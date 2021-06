Una din emisiunile de colecție ale Evenimentului Istoric a fost cea cu Gelu Voican-Voiculescu. Timp de două ore și jumătate a răspuns la toate întrebările, chiar dacă în stilul care l-a consacrat, ne-a ținut acolo unde vroia el. Dar a spus o mulțime de lucruri interesante. Unul din ele este legat de evenimentele din martie 1990 de la Târgu-Mureș, când românii și ungurii au intrat în confruntări sângeroase.

Așa cum au demonstrat Tudor Păcuraru și Florian Bichir în cartea “Zori Însângerate”, o analiză a rapoartelor Biroului de Contraspionaj SRI din Târgu Mureș, totul avea la bază un plan conceput la Budapesta. O ipoteză incendiară, demonstrată cu documente. Cartea “Zori Însângerate” încă mai poate fi achiziționată online pe www.agoramag.ro.

Gelu Voican Voiculescu este un martor important al acelor evenimente sângeroase. Ca prim-vice prim-ministru în Guvernul Roman a fost trimis la Târgu Mureș pentru a liniști situația și a stabiliza cele două comunități.

Ce a făcut la Târgu Mureș în martie 1990? A intrat într-o unitate militară, pentru protecție.

Gelu Voican Voiculescu: “Acolo am dormit, acolo am mâncat. Sigur primul lucru pe care l-am făcut am luat legătura cu CPUN-ul județean condus de generalul Scrieciu care este un general adevărat care a luptat în Al II-lea Război Mondial și e un om care avea o răspundere și care singur nu putea face mare lucru. În CPUN-ul județean era și Elod Kinscecs și mulți alții, fratele lui Laszlo Tokeș, Andras Tokeș. Din primele discuții care le-am avut a apărut că din Biserica Reformată Maghiară care era pe o proeminență de relief există un emițător radio care emitea în limba maghiară tot felul de instigații clandestine. Pe loc am luat o echipă militară și cu oameni din comisia asta din care făcea parte și Attila Vereștoy din partea CPUN am plecat acolo. Ne-am dus, nu se găsea cheia, am căutat în turn peste tot și n-am găsit nimic, dar nici măcar urme. În schimb, când am coborât la un perete era un teanc de 1,5 metri grosime de pancarte scrise în ungurește. Ștefan Kiraly mi le-a tradus.

D.A.: De tipul – Moarte românilor! Ardealul e al nostru!

G.V.V.: Groaznic. Maghiarii dat din colț în colț spunând că da asta scrie, dar poate nu au fost folosite. Apar în filmările făcute acolo, dar nimeni nu citește ca lumea decât dacă știe bine ungurește. După care m-am dus în centru acolo în dispozitivul instalat de generalul Mircea Chelaru, era atunci colonel cred, și erau două tabere: românii aproximativ corespunzător cu populația, cam 50%-50% erau. M-am dus în partea română am vorbit, erau foarte agitați dar cu mâinile goale. Am intrat în partea maghiară, nu știau cum să-și dea mâinile la spate…

M-am dus brusc spre ei, distanțele erau destul de mici. Aveau bețe cu câte un cui, aveau bucăți de fier beton, lanțuri groase și multe alte obiecte contondente. Fiindcă veni vorba acum, uitați un document oficial să-l arătați: 351 de topoare, 20 de răngi, 237 de cuțite, 230 de lanțuri, 39 de sticle incendiare, bâte, lănci, nunceag, praștie.

D.A.: Într-adevăr confirm că este un proces verbal din 19.0. 1990. ”De reținut că aceste obiecte au fost confiscate după încetarea confruntărilor agresive colective. Deci au fost arme albe și obiecte contondente și confiscate de la cetățenii români de naționalitate maghiară la intrările în municipiul Târgu Mureș în perioada 21.03-26.03”. Și într-adevăr apar menționate 251 de topoare, 280 de răngi, 237 de cuțite, 39 de sticle incendiare, 8 furci…

G.V.V.: Și uitați altă anexă care spune : ”În luna martie 89 au intrat în România 16.123 cetățeni ai statului ungar. În aceeași lună a anului 1990 numărul acestora s-a ridicat la 94.372 în perioada 10-15 martie intrând 3120 maghiari, iar în perioada anterioară de Sărbătoarea Revoluției au intrat 2.000, acum în 1990 au intrat 43.895, chipurile pentru sărbătoare. Este un document oficial, anexa.”

De la ce a pornit conflictul de la Târgu Mureș? Așa cum a demonstrat și cartea “Zori Însângerate” totul a fost declanșat de un gest inexplicabil al lui Mihai Șora, la acel moment ministrul Învățământului, care dă un ordin ce aruncă în aer comunitatea românească din Târgu-Mureș.

G.V.V.: Declanșatorul tulburărilor a fost ”telegrama ministrului Învățământului Mihai Șora din 1 februarie 90 către Inspectoratul Școlar Județean Mureș al Frontului Salvării Naționale. Clasele cu predare în limba română din liceul Farcaș Bolyai se constituie în liceu care va funcționa începând cu trimestrul al II-lea provizoriu în localul Institutului de Subingineri din Târgu Mureș. Ministrul Învățământului: Mihai Șora.”

Acesta a fost factorul detonator, pentru că 14 clase cu predare în limba română au fost pur și simplu eliminate și în felul acesta liceul Bolyai a fost purificat de români și trebuia să rămână doar pentru maghiari.

Decizia arbitrară pe criteriul naționaltății a fost luată fără niciun fel de discuții cu nimeni, părinți, profesori,și a declanșat un protest spontan al elevilor. De asemenea, la Institutul de Medicină din Târgu Mureș s-a cerut ca să existe numai cu profesori exclusiv maghiari în limba maghiară. Liga Studenților a protestat și a spus: ”Liga Vor examina numai pacienți maghiari și vor fi tratați de medici maghiari. Foaia de observație va fi scrisă în limba maghiară, vor fi secții sau spitale separate pentru români și maghiari?”

Fără cuvinte. Ce mai poate fi spus? Doar că este o mărturie importantă ce vine să completeze un tablou al evenimentelor sângeroase din martie 1990, Târgu-Mureș.