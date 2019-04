Gafa de proporții făcută de un tabloid din Australia. Reacție unui cititor: „S-ar putea să fi ultima zi a cuiva la locul de muncă”

Tabloidul Daily Telegraph, cu sediul în Sydney, cu tendințe de dreapta, condus de omul de afaceri Rupert Murdoch, a apărut în ediția de joi conținând două pagini din cotidianului liberal Sydney Morning Herald. Totul s-a datorat unei erori de imprimare deoarece ambele cotidiene folosesc aceleași servicii de imprimare, conform bbc.com.

Good morning readers, today @DailyTelegraph printed 2 pages from The Sydney Morning Herald in some editions. Both papers share the same printing facility in Sydney's west and the error happened during the production process. We apologise for any confusion this has caused. pic.twitter.com/PzGSeLjlmH— The Daily Telegraph (@dailytelegraph) April 24, 2019