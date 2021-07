În urmă cu 11 zile, guvernul francez anunța că această țară se află în cel de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus, după o creștere bruscă, de 125% într-o săptămână, a numărului de infectări.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Gabriel Attal, a arătat că varianta Delta este responsabilă pentru noul val pandemic. Conform sursei citate, contaminările cu varianta Delta reprezintă 80% din noile infectări.

Dinamica pandemiei este extrem de puternică. Vedem un val mai rapid, o pantă mai abruptă decât toate precedentele, a adăugat oficialul francez.

Oficialii guvernamentali francezi au insistat că răspunsul la noul val al pandemiei trebuie să fie vaccinarea, care limitează drastic numărul de forme grave.

De 21 iulie, în Franța a intrat în vigoare prima etapă a permisului de sănătate, care reprezintă dovada digitală a vaccinării sau a rezultatului unui test COVID negativ.

NOW – Hundreds of thousands are taking to the streets in Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Reims, Toulouse, Marseille, and many more cities across France to protest vaccine passports and mandatory vaccinations.#manif31juillet pic.twitter.com/yDB02vYNzw

