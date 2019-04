Gigi Becali s-a săturat: „A fost o ciorbă reîncălzită! Nu o să mai iau de acum înainte ciorbă reîncalzită”

Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a declarat că nu va mai transfera jucători care nu-și mai găsesc locul în alte campionate, referindu-se la Adrian Stoian și Florentin Matei.





Gigi Becali a vorbit despre eșecul transferurilor lui Adrian Stoian și Florentin Matei, jucători aduși în această iarnă la FCSB. Cei doi fotbaliști nu s-au impus la gruparea „roș-albastră”, de care se vor despărți la finalul stagiunii. Gigi Becali a a firmat că nu va ma transfera jucători care nu-și mai găsesc locul în alte campionate.

„Nu este vina lui Meme Stoica. El doar mi l-a recomandat doar pe Raul Rusescu, dar pe Rusescu îl știam și eu. Pe Matei l-am luat că eram înnebunit după el când era la Astra. De Stoian l-am întrebat pe Meme ce părere are și mi-a zis că e bun, dar că nu putem să-l luăm, că e prea scump. Îmi spusese și Chiodi de el și când am auzit că e liber, am zis că îl iau. A fost o ciorbă reîncălzită! Nu o să mai iau de acum înainte ciorbă reîncalzită”, a declarat finanțatorul de la FCSB, pentru Pro X.

