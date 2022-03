Gest extrem al lui Cătălin Măruță! Ce a putut să facă vedeta PRO TV. Toata lumea a rămas mască. VIDEO

Cătălin Măruță a făcut un gest extrem, la care puțini dintre fanii săi se așteptau. Vedeta de la PRO TV a împlinit un an de când a devenit și realizator de podcast și la ultima ediție l-a avut invitat pe Tibi Ușeriu. Măruță a răspuns unei provocări inedite și s-a băgat în gheață, împreună cu omul care a devenit cunoscut datorită încercărilor extreme cărora le-a făcu față de-a lungul timpului.

Cătălin Măruță a răspuns unei mari provocări și a intrat în gheață

„Tibi Ușeriu, ultramaratonistul care a câștigat de 3 ori cea mai grea cursă de la Cercul Polar alergând ca să scape de trecut nu ca să ajungă primul! Podcastul integral”, a scris Cătălin Măruță pe contul de Instagram și a postat un filmuleț cu marea încercare prin care a trecut.

Tibi Ușeriu, singurul român care a reuşit să câştige cel mai dur maraton din lume, Ultra 6633, a vorbit fără ocolișuri despre viața la care a renunțat, cea de infractor. „Jefuiam mașinile de bani care transportau banii la bancă. Condamnarea a fost foarte mare pentru că la un moment dat am și împușcat un gardian. A fost un schimb de focuri. De asta am fost condamnat 23 de ani de detenție. Am intrat într-o pușcărie de maximă siguranță. Prima mea vizită am avut-o după opt ani. Nu am văzut pe nimeni în timpul asta, doar avocatul, dar și pe acesta îl vedeam printr-un geam”, i-a spus Ușeriu lui Cătălin Măruță.

Ultramaratonistul român, despre viața de infractor

„În primele 6 luni mi-am făcut bagaje de vreo trei ori ca să mă întorc înapoi în pușcărie. Îmi doream asta pentru că nu mă regăseam în libertate. Creierul meu era obișnuit cu vița de acolo. Psihologii spun că după cinci an de zile într-un loc, creierul tău e una cu locul în care stăteai. Eu acolo am devenit o legumă, pentru că nu aveam nevoie de nimic. Mâncarea îmi era servită, plimbarea îmi era servită, nu trebuia să îmi fac griji pentru ziua de mâine. Nu trebuia să îmi fac griji de nimic și atunci am devenit o legumă. Eram un număr în celulă. Clar că procesul de reabilitare a fost mai greu ca anii de detenție”, a mai povestit ultramaratonistul.