiere”. Zic Eu, uite, îl chem pe Klemm la Târgoviște. L-am chemat pe Klemm la Târgoviște. Ați văzut că am avut o întâlnire cu primarii, ne-am dus la masă.

– V-a sunat înainte… – Ă? – V-a sunat înainte, seara… - Nu, dimineața m-a sunat…Klemm…. – V-a sunat el să nu-l mai primiți, că dăduse o declarație. – Nu puteam să fac așa ceva. Adică nu puteam să-i spun Băi, nu mai vii că ai dat tu o declarație”, a precizat Țuțuianu.

„L-am dus la masă la prânz, am discutat despre incompatibilități. Faptul că a vorbit cu niște primari care i-au spus niște lucruri i-a schimbat un pic din atitudine. Știți ce am constatat? Că mai rău erau consilierii de la Ambasadă decât Klemm. Ăia…Fără discuții. (NEINTELIGIBIL)

