Gafă de proporții a unui politician: Valuri de revoltă după ce a vorbit despre femeile ucrainene. „Arată puțin respect, derbedeule!”. FOTO

Comentariile sexiste ale unui politician brazilian despre refugiații din Ucraina au stârnit și stârnesc în continuare mare indignare în rândul populației, precum și a ambasadorilor. Este vorba despre Arthur do Val, fost susținător al președintelui de dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro.

Cine este politicianul care a stârnit revoltă din partea maselor

Arthur do Val este un deputat în vârstă de 35 de ani, din São Paulo. Săptămâna trecută, el s-a deplasat în Ucraina pentru o perioadă de trei zile, sub așa-zisul motiv de a sensibiliza opinia publică cu privire la consecințele războiului declanșat de președintele Vladimir Putin.

Joi, Arthur do Val a postat pe Twitter o fotografie cu el însuși înconjurat de lăzi de cocktailuri Motolov în orașul de frontieră Uzhhorod. Partenerul său de călătorie, activistul de dreapta Renan Santos, a spus că au donat mii de dolari, au ajutat refugiații să treacă granița și „au filmat realitatea unei țări aflate în război”.

Nunca imaginei que um dia nessa vida ainda faria Coquetéis Molotov para o exército Ucraniano. Com @RenanSantosMBL pic.twitter.com/8bE3tulA0U — Arthur do Val – Mamaefalei (@arthurmoledoval) March 4, 2022

Călătoria lui Do Val a avut binecuvântarea lui Sergio Moro, fostul judecător și ministru conservator care speră să îl învingă pe Bolsonaro și pe rivalul său de stânga Luiz Inácio Lula da Silva la alegerile prezidențiale din octombrie. „Este întotdeauna lăudabil când ne punem cuvintele în practică”, a scris Moro pe Twitter.

„Femeile-zeițe” refugiate sunt „ușoare pentru că sunt sărace”

Astfel de obiective aparent nobile au fost însă spulberate vineri, când presa braziliană a publicat mesaje audio în care Do Val vorbea în termeni extrem de ofensivi despre refugiații ucraineni – dintre care peste 1,3 milioane au fugit peste hotare de la invazia lui Vladimir Putin din 24 februarie.

Într-una dintre înregistrări, politicianul spune: „Tocmai am trecut pe jos granița dintre Ucraina și Slovacia. Frate, vă jur… Nu am văzut niciodată așa ceva, sunt fete frumoase. Coada de refugiați are o lungime de 200 de metri sau mai mult, cu femei-zeițe total… Este un rahat incredibil… Coada din fața celui mai bun club de noapte din Brazilia nu se compară cu coada de refugiați de aici”.

Într-un al doilea fragment, Do Val spune: „Permite-mi să-ți spun, sunt ușoare pentru că sunt sărace”.

Într-un al treilea mesaj audio, el face remarci obscene despre ofițerii de securitate de sex feminin de la granița dintre Ucraina și Slovacia, înainte de a adăuga: „Pur și simplu de necrezut, tipule. De îndată ce se termină războiul ăsta, mă întorc”.

Reacția soției fostului ambasador al Ucrainei

Comentariile politicianului au stârnit repulsie, iar peste 40.000 de persoane au semnat o petiție online prin care au cerut expulzarea lui Do Val din parlamentul cu 94 de membri din São Paulo.

Fabiana Tronenko, soția fostului ambasador al Ucrainei în Brazilia, a publicat pe Twitter un videoclip în lacrimi în care îl numește pe politician un cretin fără rușine. „Arată puțin respect, derbedeule… Nu ai idee prin ce trece poporul ucrainean”.

Însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în Brazilia, Anatoliy Tkach, a calificat remarcile ca fiind inacceptabile.

Scuza politicianului: Fără apă și duș, am devenit supraexcitat

Do Val, care s-a întors sâmbătă în Brazilia pentru a descoperi că a pierdut aliați cheie și inclusiv pe iubita sa, și-a cerut scuze și a încercat să își justifice cuvintele. După trei zile „fără să bea apă sau să facă un duș”, el a susținut că a devenit „supraexcitat”, potrivit The Guardian.

„Mintea mea era agitată. Am vorbit prostii”, a spus el, renunțând la planurile sale de a candida la postul de guvernator al orașului São Paulo.

Criticii nu au fost impresionați, numind comportamentul său tipic pentru dreapta dură braziliană șovinistă și încărcată de testosteron.

„Cât de dezgustător”, a scris pe Twitter Gleisi Hoffmann, președintele Partidului Muncitorilor din Brazilia. „Acesta este genul de persoană care l-a ales pe Bolsonaro! El trebuie să fie deposedat de putere”.