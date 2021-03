George Simion i-a desființat pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban, care ”bea în Parlament”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, la Parlament și au fost difuzate de postul de televiziune Antena 3.

”Nu AUR este vinovat pentru condițiile din spitale și pentru lipsa paturilor din ATI, ci cei care au condus România, care au cumpărat măști neconforme și teste pe care nu le folosesc, dar și care nu au luat măsuri după incendiile din spitale.

Noi sancționăm și spunem ceea ce o țară întreagă spune. Am încercat să o facem prin pârghii parlamentare. Nu ni s-a permis și astfel am ieșit la proteste. AUR a devenit oficial o țintă de când am cerut suspendarea președintelui Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis desfășoară o operațiune mare de discreditare a AUR. Este o luptă pe care AUR o are cu Iohannis, care nu e acuzat de faptul că îndemna oamenii la schi și care nu înțelege nimic din ce se întâmplă în pandemie.

Parlamentarii noștri sunt la discuții cu ministrul Lucian Bode pentru a opri abuzurile Jandarmeriei care au început marți seara în mai multe localități. De la 27 februarie nu mai putem depune la Camera Deputaților nicio interperlare.

George Simion s-a dus peste Lucian Bode, la MAI: Această guvernare e un sat fără câini

O țară întreagă a văzut cum protestatarii, printre care și minorii, sunt bătuți în dubele Jandarmeriei. AUR a fost acuzat fără să fie întrebat despre mesajul de amenințare trimis actriței Maia Morgenstern.

Acum l-au prins pe respectivul… Unele surse spun că este etnic evreu și noi ne trezim în mijlocul unei operațiuni de manipulare. Nu este posibil așa ceva, indiferent cât de mult ne urăște președintele Iohannis pentru că vrem să îl suspendăm.

Protestele trebuie să fie pașnice. Recomandăm asta tuturor. Este regretabil când sunt incidente, dar astfel de cazuri sunt izolate. Îndemnăm la proteste pașnice. Îi înțelegem și pe jandarmi, care sunt scoși noapte de noapte în stradă cu girofare.

Domnul Orban a spus că suntem excentrici și mâncăm în Parlament? El este ultimul care să vorbească despre excentricități în Parlament, pentru că el bea în Parlament”, a declarat George Simion în cadrul unei conferințe de presă.

