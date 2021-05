Fulgy, proaspăt dezintoxicat, s-a mutat singur într-un apartament aproape de casa părinților lui.

”Am vrut să fiu totuși lângă ai mei, dacă pățesc ceva să fiu aproape. Am renunțat la absolut orice viciu în viața mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună și jumătate. Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viață. Nu îndemn pe nimeni de pe fața pământului ăsta să se drogheze. Dacă consumați droguri, vă consumați fericirea. Nimeni și nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuiesc viruși în el. Trebuie reînnoit, lucrat la el”, a declarat fiul Clejanilor.

Fulgy: „Tata a băgat în mine 800.000 de euro”

Fulgy recunoaște faptul că a pierdut la jocurile de noroc „250.000 de euro într-o singură seară”. Acesta a mai recunoscut că din cauza dependenței de droguri a fost internat într-o clinică din Spania.

„Ajunsesem din cauza stilului meu de viață foarte nașpa, adică mă trezeam la 10 seara și mergeam afară și ce puteam să fac seara, cazino, femei, bătură și distracție. Nu îndemn pe nimeni să se joace la cazino, am pierdut sume de la 1 leu la aproape 90.000 de lei pe seară, cea mai mare lovitură a mea a de 250.000 de euro. Tatăl meu mi-a dat interzis ca să nu mă mai joc pentru că la vârsta aia nu îmi mai socotea mie”, a spus Fulgy.

Mai mult decât atât, cunoscând problema fiului său, Ioniță de la Clejani a încercat de multe ori să pună punct viciilor pe care le avea Fulgy, însă fără niciun succes, motiv pentru care l-a internat în clinica din Spania.

Şi continuă: „Tata mi-a dat interzis să mai merg. Intrasem în depresie că pierdusem 100.000 de euro! Cu toții avem suișuri și coborâșuri în viață. Tata a băgat în mine 800.000 de euro până acum. În Margherita, ai mei au băgat cam vreo 400.000 de euro”, a mai spus Fulgy.

„Tata îmi spunea să nu mai merg la cazino, să iau bani cu dobândă sau să nu mai consum droguri. Mi-aș fi dorit să am un prieten de vârsta mea care să mă îndemne, n-am avut și le-am experimentat eu pe pielea mea.”, a mărturisit Fulgy la „Xtra Night Show”, Antena Stars.