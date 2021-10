FOTO. Misty este pregătită pentru operații estetice. „Am discutat recent aceste aspecte cu medicul meu estetician”

De când fiica ei a mai crescut și poate să o lase liniștită în grija bunicilor, Misty a început să-și facă timp și pentru ea. Astfel că a început să frecventeze clinicile de înfrumusețare.

„Operații exstetice nu am, însă îmi doresc și chiar am discutat recent aceste aspecte cu medicul meu estetician. E normal și firesc, corpul se schimbă, sânii în mod special, atunci când alăptezi. Întotdeauna am fost pro operații estetice atât timp cât sunt făcute cu limită, respectând proporțiile naturalului. O femeie este frumoasă atunci când are încredere în ea și se simte minunat în pielea ei”, a declarat Misty pentru EVZ. Chiar dacă a devenit clienta tratamentelor și aparatelor din clinică, acest lucru nu o face ca acasă să nu acorde aceeași atenție ritualului ei de înfrumusețare.

„Ritualul de îngrijire și întreținere a tenului s-a schimbat de când am devenit mămică. Acum e așa o chestie pe repede înainte, 10 minute dimineața și 10 minute seara, mai mult pentru a-mi curăța tenul și pentru a întreținele rezultatele pe care am reușit să le obțin doar la clinica doamnei Dr. Daniela Diveică la care merg uneori o dată la două săptămâni, alteori o dată pe lună. Nu am cine știe ce secrete de îngrijire.

Dimineața îmi spăl tenul cu un cleanser, apoi un toner, o emulsie hidratantă, crema de zi, serum și crema pentru ochi și nu uit crema cu SPF 50, indiferent de anotimp. M-am obișnuit să o folosesc pentru că a fost o perioadă când îmi apăruseră niște pete maronii de la prea multă expunere la soare și e o cremă SPF care este foarte bună și ca bază pentru machiaj. Seara din nou încep prin a curăța tenul cu cleanser, după care toner, serum, crema de noapte, serum și crema pentru ochi.

E bine să folosești produse separate pentru protecția din timpul zilei și pentru refacerea din timpul nopții. Dar chiar și așa trebuie știut că aceste produse pe care le folosim acasă, acționează doar la suprafața pielii. Abia la clinică am ajuns să scap de acele pete pigmentare, cu Mezoterapia virtuală, tratamentul PRP față și scalp, și Tixel. Și după cum bine știm, sănătatea vine din interior și atunci dacă ai grijă și ce alimente consumi, dacă ai grijă să te hidratezi bine, să nu pierzi nopțile, nu ai cum să nu reușești să întreții tenul fresh”, ne-a mai povestit Misty.

A avut nevoie de multe tratamente pentru ca părul să i se regenereze

Cel mai mult de furcă a avut cu podoaba capilară care, după naștere a început să se rărească considerabil. La un moment dat, cântăreața s-a speriat de faptul că poate nu i se va regenera părul și va rămâne cu porțiuni goale. „Deși primesc dintotdeauna complimente pentru părul meu lung și des, le mulțumesc și le explic că nu e chiar așa cum pare.

După naștere am avut o perioadă în care mi-a căzut atât de mult păr, încât mi se rărire considerabil, în special în zona tâmplelor. Părul s-a regenerat, firul nu mai este atât de fragil încât să se rupăm și-a recăpătat acea elasticitate, vitalitate, strălucire, dar abia după ce am făcut tratamentele PRP pentru scal. Părul decolorat blond întotdeauna arată uscat…al meu nu. Iar acasă folosesc un șampon și o mască profesională pentru reparare și hidratare”, a mai spus iubita lui Keo pentru EVZ.

Cât despre siluetă, Misty ne-a mărturisit că din acest punct de vedere nu trebuie să facă prea multe sacrificii și că se bazează pe genă. Mai mult, cântăreața ne-a declarat că se menține în formă cu ajutorul fiicei sale care nu o lasă aproape deloc să-și tragă răsuflarea. „Nu am energie și pentru sport. Treburile de acasă, activitățile cu copilul meu, mi-au fost suficiente să mă mențin în formă. Obișnuiesc să glumesc spunând că Arya este micul meu antrenor de fitness, mă menține în formă. Mă simt bine momentan așa. Nu simt nevoia de extra sport.

Timpul liber îl dedic studiilor, urmez un master în psihologie. Și apoi mănânc sănătos și datorită faptului că am un copil și având grijă ca ea să mănânce sănătos, să aibă 3 mese pe zi la ore regulate, ne-am disciplinat și noi. Gătim des, totul proaspăt, mamele ne gătesc și ele”, ne-a mai povestit Misty.