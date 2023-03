Gabriela Cristea a investit 50.000 de euro într-o nouă afacere. Cât costă o ședință foto în studioul prezentatoarei TV

În urmă cu doar câteva săptămâni, Gabriela Cristea a anunțat că și-a deschis propriul site cu haine. Această afacere nu este singura în care prezentatoarea TV și soțul acesteia, Tavi Clonda, au investit bani în ultima perioadă. Cei doi au investit aproximativ 50.000 de euro într-un studio foto în Capitală.

Gabriela Cristea și soțul ei aveau un apartament în București, pe care au decis să îl transforme într-un studio foto. Recent a avut loc inaugurarea afacerii din zona Dorobanți, iar prezentatoarea TV a dezvăluit care este prețul unei ședințe foto.

Cât costă o ședință foto la studioul Gabrielei Cristea

Prezentatoarea TV a anunțat pe rețelele de socializare deschiderea noii sale afaceri. Studioul foto are diverse decoruri, care mai de care mai deosebite, iar fanii vedetei au fost curioși cât costă o ședință foto. Gabriela Cristea a fost cea care a dezvăluit prețul câtorva pachete cu care a debutat afacerea din Dorobanți.

Prețurile percepute la studioul vedetei nu sunt pentru toate buzunarele. Ședințele foto pornesc de la 750 de lei și pot ajunge până la 1.250 de lei. Chiar dacă Gabriela Cristea nu cere sume exorbitante, ea și soțul ei au investit în această afacere aproximativ 50.000 de euro.

Prezentatoarea TV a explicat că studioul are mai multe decoruri, prețul variind în funcție de acestea. Pentru o sesiune foto de 30 de minute, în două decoruri, cu 15 imagini foto editate, clienții trebuie să plătească 750 de lei. Pentru copii, sesiunile foto cu 15 imagini editate, costă 1.000 de lei.

Clienții care își doresc ședințe foto de o oră, cu patru decoruri diferite, trebuie să scoată din buzunar 1.000 de lei pentru 25 de poze editate la final.

Tavi Clonda povestește cum le-a venit ideea să deschidă un studio foto

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au investit în studio aproximativ 50.000 de euro. Cântărețul a declarat că își dorește să ofere calitate clientului, așa că au optat pentru decoruri ca la televiziune.

„Avem multe proiecte noi, Gabriela își deschide studio foto, avem un apartament în Dorobanți. E în centru, mai accesibil. În Corbeanca e mai greu de ajuns. Avem șase decoruri, studiourile se fac ca la televiziune, se schimbă în funcție de tematică. Colaborăm cu mai mulți fotografi, cu care am mai lucrat. Cine vrea poze e așteptat să vină.

O să fac și eu un shooting cu bandul, am început să lucrez cu trupa mea de cover-uri, fac și un proiect balkanic-rock, lucrez cu băieții la niște demouri, video-uri. Avem decoruri și pentru trupe, artiști, o să ne facem și noi ce avem nevoie.

E o investiție, dar fără nu se poate. Ideea cu studioul foto i-a venit când am făcut ședințele foto pentru magazin. Momentan vin fotografii cu aparatele lor, dar vom investi și în așa ceva. Gabriela are niște pachete, în funcție de preferințe, și cu editare, dacă se dorește, depinde ce vrea fiecare. Nu am făcut un calcul, la cât se ridică investiția, că ne apucă balamucul”, a explicat acum câteva săptămâni cântărețul pentru Playtech.ro.