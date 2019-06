Camioane în Mulţime cântă pe 29 iunie în deschiderea trupei Garbage

Garbage canta la Bucuresti sambata pe 29 iunie la Arenele Romane. Garbage au peste 25 de ani de activitate, timp in care au experimentat cu genuri dvierse, de la industrial rock la electronic rock sau grunge.





Garbage este genul de formatie in care fiecare membru compune si este implicat in orice detaliu ce tine de actul artistic al trupei. Poate si din acest motiv componenta formatiei este neschimbata.

In deschidere va urca pe scena trupa Camioane in Multime.

Grupul de electro-alternative rock a fost format in anul 2000 de catre Carmen Dinca (voce) si Emanuel Gheorghe "Fisa” (chitara, clape, productie). In 2002 apare albumul "Plastic” de pe care se remarca piesele "Toxic”, "Varianta 3”, "Plastic”, "Umbra”.

In 2005 trupa isi inceteaza activitatea. Revine in 2015 cu piese noi, "Fraiera Ta”, "Manifest "si un remake la "Plastic”. Cea mai noua piesa se numeste "Fara Oxigen”. Componenta actuala: Carmen Dinca – voce, Emanuel Gheorghe "Fisa” – chitara si clape, Matei Capitanu – bass si Alex Dinita – tobe.

Cu cele 6 albume de studio lansate, Garbage au atins vanzari de peste 17 milioane si au primit pana acum 18 Discuri de Platina, 10 Discuri de Aur si 1 Disc de Argint. Muzica lor le-a adus 7 nominalizari la Premiile Grammy, 2 nominalizari la BRIT Awards si peste 10 nominalizari la MTV Awards.

Formatia a ajuns rapid in preferintele fanilor, primul lor turneu mondial avand loc la doar doi ani dupa infiintare, in 1995 si a durat mai mult de 1 an de zile timp in care au sustinut concerte in America de Nord, Asia, Europa si Australia, In toata aceasta perioada au cantat alaturi de formatii precum Smashing Pumpkins, Fun Lovin' Criminals sau Placebo.

In cei 26 de ani de activitate Garbage a sustinut concerte in America de Nord si America Latina, in Europa si Africa, in Australia si in Asia, petrecand peste 5 ani in turnee.

Inspirati de artisti precum David Bowie, Blondie, Curve, The Smashing Pumpkins sau Iggy Pop, dupa 26 de ani de scena Garbage a ajuns actul artistic care la randul sau inspira alte formatii.

Biletele au urmatoarele preturi:

- Presale: 110 lei Cat C, 150 lei Cat B, 205 lei Cat A + taxe 5 lei

- La acces: 130 lei Cat C, 170 lei Cat B, 220 lei Cat A

Cat A - cu loc pe scaun in sectoarele K si E. Include bratara textila cu artistul, poster color si acces in locatie cu 30 de minute inainte

Cat B - fara loc, in fata scenei. Include bratara textila cu artistul

Cat C - cu loc sau fara loc in spatele categoriei B, in Arena

La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga taxa de 5 lei.

Pentru acest show datorita configuratiei speciale a evenimentului, se pun in vanzare doar 3500 de bilete. Numarul de bilete din Cat A si Cat B e limitat la 500 de bucati din fiecare categorie.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

