FOTO. Marius Tucă se atașează de lucruri. A înlocuit cu greu mașina pe care o conduce de 15 ani

Așa s-a întâmplat și cu autoturismul său, un Audi, pe care l-au cumpărat acum aproape 15 ani. Chiar dacă și-ar fi permis să-l schimbe cu un model mai nou, Tucă nu a renunțat la mașina care l-a dus în toate locurile în care a avut nevoie și de care îl leagă atâtea amintiri.

Totuși, recent, autorismul se pare că a cedat și a fost nevoie să-l înlocuiască. Astfel că, Marius Tucă a intrat în rândul bărbaților care au în garaj ultimele modele de autoturisme și și-a luat un Mercedes nou, S-class.

A scos din buzunar 150.000 de euro

Prețul unei astfel de „bijuterii” începe undeva de la 150.000 de euro și poate crește în funcție de dotările pe care le are. La cum îl știm pe Marius Tucă, cu siguranță a plătit în plus pentru diverse opțiuni și dotări, nu de alta, dar petrece destul de mult timp în trafic și vrea să se simtă confortabil în autoturism. Mai mult de atât, este genul de persoană care face o investiție pe termen lung.

Nu a renunțat la șofer

De ani buni, Marius Tucă preferă să nu se mai enerveze în trafic așa că și-a angajat un șofer. Atât de apropiați și de bine se înțeleg cei doi încât au trecut peste colaborarea profesională și sunt și prieteni. Mai mult, angajatul nu se rezumă doar a-l plimba pe Tucă dintr-o locație în alta, ci este și pe post de asistentă personală, are grijă să-i ducă costumele la curățătorie, îi aranjează sacourile în portbagaj și se asigură că are în mașină mai multe rânduri de costume în cazul în care trebuie să meargă la o întâlnire sau la vreo emisiune și nu mai are timp să ajungă acasă să se schimbe.