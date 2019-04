Game of Thrones. În 26 mai, la HBO, telespectatorii vor avea acces în culisele legendarului serial

Pe 26 mai, la HBO va fi difuzat documentarul „Game of Thrones: The Last Watch” în care telespectatorii vor avea acces la scenele din spatele filmărilor pentru sezonul final din Urzeala Tronurilor. Acest documentar va arăta „o cronică intimă şi personală" a popularului serial.





