GODSMACK în concert la Bucureşti şi pe 1 aprilie

Godsmack va canta la Bucuresti si pe 1 aprilie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti! Invitati speciali pentru showul de la Bucuresti vor fi Like A Storm din Noua Zeelanda.





Trupa s-a format in 1995 si a scos 7 albume de studio bucurandu-se de un succes international rapid. Trei dintre albume au fost consecutiv numarul 1 in Billboard 200, si anume: "Faceless", "IV" si "The Oracle". Au avut si 23 de piese in top 10 radio hits in Statele Unite, dintre care 17 au fost in top 5, un record pentru un artist rock.

Cel de-al saptelea album al trupei a fost lansat pe 27 aprilie 2018 si se intituleaza:"When Legends Rise". Inca de la infiintare, Godsmack au fost in turneul Ozzfest de mai multe ori, au cantat la cele mai mari festivaluri internationale si au umplut arene in jurul lumii. Trupa a vandut peste 20 de milioane de albume in mai putin peste 10 ani. In cinstea lor dupa succesul celui de-al saselea album "1000hp", orasul Boston are "Ziua Godsmack" pe 6 August, prin decretul primarului Marty Walsh.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

- Golden Circle (fara loc in fata scenei) - 180 lei in earlybird, 205 lei in presale si 220 la intrare + taxe 10 lei

- Acces General (fara loc, in arena) - 145 lei in earlybird, 165 in presale si 180 la intrare + taxe 10 lei

La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei.

Se pun in vanzare doar 1800 de bilete iar la Golden Circle sunt doar 400 de locuri. Concertul are loc in cort incalzit.

Un eveniment METALHEAD powered by ROCK FM

