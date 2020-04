Ignorând riscurile pe care le presupunea un astfel de interviu pentru sănătatea lui, Gâdea a mers recent la spitalul Victor Babeș din Timișoara şi a vorbit atât cu medicii, cât și cu pacienți de acolo.

În emisiunea „Sinteza Zilei”, Mihai Gâdea a a prezentat imagini de la spitalul în care au fost înregistrate cele mai multe vindecări ale unor pacienţi care au avut Covid-19.

„Am venit la Timisoara să vă arăt o minune. O minune de oameni, o minune de spital, minuni pe bandă rulantă din punct de vedere medical, și cred că ceea ce veți vedea în seara aceasta este unic, pentru că ceea ce se întâmplă în Timișoara este unic”, a spus Gâdea.

„Nu cred că e o întâmplare, este doar o foarte bună organizare. Noi am aflat de la început că vom fi spital care va deservi în exclusivitate Covid-19. Și atunci am început să facem achiziții de materiale de protecție.

De la început, din secunda în care am știut, când încă nu se dăduse drumul la achiziții directe, noi am început să achiziționăm ca să avem, să fie protejat personalul și am fost pregătiți în momentul în care a venit primul suspect”, a declarat managerul spitalului.

Gâdea a aflat astfel că medicul Virgil Musta se bazează foarte mult pe ajutorul Dumnezeu în lupta cu temutul virus apărut în China. Bărbatul se roagă în fiecare seară pentru ca starea pacienților internați să evolueze bine.

Ceea ce a făcut Gâdea la Timişoara reprezintă un exemplu demn de urmat printre vedetele Trustului Intact.

Să intri într-un spital în care sunt numai pacienţi care au Covid-19 reprezintă o probă imensă de curaj, dar arată şi ce înseamnă implicarea profesională cu adevărat.

Datorită acestui demers jurnalistic ce merită aplauze, Gâdea a ieşit din nou în prim-plan după ce recent presa a publicat informaţii despre salariul său, unul dintre cele mai mari din Trustul Intact şi mult peste cel al unor colegi de la Antena 3, printre care se numără şi Mircea Badea.