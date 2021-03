Fotografia Morții. Cercetarea realizată de Infiki a descoperit 330 de cazuri de persoane rănite sau ucise tragic în căutarea unei fotografii perfecte. Așa numitul Selfie. Ce este un selfie și care sunt implicațiile psihologice, puteți citi AICI.

O analiză a știrilor din întreaga lume a descoperit că India a avut de departe cel mai mare număr de incidente legate de selfie decât orice altă țară. de la Infiki au descoperit că în ultimii 10 ani au fost raportate 176 de decese și răni legate de selfie în India.

Un total de 48 dintre aceste incidente au implicat oameni care stăteau prea aproape de un incendiu plecat dela o brutărie care a luat foc în Chennai. Toți doreau să-și facă selfiuri. Motivul pentru care India are un număr atât de mare nu este clar, dar cercetătorii afirmă că țara are o proporție mai mare de oameni cu vârsta sub 30 de ani, iar cultura vizuală este mult mai puternică în India. Ceea ce ar putea însemna că este mai probabil ca mai mulți oameni să facă selfie-uri.

Locul al doilea și un total mult mai mic decât în ​​India, SUA au raportat 26 de accidente. Cauzele notabile includ „selfie-urile de elicopter” și fotografiile de pe marginea unei stânci din Parcul Național. Un incident notabil a implicat un bărbat din San Diego care a suferit o mușcătură de la un șarpe cu clopoței după ce a încercat să-și facă un selfie. Apoi a trebuit să achite 153.000 de dolari pentru a-și acoperi costurile cu asistența medicală.

Fotografia Morții – campanie de conștientizare

Rusia a avut al treilea cel mai mare număr de accidente selfie la 19 ani. Multe au avut loc din cauza electrocutării pe căile ferate. La fel și în România. Potrivit datelor Poliției, din 2014 până în prezent, 70 de copii și tineri au murit electrocutați, urcându-se pe vagoane de tren, în căutarea unui selfie ieșit din comun. Alții au uitat de volan, mai preocupați de live-ul de pe Facebook, și au sfârșit pe șosea, sub ochii prietenilor care le urmăreau transmisiunile. Cu toate acestea în clasamentul Inkifi, România figurează doar cu un caz de electrocutare.

Deși, potrivit datelor CFR situație este mult mai gravă. În anul 2019 Căile Ferate Române au fost obligate să declanșeze o campanie de prevenire, pentru că numărul cazurilor era uriaș. Deşi este interzis şi periculos să facă poze pe calea ferată, în ultimii ani, 41 de persoane care au ignorat semnele de avertizare a pericolului au fost grav rănite, iar 15 persoane au murit pentru un selfie făcut la înălţime, pe vagoanele de tren sau pe podurile feroviare.

„Atenţie! Selfie-ul pe tren ucide! Tensiunea în linia de contact este de 27.000 V! Cablul sub tensiune creează un câmp electric care poate fi periculos la distanţe mici. Un om care se apropie de cablu, urcându-se pe vagon sau pe locomotivă, devine un fel de paratrăsnet. Adică, fiind neutru din punct de vedere electric, are loc o străpungere a aerului şi o descărcare electrică, formându-se astfel un arc electric. Arcul electric se formează la o distanţă mai mică de 1,5 metri de linia de contact şi este fatal”, era mesajul reprezentanţilor CFR.

Marea Britanie – accidente stupide

Marea Britanie a ajuns pe locul unsprezece, cu doar patru incidente legate de selfie care au avut loc în ultimii 10 ani. În 2017, o tânără de 23 de ani a căzut într-o prăpastie după ce a pozat pentru o fotografie pe Seaford Head, Sussex. Ea a cerut unui străin să-i facă fotografia, dar în timp ce sărea în aer, i-a alunecat piciorul și a căzut în gol peste 60 de metri.

În același an, o femeie a murit după ce a încercat să-și facă un selfie pe o fereastră la etajul al doilea al unei clădiri din Londra. A căzut și a suferit răni mortale. În 2015, un bărbat a fost lovit și ucis de un fulger în Brecon Beacons. S-a stabilit ulterior că a fost lovit de un fulger pentru că avea în mână un stick de selfie.

Psihiatrul Gabriel Diaconu a explicat la Digi 24 că una dintre fricile fundamentale, în astfel de cazuri, este frica acestor persoane că nu vor fi văzute de semenii lor. “E frica de singurătatea absolută, că nu faci parte din specia umană, din trib. (…) Tehnologia, uneori, detonează în mințile oamenilor, nu doar niște fantezii pozitive, ci și niște coșmaruri foarte urâte pe care le trăim în copilărie. (…) Fenomenul acesta nu se va opri cu selfie-urile mortale și nu se va opri cu campaniile poliției, dar dacă va fi adresată cauza, o să vedem dintr-odată copii care, la un moment greu pentru ei, vor vorbi nu cu un psiholog, cât cu o persoană de încredere”. Fotografia Morții.

Numărul este mult mai mare

Cercetătorii spun că scopul acestui studiu a fost de a evidenția cât de periculoase și care pun viața în pericol unele dintre situațiile în care oamenii s-au pus atunci când încearcă să facă selfie-uri.

Ei subliniază, de asemenea, că este posibil ca multe accidente legate de selfie să nu fi fost raportate, astfel încât numărul real ar putea fi, de fapt, mult mai mare. Fotografia Morții are o atracție irezistibilă pentru unii.