George Cosac: „E un nou prilej pentru România să demonstreze lumii că este capabilă să organizeze un eveniment de o asemenea importanță”

Președintele F.R. Tenis, George Cosac, consideră că Dr. Oetker Junior Trophy devine de la an la an un important punct de reper în calendarul internațional, informează Revista Sport Magazin.





”Dr. Oetker Junior Trophy” devine, de la an la an, un important punct de reper în calendarul european, un eveniment care a schimbat, deja, mentalități şi care a readus tenisul de calitate pe terenurile de zgură din cadrul Centrului Național de Tenis. Ediția din acest an este un nou prilej pentru România să demonstreze lumii că este capabilă să organizeze un eveniment de o asemenea importanță. Și dacă acest lucru se întâmplă este, în egală măsură, meritul partenerilor noştri, prietenii tenisului, compania Dr. Oetker România, precum şi al colegilor mei din cadrul federației. Dr. Oetker Junior Trophy a ajuns, aşadar, la a VIII-a ediție, o performanță pentru un turneu de categoria I, cu siguranță cel mai puternic pentru jucătorii de până în 14 ani din această parte a lumii”, a declarat Cosac.

La cea de a opta ediție a Dr. Oetker Junior Trophy, competiție internațională din cadrul Tennis Europe, categoria 1, care va avea loc în perioada 20-26 mai, vor concura peste aproximativ 200 de sportivi din 22 de țări.

“Am deosebita plăcere de a vă ura bun venit la o nouă ediție a Dr. Oetker Junior Trophy de la Bucureşti, care face parte din Tennis Europe Junior Tour. Aceste turnee internaționale oferă de opt ani încoace oportunități de joc şi un sistem unificat de clasificare pentru tinerii sportivi români şi pentru cei din toate lumea. Dr. Oetker Junior Trophy pregăteşte atât schimbul de mâine, cât şi actualele staruri ale tenisului românesc, iar rezultatele le culegem cu mare bucurie la nivel internațional. Competiția de categoria I, Dr. Oetker Trophy, care este similară cu Petit As din Paris, a ajuns să adune un număr impresionant de jucători din multe țări şi să se ridice la un nivel calitativ foarte ridicat de joc”, a declarat Ioan Cozma, Managerul General Dr. Oetker România.

În cadrul conferinței de presă, de luni, 20 mai, ora 11:00, de la Centrul Național de Tenis, va fi premiat Mihai Coman, nr.1 in clasamentul Tennis Europe, la categoria de vârstă 14 ani.

Alte decernări de trofee:

Trofeul Tinere Talente – fete, va fi decernat Evei Maria Ionescu de către Ioan Cozma (promotor al tinerelor talente în tenis); Trofeul Tinere Talente – băieti, va fi decernat lui David Carteputreda de către George Cosac (presedintele FRT); Anunțarea la conferință a Trofeului Fair Play, in memoriam Florența Mihai, va fi decernat de către Cătălina Cristea (director Turneu).

SCANDAL intre Viorica Dancila si Rares Bogdan! S-au lansat acuzatii grele!

Pagina 1 din 1