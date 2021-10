FOTO/ Iubita lui Sorin Oprescu a făcut un copil fericit. Cum se comportă Adriana Nica atunci când nu este la spital

De profesie medic anestezist și de terapie intensivă, viața Adrianei Nica se pare că nu se învârte doar pe holurile spitalelor. Iubita lui Sorin Oprescu își face timp pentru a ieși în parc, dar și pentru a se întâlni cu oameni dragi. Fotoreporterii EVZ au întâlnit-o zilele trecute pe Adriana Nica în timp ce alerga către o fetiță care era de mână cu tatăl ei

Deși este într-o relație cu Sorin Oprescu din 2012, relație pe care și-a asumat-o încă de la început, Adriana nu are copii, dar asta nu înseamnă că nu îi plac foarte mult. Cel puțin asta reiese din cele mai recente imagini.

Profitând de timpul liber, dar și de vremea de afară, medicul anestezist a ieșit din casă pentru a-i duce un pachet unei fetițe. Iubita lui Sorin Oprescu și-a dat întâlnire cu tatăl micuței și cu aceasta într-un parc din Capitală. Îmbrăcată sport, așa cum nu am mai văzut-o până acum, Adriana s-a luminat la față când fetița i-a apărut în cale și a venit într-o fugă spre ea. Din păcat, deși se vede clar că între cele două există o relație apropiată, pandemia de Covid-19 ne-a făcut să fim mai precauți și să nu ne mai îmbrățișăm așa des cu persoanele dragi, lucru care i s-a întâmplat și Adrianei. Cu toate acestea, cele două și-a zâmbit îndelung, au petrecut câteva clipe împreună, iar apoi au luat-o în direcții diferite.

Cine este Adriana Nica?

Adriana Nica are 43 de ani și este într-o relație cu Sorin Oprescu din anul 2012. Cu toate că abia în 2015 s-a aflat despre cei doi, mai precis în momentul în care femeia îl vizita pe fostul prima la închisoare, după ce acesta fusese reținut pentru că ar fi primit mită de 25.000 de euro, Adriana și-a asumat din prima clipă relația. „Nu-mi e rușine de relația mea cu Sorin Oprescu. Îl respect pentru tot ce a făcut ca om, ca doctor, ca manager și ca primar”, a spus medicul pentru EVZ. Ba mai mult, a povestit în cadrul unui interviu pentru life.ro despre cum l-a cunoscut pe Oprescu și dacă a ajutat-o sau nu în carieră. „În 2012. Eram medic specialist. În 2010 îmi dădusem examenul de specialitate la Anestezie și Terapie Intensivă. Din 2009 eram preparator universitar la disciplina de Anestezie și Terapie Intensivă UMF. Am dat concurs pentru asta. Vin dintr-o familie de profesori și mi-a plăcut să îmbin munca didactică cu cea medicală. Am ajuns să dau anestezie, repartizată de doamna doctor Copaciu, șefa secției de Terapie Intensivă la vremea aceea, tocmai pe secția de chirurgie 4 unde Sorin Oprescu opera pacienți. Așa a fost să fie, să intrăm de câteva ori în sală, deși și ca rezident dădeam anestezii când venea să opereze noaptea când eram de gardă. Și asta nu mi s-a întâmplat numai mie, s-a întâmplat tuturor colegilor, pentru că, știți, în Terapie Intensivă gărzile sunt foarte dese, foarte grele și atunci implicit toți lucrăm cu toți chirurgii”.