Gorghiu: alegerea primarilor trebuie să se facă în două tururi de scrutin

Alina Gorghiu, senator PNL de Timiș, a anunțat joi, la Timișoara că Partidul Național Liberal susține organizarea alegerilor primarilor în două tururi de scrutin.





Proiectul de lege referitor la revenirea la alegerea primarilor în două tururi a fost inițiat de PNL. Acesta a fost retrimis, miercuri, la comisia de specialitate din Camera Deputaților, cu un raport de respingere din partea comisiei de specialitate, iar la vot s-au înregistrat doar 158 de voturi pentru respingere, faţă de 165 necesare.

„Un proiect care a scindat coaliția și pe care insist foarte tare ca ALDE să rămână consecvent în vot este cel al alegerii primarilor în două tururi de scrutin. Este un element important pe care noi am insistat și înainte de alegerile din 2016, am insistat prin două proiecte de lege depuse în Parlament. Este un proiect care se află în camera decizională, Camera Deputaților, și pentru care noi și cei de la ALDE, USR și alți colegi din opoziția parlamentară am votat pentru. PSD este cel care s-a împotrivit, proiectul este întors din nou la comisie, însă fac un apel acum, cu doi ani și ceva înainte de alegerile locale, să ne ținem de cuvânt, pentru că toți liderii politici, inclusiv domnul Dragnea, am promis la momentul anului 2016, când premierul Cioloș spunea că este prea târziu să dea ordonanța de urgență pentru alegerile în două tururi, am promis cu toții că ne angajăm să facem în așa fel legislația electorală, s-o modificăm astfel încât să revenim la un sistem democratic de alegere a primarilor. Aștept ca acest proiect să revină în plen pentru a fi votat”, a declarat Alina Gorghiu.

Pagina 1 din 1