Iulia Albu, care a devenit celebră mai ales în urma participării în juriul emisiunii ” Bravo, ai stil”, a postat recent o poză cu fata sa, Mikaela, care îi seamănă în foarte multe privințe.

Mikaela este o domnișoară care atrage privirile, așa cum face și mama ei, care este o femeie extravagantă care poartă ținute care atrag întotdeauna atenția prin unicitate și stil. Și Mikaela, pare să aibă aceleași gusturi că și mama ei,cu care seamănă foarte mult și la aspectul fizic, acest lucru putând fi observat în fotografia ei postată pe contul de instagram, scrie cancan.ro.

„Sunt atât de mândră de tine!”

„Sunt atât de mândră de tine! Ea m-a rugat să postez asta. Pot să înțeleg, doar are 10 ani, până la urmă. Poartă machiaj doar o dată pe an, de Halloween. Iar eu tot cred că e prea des!”, a scris Iulia Albu în dreptul fotografiei cu fiica ei.

Iulia Albu a mărturisit că a fost de multe ori ironizată de colegii ei de clasă, dar acum are încredere în ea și nu iartă pe nimeni.

Vedeta TV a mărturisit lucruri mai puțin știute din trecutul ei .

„Nu am fost niciodată foate umilă, nu am fost cu capul plecat, chiar dacă în sinea mea sufeream foarte mult….Dar nu aveam încredere în mine! E și foarte greu să ai încredere în ține și să fii puternic când toată lumea îți spune altceva. Îmi uram de exemplu nasul, mi se părea foarte mare. Ulterior a început să îmi placă, iar acum, când mă uit la fotografii, îmi dau seama că nu era chiar atât de rău, dar atunci era o mare problemă. Pentru că eram și foarte slabă, nu puteam să port fuste, mi se părea că nu îmi stăteau bine”, a mărturisit Iulia Albu pentru perfecte.ro.

„Sunt foarte stăpână pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost însă mereu așa! În copilărie, de fapt din grădiniță până la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea și am fost ținta ironiilor tuturor colegilor mei de clasă. Eram agresată, cum se spune acum, “bullied” și nu îmi e rușine să o spun. Eram foarte slabă, din păcate stilul anorexic, nu cel drăguț, deși mâncam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar și un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. Mi se spunea în toate felurile în care li s-a spus fetelor înalte și slăbănoage, doar că erau și fete înalte și mai armonios dezvoltate.”, a spus Iulia Albu.

„Nu am fost niciodată foate umilă”

