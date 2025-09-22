Gabriel Al Baba, 40.000 de euro pentru Tzancă. Rizea zice că sunt din contracte cu statul

Cristian Rizea spune că mirele de la celebră nuntă de la Atena, Gabriel Al Baba, i-ar fi dat lui Tznacă Uraganu 40.000 de euro pe cântare. Iar banii ar proveni chiar din contracte cu statul.

Fostul deputat, spune că Al Baba ar avea mai multe contracte cu statul decât a reușit să obțină Neluțu Varga. ”Neluțu Varga, ai fost naș la nunta de la Atena unde i-ai dat 40.000 de euro lui Tzancă. Nu tu, i-a dat mirele că el a furat destul și are destul. Gabriel Al Baba, intrați pe net și căutați, a făcut niste softuri pe stilul lui Sebi Ghiță, ConectX.

El are la toate mașinile CNX, la număr. Ăsta a fost nășit de Neluțu. A luat contracte cu nemiluita de la stat. Ei așa au devenit mari oameni de afaceri. Ia să vedem ce spune presa. Pe ăsta l-a adus tot Sorinel, Sorinel Grindeanu l-a adus. A obținut 42 de contracte pentru digitalizarea primăriilor în valoare totală de 10 milioane de euro”, a spus Rizea.

Iar acum se pare că parchetul european investighează problema. ”Se află în centrul unei anchete europene a parchetului european care analizează cum s-au acordat banii din PNRR pentru digitalizare. La licitație a participat o singură companie. Valoarea contractului fiind de 500.000 de euro- la Brașov e asta.

Gabriel Al Baba este acționar unic și administrator al respectivei firme. A obținut 46 de contracte de la stat. Ca să înțelegeți cine și-a făcut nunta la Atena unde a cântat Tzancă. Al Baba figurează în PSD încă de pe vremea liceului. Și este un apropiat și al lui Alfred Simonis. Neluțu ai spus că sunt nebun. Ce nu este adevărat Neluțule?”, a întrebat Rizea retoric