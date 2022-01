Fotografii inedite. Misteriosul bogătaș român cu castel în Italia, ex-socrul Mădălinei Ghenea, surprins. Dan Stratan a mâncat bătaie la Iași pentru că s-a uitat la manechine

Dan Stratan (59 de ani) este cunoscut pentru viața sa opulentă și extravagantă. Un om cu o poveste interesantă care-l leagă atât de serviciile secrete, cât și de lumea interlopă. Totul învăluit în facturi de sute de mii de euro. Pentru consultanță.

Ceea ce se știe despre Dan Stratan este că provine dintr-o familie de medici din Iași, tatăl său era celebrul Profesor Doctor Stratan, șeful secției Anestezie-Chirurgie a Spitalului Sf. Spiridon, dar că el a ales calea consultanței financiare încă din anul 2000, când a fost alături de Sorin Ovidiu Vîntu în Grupul Gelsor. Structură creată pentru a masca crahul uriaș de la Fondul Național de Investiții, unde sute de mii de români au rămas fără economiile de-o viață. O vreme lucrurile au fost în armonie.

SOV este afaceristul român care a devalizat Fondul Național de Investiții și care a fost trimis la închisoare pentru delapidare și spălarea banilor: „Condamnă pe inculpatul Vîntu Sorin-Ovidiu la pedeapsa de 5 ani închisoare, la care, potrivit art.36, alin.1 din noul Cod penal, adaugă sporul de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de spălarea banilor, în formă continuată, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 8 ani închisoare„, se arată în decizia din februarie 2017. Sorin Ovidiu Vîntu fusese trimis în judecată, în septembrie 2012, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și instigare la delapidare în dosarul prăbușirii Fondul Național de Investiții (FNI).

Ruptura dintre Vîntu și Stratan

Legătura dintre Dan Stratan și SOV s-a rupt după un incident uitat de multă lume. Dan Stratan a mâncat bătaie într-un club din Iași, în timpul Festivalului de Modă, iar SOV nu a intervenit în favoarea sa, ci i-a cerut să se împace cu agresorii săi, cu care avea afaceri. Acest moment și unele acuzații de malverațiuni financiare i-au făcut pe cei doi să se despartă.

Astfel, în aprilie 2001, presa povestea: „Omul de afaceri, Dan Iulian Stratan, de 38 de ani, a fost batut de sotul creatoarei de moda Irina Schrotter, Zaharia Schrotter, zis Zobi, si de inca o persoana neidentificata. Dupa prezentarea de moda de vineri, vip-urile din Bucuresti s-au inghesuit pentru a petrece o seara deosebita intr-una din discotecile cele mai la moda din Iasi. Petrecerea care a fost asezonata din plin cu alcool si cu alte asemenea ingrediente, a degenerat intr-un scandal, cand in jurul orei 0.30, Dan Iulian Stratan a fost agresat de Zobi Schrotter si de cativa prieteni de ai lui, pe motiv ca acesta ar fi curtat prea insistent cateva din manechinele din Bucuresti. Stratan a fost imobilizat si batut cu cruzime pana la pierderea cunostintei. Transportat de urgenta la spital, omul de afaceri a fost internat cu diagnosticul de leziune cerebrala si leziune la nivelul ochiului stâng”.

Plecat din “plasa” lui SOV, Dan Stratan s-a orientat spre celebrul domeniu al consultanței strategice, pentru marile companii care vin în România ca să construiască autostrăzi. Și-a deschis un birou la Roma, a cucerit imaginația unor companii italiene și a început să facă afaceri. A cumpărat rapid un castel de secol XVII în Toscana, unde a început să taie facturi de sute de milioane de de euro, ceea ce l-a propulsat în lumea bună.

„Ăsta are o poveste tare rău de tot! Este fostul socru al Mădălinei Ghenea, are un palat în Toscana, Villa Maggi, adică magic, un castel de secolul 17 și cheamă pe peluza castelului acolo, e una tunsă foarte mișto, o grămadă de barosani de la firmele mari. Le pune o șampanie, aduce un cvartet de coarde și le taie facturi de sute de mii de euro! Are calificare internațională, dar e șmecher și în România, este cel mai mare colecționar de artă din România… e foarte tare tipul, foarte bogat…”, ne-a povestit unul din cei care-l cunosc.

Noi l-am surprins la București. Îmbrăcat scump, scump rău de tot, cu o mașină pe măsură, după o întâlnire de business. Admirați-l în galeria de fotografii.

Prima lovitură a adus un profit de 300 milioane euro

TopIași.ro : „(…) Întors după un an, Dan Stratan a început să facă şi el afaceri de anvergură. S-a implicat direct în achiziţionarea PETROMSERVICE, o afacere uriaşă, care a arătat stofa ieşeanului. PETROMSERVICE a fost cumpărat de un off-shore cipriot – Elbahold LTD – reprezentat oficial de Stratan, pentru 12 milioane euro, dar peste doar 3 ani firma a fost vândută contra cca 330 milioane euro.

A scăpat la mustaţă de închisoare

Ieşeanul s-a delimitat din 2005 de Elbahold şi foarte bine a făcut pentru că fix din acel an a început devalizarea PETROMSERVICE. Pentru aceste fapte SOV şi Luca s-au ales marţi 13 decembrie 2016 cu pedepse de 10 ani de închisoare fiecare. Stratan s-a consacrat apoi pe piaţă ca un „consultant de excepţie în domeniul energetic şi petrolier”. Graţie pilelor sale politice, a fost ales de statul român drept reprezentant la privatizarea Complexului Energetic Rovinari şi a celui de la Craiova, alte două afaceri ce produc profituri de zeci sau chiar sute milioane euro anual.

3 miliarde de euro „consiliate” în guvernarea Tăriceanu

În cei 4 ani ai guvernării PNL (2005-2008) Stratan s-a ocupat preponderent cu „activităţi de managament al holdingurilor” prin firma Romcapital Invest, la care deţinea 90% din acţiuni. Este o firmă înfiinţată de SOV, dar acesta s-a retras ulterior. Stratan anunţa pe site-ul firmei că prin acest SRL a consiliat în acei ani tranzacţii, fuziuni, achiziţii, restructurări şi privatizări de peste 3 mld. euro, iar alte 5 mld. erau programate pentru anii următori. Clienţii sunt toţi unul şi unul – Deutsche Bank, Hewlett Packard, IBM, Lockheed Martin, OTP Bank, Romtelecom, Siemens, Siveco, Vinci sau chiar Ministerul de Finante din Ucraina. Firma are birouri la Sofia şi Kiev şi birouri asociate în Serbia, Muntenegru, Republica Moldova şi Macedonia”.