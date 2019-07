În alt videoclip se aude un reporter strigând: ”Părăsiţi clubul încet, nu trebuie să vă panicaţi, totul este sub control, bine? Îndreptaţi-vă spre ieşire, fără grabă, nu vrem să fie oameni răniţi”.

Jess Storey, care a fost în clubul de noapte Papaya împeună cu prietenii săi, a declarat pentru Mirror Online: ”Flăcările depăşeau de două ori înălţimea copacilor, iar norul de fum creştea extrem de repede. Am văzut toate astea în timp ce filmam în sectorul Vip al clubului şi am observat cât de repede se întinde focul, de-a lungul golfului, datorită vântului puternic. Mulţi oameni au văzut ce se întâmpla şi doar au filmat ce se petrecea, nimeni n-a luat nicio măsură, nu se prea sinchiseau. Atunci am luat decizia să plec imediat, înainte de a avea loc o tragedie”.